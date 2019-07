Husto na severu: Na Šluknovsku krachuje klíčová nemocnice

V loňském roce činila finanční ztráta Lužické nemocnice v severočeském Rumburku 52 milionů korun. Pro letošek se očekává výsledek přibližně stejný. Největšími věřiteli nemocnice jsou zdravotní pojišťovny. Zařízení dluží ale i zaměstnancům. V nemocnici jich pracuje kolem 240 tzv. kmenových a osmdesátka externistů.

Aktuálně nemocnice míří do insolvence. Poté, co se zařízení ujme soudem stanovený insolvenční správce, by měly být nejprve uspokojeny právě pohledávky zaměstnanců.

Hrozba kolapsu...

O tom, že nervozita na Šluknovsku roste, svědčí mimořádná schůzka starostů a starostek tamních obcí, která se uskutečnila 11. července 2019 v Krásné Lípě. Podle tiskové zprávy spolku Sdružení za rozvoj Šluknovska, která k dané schůzi vznikla, hrozí v souvislosti s insolvencí nemocnice „reálně ekonomický a personální kolaps“ tohoto zdravotnického zařízení.(Zdroj ZDE)

Sdružení proto žádá odpovědné orgány o informace o tom, jak bude v případě totálního krachu nemocnice zajištěna akutní lůžková péče pro občany Šluknovska.

V té souvislosti se například podle zpráv Děčínského Deníku (Zdroj ZDE) na nejhorší možnou variantu, tedy úplné zavření nemocnice, připravuje i největší zdravotní pojišťovna v Česku, VZP. Ta obyvatelům Šluknovska nabízí v neodkladných případech ošetření za hranicemi v sousedním Německu.

O situaci věděli už rok

Vláda a Ministerstvo zdravotnictví přitom o problémech pro Šluknovsko klíčové nemocnice vědí již minimálně rok. Otazníky nad možnými dopady finančních problémů zařízení na zdravotní péči v oblasti se vynořily již loni v létě, kdy se se žádostí o pomoc na ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha (ANO) obrátil senátor za Děčínsko Zbyněk Linhart (STAN).

„Systém zdravotní péče na Šluknovsku stojí na hraně úplného kolapsu,“ napsal ministrovi Linhart. Vojtěch podle informací portálu Echo24 (Zdroj ZDE) „uznal, že vývoj zdravotní péče na Šluknovsku není dobrý“. Ministr poté „vyzval zdravotní pojišťovny i Ústecký kraj, aby řekly, jak chtějí situaci řešit“.

Ústecký kraj by mohl teoreticky nemocnici převzít pod společnost Krajská zdravotní a provozovat ji dál. Podle názorů z médií by rumburskou nemocnici zachránilo právě jen toto (Zdroj ZDE).

Problémem jsou ale dluhy, které si zařízení táhne z minulosti. Ty by se podle předpokladů měly pohybovat mezi 80 až 100 miliony korun. Ústecký kraj je podle své tiskové mluvčí Lucie Dosedělové připraven nemocnici převzít, pokud součástí převzetí nebudou právě i dlužné závazky vůči věřitelům.

Kraj dluhy po nemocnici nechce

To, že by Ústecký kraj měl na současném stavu svůj podíl odpovědnosti, Dosedělová ostře odmítla. „Ústecký kraj byl v uplynulých týdnech zcela neprávem pasován do role viníka za současný stav Lužické nemocnice. Vedení kraje toto označení i mediální nátlak vládních představitelů i města Rumburk odmítá,“ sdělil naší redakci.

Na počátku července pak na podporu zachování péče v nemocnici v Rumburku proběhla v Ústí nad Labem demonstrace za účasti několika stovek lidí.

Podle experta na zdravotní právo a problematiku Ondřeje Dostála není to, že by nemocnice krachovaly, běžné, a to ani v případě malých zařízení. Role nemocnice v Rumburce pro zdravotní péči ve Šluknovském výběžku je však zásadní, potvrdil právník, který je mimo jiné i autorem ústavní žaloby skupiny senátorů na úhradovou vyhlášku. Pro analýzu příčin toho, proč se nemocnice v Rumburce do tak nepříznivé finanční situace dostala, je podle Dostála nutné vyčkat na vyhotovení auditu.

Psali jsme: Rajský plyn na zklidnění zdarma jako novinka? A čím zklidňovali dřív, polínkem přes hlavu? Expert na zdravotnictví žasne, čím se pochlubilo ministerstvo po jednání s pojišťovnami Nejasnosti kolem vzácné oční nemoci pokračují. Je tu další případ mámy bojující s pojišťovnou o léčbu pro syna Expert na zdravotnické právo Ondřej Dostál: Český systém připravuje o zdravotní péči hodně lidí. Je to Potěmkinova vesnice V rozporu s lidskými právy. Jako za Julínka! Uvádí expert na zdravotnictví na adresu programového prohlášení vlády Andreje Babiše

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: jok