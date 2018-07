Hubou ještě nikdo nic nepostavil, říká kandidát do Senátu Libor Lukáš

Lukáš se letos také rozhodl kandidovat do Senátu v obvodu 80 – Zlín, a to s podporou hned osmi politickch stran a hnutí. Ty mu věří, že by se mu povedlo budování dopravní infrastruktury skutečně oživit.

V rozhovoru Lukáš mimo jiné zmínil éru Tomáše Bati a následně Jana Antonína Bati. „Oba měli vizi, nebáli se jít tvrdě za svým a hledali cesty, jak dojít k cíli. Byť to občas i trochu bolelo. A přesně toto je univerzálně platný recept pro každého, kdo chce něčeho dosáhnout. Tyto vlastnosti se ale z politiky čím dál více vytrácejí, nahrazuje je populismus a projev sice řízný, ale bez konkrétního obsahu. Jenže hubou, jak říkali naši předci, ještě nikdo nic nepostavil. A současná situace ve Zlínském kraji to jen potvrzuje – chybí vůle i odvaha postavit se tlaku několika málo aktivistů, kteří svými obstrukcemi opakovaně blokují i stavby dávno připravené,“ zmínil Lukáš.

Ten je stále přesvědčen o tom, že region nemá dostatečně kvalitní dopravní infraskturu. „Dálnice nám chybí více, než se leckdy pohledem z malé slovácké vesnice může zdát. Mezery jsou i v železniční dopravě. Máme sice hustou síť, ale její kvalita vůbec neodpovídá 21. století,“ řekl.

„Snažíme se tlačit dopředu i modernizaci železniční dopravu. Pro celé Uherskobrodsko bude dalším impulzem modernizace a elektrizace tratí ze Starého Města přes Uherské Hradiště, Kunovice do Uherského Brodu, Luhačovic, Bojkovic až na státní hranici do Brumova-Bylnice. Velmi důležitým projektem, se kterým pomáháme, je modernizace a elektrizace trati z Otrokovic přes Zlín do Vizovic. Nádraží v krajském městě Zlíně je totiž nejhorší v celé České republice a musíme to napravit,“ zmínil rovněž Lukáš.

Závěrem také zdůraznil nutnost neopomíjet ani péči o lidové zvyky, tradice a folklor. „Náš region je lidovými tradicemi typický, tento klenot musíme chránit a předávat dalším generacím. Jde o jedno z našich největších bohatství, které navíc můžeme využít i v oblasti turistického průmyslu,“ uzavřel Lukáš.

