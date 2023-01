Hrozby „dědkům“. Lídr ODS pískal proti Babišovi. A šel dál

reklama

Po celou dobu vystoupení Babiše na improvizovaném pódiu na náměstí také měla dle ČTK skandovat skupina jeho odpůrců „Pavel na Hrad“ a „Babiše do koše“. Vybavení měli být píšťalkami a slogany.



„Naše hnutí uspělo v komunálních volbách a i v prvním kole jsem měl strašně moc hlasů v Ústeckém kraji, já si toho strašně moc vážím. Ale ta účast byla nízká,“ řekl následně během svého vystoupení Babiš a poukázal, že v kraji, kde v prvním kole získal 47,28 procenta hlasů a Pavel jen 29,29 procenta hlasů, volilo pouze 61,50 procenta lidí.

„Oni zdevastují všechno, co my jsme vybudovali,“ varoval následně na místě před tím, co se podle něj stane, pokud čeští občané místo něj zvolí do prezidentské funkce Pavla. „Pokud to prohrajeme společně, tak je vymalováno do roku 2025,“ podotkl.

Server SeznamZprávy.cz upozornil, že zatímco se příznivci expremiéra shromáždili prostor kolem pódia, jejich rivalové zaujali pozice na vyvýšených stupních kolem kašny asi patnáct metrů od pódia a skandovali také hesla jako: „Babiše do koše!“, „Hanba“, „Estébák“. Babišovi fanoušci jim prý spíš sporadicky odpovídali skandováním „Ať žije Babiš!“.

Nikdy jsem si nemyslel, že 30 let od revoluce se lidé budou bát vyjádřit názor, říká Babiš. Není mu rozumět, po chvíli odkládá milrofon a bere si megafon. pic.twitter.com/bAEV2M1nxT — Vojta Gavriněv (@VojtaGavrinev) January 20, 2023

Jak se posléze ukázalo, nešlo o náhodné odpůrce expremiéra Babiše. Lidé nesouhlasící s Babišem se k vyjádření antipatie k prezidentskému kandidátovi dopředu domluvili na sociálních sítích, a to za částečné organizace protestu děčínských občanských demokratů.

„Celé roky varujeme důvěřivé seniory před prodejními zájezdy. Musí na nich ale být něco magicky přitažlivého. Starší lidé jsou ochotni zaplatit prodejcům za hrnce, matrace nebo biolampy desetitisíce korun. Často peníze, které nemají. Nakonec jim ve volbách dají hlas,“ stálo před příjezdem Babiše na facebookové stránce „Informační kancelář Děčín“, která vyzvala, aby si děčínští obyvatelé vzali píšťalky na akci „loučení s Andrejem“.

ODS na „píšťalkovou“ výzvu reagovala bleskově. „Milí spoluobčané, dnes do Děčína přijede vrchní STBák. Po rychlé inventuře jsme došli k počtu 100 a více. Máme naskladněných 100+ píšťalek z uplynulých volebních kampaní. Budou k dispozici na samotné akci na náměstí od 16.00, nebo hodinu před akcí dle domluvy ve zprávách,“ sdíleli děčínští občanští demokraté a vyzvali k narušení akce expremiéra Babiše.

Předseda místního sdružení ODS Děčín a člen finančního výboru zastupitelstva Ústeckého kraje a Sociální a zdravotní komise Rady města Děčín Jiří Čečrle pak zašel ještě dál. Mladý politik prostřednictvím svých sociálních sítích nejenže vyzýval k narušení mítinku za pomoci píšťalek, ale též avizoval, že se případně hodlá na protestu tvrdě ohradit, pokud někdo proti němu zakročí.



„Na rovinu říkám, že jestli se po mně nějakej senilní dědek ožene, tak ho nějak přiměřeně položím na zem. Fakt nejsem zvědavej na agresivní seniory, kteří přeceňují své síly,“ sdílel předseda děčínského sdružení ODS na svém twitterovém účtu.

Mladý politik se kvůli mnoha nesouhlasným příspěvkům rozhodl smazat nejen toto své předchozí vyjádření, ale rovnou i svůj profil na Twitteru. Přesto ohlasy k jeho tvrdému stanovisku a výzvě k narušení Babišova předvolebního setkání pokračují.



„Taková ta pozitivní kampaň, kde přijdete organizovaně pískat na důchodce a pár těch agresivních hajzlů, co přecenili svoje síly, pošlete k zemi. Vaše Dělnická strana... Ehm... Počkat, ona je to ODS? No tak to nic, rozejděte se, tady není nic k vidění,“ komentoval příspěvek Čečrleho vývojář Daniel Vávra.

Podobně hutná atmosféra jako v Děčíně na Babiše měla čekat také v dalším místech Babišových setkání s podporovateli. „My jsme dneska společně v Jablonci měli strach. Skutečně jsme měli strach, protože ta agresivita voličů pětikoalice a hlavně ODS, která se takhle organizuje, je velká, ty urážky, moje paní z toho byla v šoku,“ uvedl zpětně Babiš ke své další nedávné akci, která měla být ještě vyhrocenější.

Psali jsme: „Tam jsem se bála.“ Babiš vypustil VIDEO. Toto zažili na ulici s ženou Monikou

Obavy sdílela na místě i jeho manželka Monika Babišová. „Tam to bylo teda velmi nepříjemný. Tam jsem se bála, aby se něco nestalo. Bála jsem se, jestli po nás budou něco házet. Ale jsem ráda, že to dopadlo všechno dobře. Jsem ráda, že jsem mohla takhle vyjet,“ prohlásila k dění v Jablonci.



Agresivitu a nenávist prý Babišův tým viděl i v Benešově, kde mu lidé údajně i skákali na auto a snažili se ho zastavit. Prezidentský kandidát tvrdí, že je současná agresivita některých lidí velká. Podle něj by si ji mohli odpustit, protože svůj politický názor mohou projevit ve volbách.

Liberec, Jablonec a Děčín! První výjezd Moniky. Upřímně, v Jablonci jsme měli strach. Všechno je to ve videu, tak si ho pusťte. Budu rád ?? pic.twitter.com/GfB4iJ8pNG — Andrej Babiš (@AndrejBabis) January 22, 2023

Na Děčínsku měl Babiš v prvním kole prezidentských voleb 47,93 procenta hlasů a Pavel 27,57 procenta hlasů.

