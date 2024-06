Hysterie po volbách. Šafr, Fendrych, Mitrofanov. Žantovský vybral z hroznů

Dalo se čekat, že výsledky evropských voleb vyvolají vášně na různých pólech táborů, které spolu soupeřily o vliv v budoucím Evropském parlamentu, a to bez ohledu na to, zda nějaký vliv opravdu budou, nebo nebudou schopni realizovat. „Já jsem spíše názoru toho, že nebudou, protože stávající uspořádání evropských institucí je takové, že když si to dohodnou frakce lidovců a socialistů, tak se odhlasuje i to, že Země je placatá. Je hezké, že je tam nově pár jedinců či desítek lidí, kteří mají rozum v hlavě a tuší něco o kulatosti Země, ale mnoho na vývoji evropských budoucích událostí a záležitostí to nemění. Nicméně byl jsem fascinován, jak hystericky někteří novináři, a to i velmi zkušen reagovali na výsledky Přísahy a Motoristů a subjektu Stačilo! pod vedením Kateřiny Konečné,“ uvádí pro ParlamentníListy.cz Petr Žantovský.

Tyhle dva výsledky rozžhavily doběla některé české novináře, až se dopustili absurdních výrazů, na které chce upozornit. „Velmi mě rozesmutnil Saša Mitrofanov, kdysi dávno velmi respektovaný znalec levicové politiky a sociálně demokratických poměrů. Dnes už je to jen takový zvláštně jedovatý člověk, dštící oheň a síru kolem sebe a orientující se pouze na téma nějaké osobní vendety vůči Rusku, s nímž už podle příjmení a životopisu má nějaké nevyřízené účty. Vždy jsem si ho vážil jako člověka, který uměl vyvažovat argumenty ze všech stran a porovnávat podle jejich váhy. Dnes mám pocit, že se stal čistým propagandistou. Budu teď mluvit o jeho článku ‚Lokajští plebejci útočí‘, z něhož se dozvíme, cituji: ‚A kdyby bylo předmětů s haknkrajcem víc, mohl by být výsledek koalice Přísahá a Motoristé v evropských volbách ještě lepší‘,“ žasne mediální analytik nad autorovým výlevem.

Lokajské plebejství, co se sklání před vrchnostmi

Mitrofanov zcela jednoznačně spojuje nacistickou ideologii a minulost nacistického Německa se stávajícím úspěchem koalice Přísaha a Motoristé, kterou reprezentoval Filip Turek, „Toho kdosi před 20 lety vyfotil, jak mává na někoho z auta. U té fotografie není napsáno, ze kdy je, komu mává, z jaké blízkosti. To, že každá zdvižená pravice může někomu připomínat nacistický pozdrav Heil Hitler, nelze vyloučit, ale také to může být bohapustá náhoda. Nálepka od Mitrofanova, že je nácek, je ryzí demagogie. Toho, Sašo, opravdu nemáte zapotřebí, na to je vaší ctihodné minulosti opravdu škoda. Citujete Mikuláše Beka, že se tu ‚projevuje lokajské plebejství, které se sklání před vrchnostmi či despociemi, ať již se historicky objevily na západ či východ od nás. Svoji servilitu vůči silnějším pak lokajství kompenzuje pohrdáním slabšími či odlišnými, ať již to byli v minulosti Židé nebo dnes uprchlíci a migranti‘. To je tak nepředstavitelná snůška nesmyslů, že nad tím mi zůstává rozum stát,“ přiznává Petr Žantovský.

