I kdyby tady všichni umřeli... Beran rozstřelil covid-opatření

„Když řešíme jakoukoliv epidemii, vždy si musíme zkusit zodpovědět na začátku pár otázek. Jestli se ta epidemie dotýká každého infekčního onemocnění, jestli je závažná nebo méně závažná, ale vždy z toho vyčuhují dvě zásadní otázky. A tou první, co je příčinou a co je následkem působení té dané epidemie na populaci a jak tu populaci vlastně zasáhne. A zda v té populaci existuje nějaká riziková skupina,“ poznamenal Beran úvodem přednášky.

„Musím připomenout čtyři věci, které se objevují v každé učebnici epidemiologie, že protiepidemická opatření jsou rozdělována do čtyř skupin. A jsou to jako čtyři nohy židle, čili my nemůžeme vytáhnout jenom dvě, jedno opatření, a myslet si, že nám to bude fungovat. Jsou to protiepidemická opatření, která jsou zaměřená k prevenci, k diagnostice, k přednemocniční péči a nemocniční péči. A ta prevence musí být zaměřená jak ke zdroji infekce, tak k přerušení přenosu, tak samozřejmě k vnímavé populaci. A ta diagnostika není jenom PCR test, kterým diagnostikujeme nějaký virus, ale musí to být kompletní klinická diagnostika a samozřejmě další laboratorní diagnostika,“ zmínil Beran.

„To, co se u nás téměř neprovádí, je ta přednemocniční péče, která je zaměřená na běžné symptomy, ale která by měla být zaměřená na tři možné komplikace, které vznikají v souvislosti s virem SARS-CoV-2. Nemocniční péče je v podstatě známá,“ dodal Beran.

Důležité je podle něj si stanovit to, co je příčinou a co je následkem, který nám nějakým způsobem postihuje populaci. „Příčinou toho, že je postižena populace, je onemocnění covid-19 a jejím následkem je samozřejmě úmrtí. Ve chvíli, kdy se začneme zabývat tímto konceptem, tak zjistíme, že ten koncept, který je v tuto chvíli, je velmi špatný. Jestliže se budeme zabývat těmi úmrtími, pak pro úmrtí existují dva základní ukazatele. A je to úmrtnost a smrtnost. Smrtnost je počet zemřelých z počtu infikovaných. A v našem případě nám to tedy ukazuje při porovnání s jinými státy, nakolik efektivně a dobře léčí ve zdravotnickém zařízení to dané onemocnění. I přesto, že pořád říkáme, že Česká republika je na tom špatně s covidem, tak vidíme, že šance českého pacienta, že přežije s covidem-19, byla podstatně větší, než byla na Slovensku, v Polsku, ale i v Německu a samozřejmě i ve Švédsku,“ podotkl Beran. A následně se zaměřil i na úmrtnost, čili počet zemřelých na sto tisíc.

„Pokud by vymřela celá populace v České republice na covid-19, tak se ani v semaforu, ani v psovi, nezmění ve škále ta opatření. Můžou zemřít všichni, to se nebralo v potaz,“ pobavil následně v souvislosti s minulými opatřeními, tzv. semaforu a systému PES, Beran.

Protiepidemická opatření by dle jeho slov měla postupovat ve třech základních liniích. „Tou první jsou individuální opatření. My je známe jako 3R a já k nim vždy přidávám 4R, neboli rozum a k nim obecně by měla přistupovat ještě vakcinace. Teprve v druhé řadě se realizují cílená opatření v rizikové skupině, ať už je to v domovech důchodců, nebo je to u osob, které by patřily do rizikové skupiny. A u osob, které patří do rizikové skupiny, my musíme zvýraznit samozřejmě prevenci vzniku třech komplikací,“ zdůraznil Beran a podotkl, že je důležité vytvořit podmínky pro to, aby mohli být lidé léčeni a kontrolováni v populaci.

„A teprve naposledy se dělají plošná opatření, pokud to má nějaký smysl,“ míní Beran.

„V této epidemii nebyla správně definovaná ani příčina, ani následek. A správná příčina je nemoc covid-19 a následkem je úmrtí, a to se musí objevit ve všech ukazatelích, ve všem, co děláme. To musí být ukazatel, ke kterému směřujeme všechna protiepidemická opatření. Nebyla jasně také definovaná riziková skupina. My víme, že českých obyvatel starších 60 let je v České republice 2 780 tisíc a z nich zemřelo 22 tisíc během roku 2021 na covid-19. Čili zemřelo z osob starších 60 let 0,8 procenta. Čili i my v této skupině osob starších 60 let je musíme vymezovat dále. Tam určitě má vliv obezita, diabetes a ischemická choroba srdeční. A samozřejmě nebyly stanoveny priority a podpora přednemocniční péče. Nebyla provedena prevence tří komplikací. A za poslední – nebyla vůbec prováděna cílená opatření,“ uzavřel Beran.

