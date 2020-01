Hřib vysvětlil, jak za průšvih s investicemi mohou koaliční partneři. Pak mluvil o uvolňování napjatých vztahů

Hřib v rubrice Prostor X týdeníku Reflex musel vysvětlovat napjaté vztahy v rámci pražské koalice. „Udělám vše pro to, aby Praha měla stabilní vládu, a myslím si, že je to na dobré cestě. To dohodovací řízení proběhne za předpokladu vzájemného respektu všech koaličních partnerů úspěšně,“ řekl na úvod s tím, že vyjádření nedůvěry TOP 09 bere vážně.

„Na druhou stranu mám za to, že tou rozbuškou bylo vyjádření pirátského poslance Jakuba Michálka, který na adresu TOP 09 pronesl, že by měla zaniknout. Já tento jeho názor nesdílím, spolupracuje se mi s nimi dobře,“ uvedl Hřib, který si žádné jiné problémy nepřipouští.

Moderátor Čestmír Strakatý mu ale připomněl, že problém byl také s jednáním kolem družstevních bytů, po kterém Hřiba Hana Kordová Marvanová osočila z povýšeného chování. „Rád bych to uvedl na pravou míru,“ reagoval Hřib. „K té studii, kterou nechala zpracovat paní Marvanová, měl výhrady předseda výboru pro bydlení Pavel Zelenka z Prahy sobě. Já jsem nebyl účastníkem toho sporu, ale musel jsem zajistit, aby spolu zasedli ke stolu a věc projednali, což se nakonec podařilo,“ vysvětloval pirátský primátor.

„Já se učím každý den v práci a budu se snažit, aby ta koaliční spolupráce byla co nejlepší,“ dodal na otázku, zda uznává, že někdy může působit arogantně. Současná koalice je podle něj ta nejlepší možná varianta.

Menší problémy Hřib přece jen uznal v oblasti investic a dopravy. „Co se týče investic, tak ještě nemáme úplná data, ale za nás jsme proinvestovali 80 % investic ve školství nebo 95 % v oblasti IT, problémy s proinvestováním měli spíše naši koaliční partneři,“ házel ale vinu na ostatní.

„V tomto se budeme muset v rámci dohodovacího řízení zlepšit, aby příprava projektů byla svižnější, zejména v oblasti dopravy, i když tam jsme zahájili stavbu metra D. Takže ty velké věci se nám daří,“ pochválil se primátor. Zlepšení má přijít zejména v tom, aby projekty byly od počátku průhledné a bezchybné, aby se v budoucnu už neobjevovaly žádné problémy v průběhu jejich přípravy. „Chceme také zlepšit soutěž o dodavatele veřejných zakázek,“ dodal Hřib.

Velkým tématem je pro Hřiba možnost dopravního uzavření části centra Prahy. „To se plánuje už od projektu tunelu Blanka, a například uzavření Malé Strany by bylo podle mě přínosné a je chyba, že se tak ještě nestalo. Už i bývalí primátoři Tomáš Hudeček z TOP 09 nebo Pavel Bém (ODS) rozvíjeli myšlenku úplného uzavření centra Prahy pro nerezidenty,“ připomněl.

„Nechali jsme si vytvořit komplexní analýzu rychlosti MHD, a pokud ta data ukážou, že je rychlost MHD odpovídající, tak nevidím důvod, když existuje objízdná trasa, proč by nerezidenti měli projíždět centrem Prahy,“ řekl Hřib s tím, že to bude velké téma příštích voleb.

Stejně tak se podle něj bude muset řešit mýtný systém v Praze. „Zpracováváme na to analýzu, ale v současnosti na to neexistuje legislativa a ty debaty kolem toho jsou zbytečně plamenné, protože zatím se ani neurčila oblast, kde by taková regulace mohla sloužit,“ nechápal Hřib.

„V zahraničních metropolích je to běžná věc, a navíc je to součást schvalovacích podmínek pro městský okruh, takže dřív nebo později bude muset to mýto v Praze existovat. Lidé v Praze se na to těší, protože by to silnice výrazně zprůjezdnilo,“ překvapil primátor a dodal, že je potřeba stavět další parkoviště na kraji Prahy. „Už je naplánováno velké parkoviště na Černém Mostě i jinde, to by mělo pomoci dopravní situaci v samotné Praze. Cílem je, aby tam těch aut jezdilo méně,“ řekl.

Velkou výtkou na adresu pražského primátora je jeho zahraniční politika, zejména ve vztahu k Číně. „Ty reakce pana prezidenta Zemana nebo jeho mluvčího Ovčáčka na Twitteru ohledně zrušení partnerské smlouvy s Pekingem jsem zaznamenal, ale já si stojím za tím, že článek o jedné Číně neměl v partnerské smlouvě co dělat, to je záležitost české zahraniční politiky a my nemáme na takové věci čas,“ prohlásil suše Hřib.

„Ale to nebyl nějaký můj rozmar, na tom se dohodla celá koalice a já jsem to poté vyjednal,“ řekl na výtky, že se podle mnohých více věnuje zahraniční politice než problémům Prahy. „Ať mě Čína klidně odposlouchává, nemám co skrývat, vliv Home Creditu je ale překročení linie, kdy dochází k financování aktivit brífování opozičních politiků,“ vrátil se také ke kauze společnosti Home Credit.

Na závěr zopakoval, že je pro zveřejnění auditu Evropské komise ohledně střetu zájmů premiéra Andreje Babiše. „Stále jsem pro jeho zveřejnění, což je podle mě v zájmu veřejnosti, a psal jsem kvůli tomu do Bruselu. Na odpověď ale stále čekáme,“ dodal na závěr.