Především upozorňuje, že Češi rozhodně nebyli ti nejtypičtější reprezentanti antisemitismu ať už za války, ani nikdy jindy. „Ano, pravda, poslední pogrom na našem území se konal v roce 1919 v severomoravském Holešově, ale to mělo své historické konsekvence, a pan Mitrofanov, než začne vypouštět tyto zjednodušené fráze do veřejného prostoru, tak by se měl nejprve seznámit s realitou. Například k tomu existuje vynikající kniha spisovatelky Inny Mirovské ‚Den pěti světel‘. Tam by se o protižidovském pogromu dozvěděl hodně a nesrovnával by nesrovnatelné. Například Židy v Holešově a dnešní ukrajinské uprchlíky v Lexusech a Mercedesech a jiných zajímavých vozech, kteří čekají před našimi úřady na sociální dávky a opravdu to poslední, co by chtěli, je vrátit se domů na Ukrajinu bojovat za svoji vlast. Proto také je prezident Ukrajiny tak nervózní a vypisuje rozmanité předpisy na odvody do ukrajinské armády,“ míní mediální odborník.

Jedovatý plivanec od špatného propagandisty

Bere to jako opravdu hrubý faul, kterého se Saša Mitrofanov dopustil. „Mně je vždy líto, když se z dobrého novináře stane špatný propagandista. A to je zjevně tento případ. Saša tam napsal i něco naprosto neuvěřitelného. Cituji: ‚Kreml může mít oprávněnou radost z podílu svých skrytých a otevřených stoupenců v české společnosti. Výsledky ANO, Motoristů a komunistů ukázaly, že jejich voliči jsou na případnou okupaci připraveni.‘ Ha! Z čeho pan Mitrofanov usoudil, že člověk, který nechce Green Deal, nechce euro, má zásadní námitky proti emisním povolenkám, je připraven k okupaci Ruskem? Nebo dokonce vítané a aplaudované okupaci Ruskem? Že bychom viděli pana Turka s paní Konečnou a s Andrejem Babišem někde na Hradčanském náměstí s transparenty jako kdysi Bursíka s Topolánkem a na nich by bylo napsáno ‚Welcome Russians‘ místo ‚Welcome refugees‘? Ničeho takového jsem si nevšiml. Mám za to, že je to jenom takový jedovatý plivanec. Bohužel,“ poznamenává Petr Žantovský.

Dle očekávání na podobnou notu hraje ve svém komentáři k výsledkům voleb i Martin Fendrych na Aktuálně.cz. „A také hraje s tou údajnou moskevskou kartou hned v titulku, který zní: ‚Fiala a pětikoalice prohráli, Babiš vyhrál. Uspělo hajlování, Moskva bude spokojena‘. Nevím, proč by měla být Moskva spokojená. Moskvě může být úplně jedno, kterých 21 lidí bude v Evropském parlamentu zasedat za dnes jasně vyhraněnou Českou republiku, co se stanovila kolonií Spojených států minimálně ve smyslu součinnosti v ukrajinském konfliktu. Nevím, proč by se v Kremlu měli zabývat tím, jestli v Bruselu, v Parlamentu, který nemá zákonodárnou iniciativu a je jen formálním přikyvovačem Evropské komise, zasednou tito nebo tamti čeští poslanci. Ti mohou udělat to, že nebudou vzdalovat svá slova od svých činů, což se z těch v minulém období dařilo pravidelně Ivanu Davidovi, víceméně pravidelně i Kateřině Konečné a Janu Zahradilovi,“ hodnotí mediální analytik.

Fendrych dobře ví, čemu dělá propagandu

U ostatních českých europoslanců v předchozích pěti letech nezaznamenal nic, co by stálo za pozornost. „Neviděli jsme žádné pozitivní nebo vůbec jakékoli výsledky jejich činění či usilování, které by mělo vliv na cokoli, co se týká Kremlu. To je od Martina Fendrycha opravdu velmi přehnaná fráze. Tvrdí, že i z těch výsledků lze přečíst, že – cituji – ‚uspěli nejostřejší kritici vlády, Evropské unie, lidé, které nezajímá klimatická změna, kteří odmítají migraci a Ukrajině nefandí‘. No to je a není pravda, protože kdybychom to opravdu sečetli, tak jsou výsledky zhruba půl na půl, těch eurokritických a eurohujerských poslanců. Ale dobře, už jsme si u Martina Fendrycha zvykli, že pro něj počty nic neznamenají. Předvedl to svého času jako náměstek ministra vnitra Jana Rumla, že nepotřeboval ani základní matematiku. Takže to po něm nechtějme ani na webu Aktuálně.cz,“ říká pro ParlamentníListy.cz Petr Žantovský.

