Hrozivé vysvědčení pro ČT. Europoslankyně se svěřila s negativními zkušenostmi s redaktory. I s Václavem Moravcem

Někdejší europoslankyně Olga Sehnalová (ČSSD) prozradila, že by ráda pochválila pracovníky České televize za jejich práci. Z vlastní zkušenosti ji však napadají spíše zkušenosti neveselé. Očekávala by například, že pracovníci České televize budou mít základní přehled o fungování EU. Jenže prý nemají. Navíc se občas chovají arogantně. Slovní ránu od Sehnalové schytal také Václav Moravec.

Do debaty o veřejnoprávní televizi se zapojila i někdejší europoslankyně ČSSD Olga Sehnalová. Na sociální síti Facebook napsala, že by chtěla pracovníky ČT pochválit. Jenže během své dráhy europoslankyně zjistila, že na adresu ČT nalézá spíše kritické poznámky.

„U média veřejné služby očekávám alespoň základní informovanost redaktorů, co se fungování Evropské unie a jejích institucí týká. Zde bohužel redaktoři České televize nijak nevyčnívali nad konkurencí komerčních televizí. V dobách mých začátků v Evropském parlamentu působil jeden zpravodaj na celý Benelux, UK a Unii jako instituci, tzn. Komisi, Evropský parlament i Radu. Na (ne)kvalitě takového zpravodajství to muselo být znát. Výsledkem nemohlo být nic jiného než zkratkovitost, šablonovitost a předvídatelné, předem dané vyznění výstupů, kde bylo už jen nutné dosadit někoho zprava a zleva, aby se neřeklo...,“ postěžovala si.

Nelíbilo se jí, že odpovědi politiků bývaly sestříhány tak, že reportáže z Bruselu působily zkratkovitě.

Slovní úder si vysloužil také moderátor Václav Moravec.

„Příklad druhý jsou Otázky Václava Moravce. Těžko říci, jaký je klíč k výběru témat a hostů. Předpokládám, že je to veřejnoprávní know-how pana Moravce. Co se týká poslanců Evropského parlamentu, výběr byl hodně zúžený. S určitou vlastní podjatostí mohu pouze říci, že v uplynulých deseti letech jsem zřejmě neexistovala, a to ani u několikrát v OVM probíraných témat, jako byla například dvojí kvalita. Jednou byl použit můj několik týdnů starý komentář a navíc zcela zavádějící informace, na kterou jsem ale nemohla zareagovat, neboť jsem na rozdíl od jiných hostů nebyla v přímém vstupu. Oblíbenost některých vybraných hostů byla až zarážející. To trvá dosud,“ zlobila se Sehnalová.

MUDr. Olga Sehnalová, MBA ČSSD



městská radní Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

A jak se říká, do třetice všeho dobrého, ale i zlého, zmínila někdejší europoslankyně arogantní chování některých pracovníků České televize, které se však špatně prokazuje.

„V Evropském parlamentu jsem před několika lety uspořádala slyšení a promítání filmu Šmejdi spojeného s debatou nejen s autorkou, ale také s tehdejším komisařem pro ochranu spotřebitelů a dalšími představiteli z řad spotřebitelských organizací i europoslanců. Informaci o akci s komentáři hostů přinesla Česká televize, chyběla jen jaksi informace o tom, kdo tuto akci uspořádal. To nešlo vyčíst ani z doprovodných záběrů. Na mou námitku mi podal pan redaktor arogantní školení o tom, že on ví nejlíp, jak se to dělá. Ani v předvolební době Česká televize neměří všem stejně, ale na ty příklady nebudu již plýtvat řádky. Neetické chování některých redaktorů se těžko prokazuje.“

To podle Sehnalové neznamená, že by veřejnoprávní média nebyla potřeba. Dáma má za to, že potřeba jsou. Jen by čekala, že jejich zaměstnanci budou pracovat profesionálně.

Psali jsme: Vztek z Klause a estébáka. Hilšer v ráži. Trhá Zemana, silná slova i o Rusku „A co Bakala?“ Kellnerova Nova v ČT: Vyslanec PPF, zvaný „Havlovo dítě“, ztratil trpělivost s Augustovou. A ohradil se Dohra ,,honění na záchod": Zastání pro ČT a ČRo! V Respektu. A pozor, toto odhalili Z Newsroomu ČT24 zavolali Jaroslavu Pleslovi. A pak jim spadla čelist jako naposledy s Xaverem

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.