Ovšem fascinují ho Fendrychovy apodiktické výkřiky o tom, že někdo hajluje, a to, že to má správný účinek na publikum je důkazem toho, že ten někdo se bude v budoucnu nějak chovat. „Jeho predikce toho, co se bude dít, je naprosto mylná. Je čistě propagandistická, protože na nic z toho, co píše, že budou naši noví politici typu Filipa Turka nebo Ondřeje Dostála usilovat o zásadní změny ve vnitropolitické politice, nemají vůbec žádný vliv. Pokud na to někdo bude mít vliv, tak možná jejich strany po příštích parlamentních volbách. Ale do té doby ani náhodou. Čili je to strašení a Fendrych to dobře ví, není to hloupý člověk, velmi dobře ví, čemu dělá propagandu a proti čemu bojuje. A mně se opravdu zajídá tento typ žurnalistického aktivismu. Děsně mi to připomíná novináře ze 40. let, kteří vysvětlovali, jak je třeba zastávat to či ono stanovisko pro tehdejší režim. Právě tehdy se jim začalo říkat aktivističtí novináři,“ připomíná mediální odborník.

Nejvíc vyhráli kolegové Danuše Nerudové

Nechtěl by srovnávat jednoho českého novináře se zástupem Krychtálků, Lažnovských, Vajtauerů, Emanuelů Moravců. „Každá doba má jiné predikce a jiné dimenze. Ale ten propagandistický osten je v tom velice silně znát a je patrné, na čí straně ten člověk stojí. Novinář by měl přinášet fakta a argumenty k uvažování, ne propagandistické výkřiky jako v tomto případě. V diskusi pod článkem mě pobavil názor pana Skály, který napsal: ‚Nejvíc vyhráli kolegové Danuše Nerudové, ti můžou být spokojení, konečně se zbaví nepoužitelné spolupracovnice, jak sami předem proklamovali. A nejvíc patrně prohrála novinářská obec, soudě podle míry breku, co se už od večera rozléhá napříč médii. Škoda, že výsledky nevedou k sebereflexi – ať u novinářů, nebo i u politiků... tedy s čestnou výjimkou prezidenta Macrona, což náš rybníček bohužel nezachrání‘. Pan Skála to vyjádřil přesně. Já bych mu za to poděkoval a snad mi odpustí, že jsem ho citoval. Každopádně je to moudré,“ oceňuje Petr Žantovský.

Na konec bývá to nejlepší a nejinak tomu bude v tomto monotematickém Týdnu v médiích. „Vybral jsem ty největší perly z dílny obzvláště disponovaného žurnalisty Pavla Šafra z Fóra 24. Jeho komentář o volebním výsledku vyšel pod titulkem ‚Nacionalistická demagogie vítězí. Volby odhalily hořkou realitu Česka a naše ostuda bude velká‘. To je docela ambiciózní titulek, člověk by čekal nějaká objevná sdělení, avšak dočká se pouze propagandistických frází. Některé z nich stojí za to. ‚Slabomyslné hnutí Motoristů ve spojení s policejní stranou Přísaha odráží novou vlnu vesnického fašismu. A Stačilo soudružky Konečné je jenom rudou verzí této nahnědlé sedliny. Ideově jde v podstatě o totéž. Buranský fašismus s vesnickým bolševismem úzce souvisí. To samé, co pan Turek umí dopravit k mladým voličům, dokáže Konečná dopravit k seniorům. Jde o odpor k civilizovanému světu, k inteligentnímu chování u společného evropského stolu. Bude to strašná ostuda, až se všichni naši uctívači zaostalosti začnou na evropské scéně projevovat‘,“ cituje mediální analytik.

Šafrův buranský fašismus a vesnický bolševismus

Šafrovy výrazy mu připomněly nálepkovací mánii, které propadali nejen ti už zmínění aktivističtí novináři z období před 80 a více lety, ale také novináři 50. let. „Vzpomeňme si na hesla typu ‚psům psí smrt‘ vykřikovaná pod šibenicemi, ať už to byla Horáková či Slánský. Je to stejné uvažování. Potřebujeme člověka olepit nějakou čepicí, jakou měl Hus, když šel na tu hranici. Tak tohle jsou ty kacířské čepice, co se dávají na hlavu nepřátelům toho našeho dobra a pravdy a lásky. Šafr se tak jako nikdy předtím – a nelze to od něj čekat ani do budoucna – nezabývá tím, aby vysvětlil obsahy pojmů buranský fašismus, vesnický bolševismus a podobně. Zajímalo by mě, co Šafr vůbec ví o vesnici, kdy tam naposledy byl, co ví o lidech, jak dramaticky se proměnila od roku 89. Nebudu hodnotit, jestli k dobrému nebo špatnému, ať si to zjistí sám, než začne používat věci, kterým nerozumí. To mě uráží, ale patří to, bohužel, k výbavě dnešního českého novináře,“ konstatuje pro ParlamentníListy.cz Petr Žantovský.

„Ostuda bude značná. Česko se vyznamenalo. Vyslalo do Evropy početný kontingent lhářů, kolaborantů a naprostých kašparů,“ napsal Šafr. „To je docela sebevražedné konstatování, protože když se člověk podívá na ten kontingent, který jsme vyslali do Evropy, trošku jinýma očima než Šafrovýma, tak bychom mohli propadnout dojmu, že snad má Šafr i pravdu, i když to tak nemínil, pochopitelně. Když jsme viděli výstupy různých kandidátů a zejména kandidátek, třeba vrcholnou političku strany STAN, o níž možná ani sama neví, co zkratka znamená, která se tam propasírovala jenom proto, že si pan Rakušan myslel, že když byla v prezidentské volbě třetí, že ji to teď nemine. Sice neminulo, ale co v Evropském parlamentu bude dělat, je otázné, jak říkají Slováci. Takže na slova o kontingentu lhářů, kašparů a kolaborantů bych byl opatrný. Přece jde o to, s kým máte být kolaborant. Když držíte vlajku jedné strany, jste ten dobrý. Když druhé strany nebo žádnou a jen říkáte, že je třeba o tom diskutovat, tak jste kolaborant jiné strany,“ poukazuje mediální odborník.

Čím hysteričtěji budou vykřikovat, tím víc lidi odradí

V tom je další ze zásadních problémů české žurnalistiky dnešních dnů, ta ryzí prorežimní propaganda. „Jestli si ovšem myslí, že tímhle způsobem pomůžou dnešní koalici, která opravdu volby projela, tak nepomůžou. Není to tak dávno, co ODS mívala sama o sobě devět mandátů, sociální demokraté mívali sedm. Lidovci běžně tři, teď mají jen pana Zdechovského. A to jsou slepení do účelových koalic, v nichž by se měli navzájem posilovat. Ale nevypadá to tak. Pokud věří někdo z těch politiků nebo novinářů, že tou propagandou jim pomůžou pro další volby, ať už podzimní senátní či krajské nebo příštího roku parlamentní, tak jen houšť. Protože čím hysteričtěji budou vykřikovat, tím víc lidi odradí od svých proponentů. Už jsem byl skoro v pokušení říci myšlenek, ale něco takového jsem tam nenašel, takže zůstaneme u proponentů. Je to medvědí služba. Takhle se tomu vždycky říkalo. A je to tak,“ dodává Petr Žantovský.