I když už nerozhoduji o karanténních opatřeních, přesto mi denně chodí výhružné zprávy, přiznal Prymula

„Máte obavu z toho, jaký bude školní rok 2021?“ hecovala moderátorka Prymulu. Ten odpověděl: „Tak já myslím, že obavu musí mít každý, protože vstupujeme do něčeho, co nebylo úplně predikovatelné. Katastrofický scénař může nastat vždy, ale já doufám, že nenastane v tomto slova smyslu.“

Na dotaz, zda jsou podle Prymuly nebezpečnější školky, základní školy nebo vysoké školy, koleje a večírky mladých, epidemiolog odpověděl: „Určitě to budou ty večírky a život na kolejích. Pokud by tam člověk žil normálně jako v hotelu, bez nějakých kontaktů s okolím, tak by ten režim samozřejmě nebyl příliš rizikový, ale víme, co je vůbec nejhorší, to jsou ty kontakty osob nablízko, zejména pokud už to není mluvená řeč a je to třeba zpěv, tak tam k tomu šíření dochází a tam jsme se tomu zatím nevyvarovali.“

Jedna z divaček se přes facebook zeptala, jak to bude v případě, že dítě má rýmu a nemůže tak docházet do školy. Jak to má udělat s hlídáním, když spousta dětí má rýmičku téměř celou zimu. Prymula přiznává: „Tak jistěže to bude přinášet celou řadu různých problémů, my jsme tady byli zvyklí chodit do práce i do školy s nějakou respirací, která byla poměrně závažného charakteru, a tím také docházelo k intenzivnímu šíření. Rodiče budou vystaveni nějakým problémům s hlídáním, ale s tím se musíme poprat.“ Povzbuzoval divačku epidemiolog.

Na otázku, zda platná covidová opatření nejsou hlavně politickým rozhodnutím a zda by do nich měl před volbami zasahovat premiér Babiš, Prymula řekl: „Odborníci by měli nést za opatření svůj díl odpovědnosti, ale je jasné, že finální odpovědnost je na premiérovi, takže on má nepochybně právo říci, jak by to ve finále mělo být, takhle to politicky musí být.“

K tomu, jak se podle Prymuly budou opatření vyvíjet, řekl: „Ta situace se bude vyvíjet a myslím si, že velmi rychle nazraje doba, kdy i ve společných prostorech budou roušky povinné.“ Nyní jsou roušky povinné ve veřejné dopravě, sociálních zařízeních a úřadech.

Na dotaz, zda je rád, že už není přímo osobně odpovědný za daná opatření, Prymula řekl: „Tak nikdo si nemůže myslet, že je to něco příjemného. Denně jste pod palbou různých kritiků, a přestože já už nerozhoduji o tom, jak ta karanténní opatření jsou designována, tak přesto mám své favority, kteří mi každý den posílají výhružné smsky nebo e-maily.“

Prymula uvedl, že by zde neměla do budoucna existovat plošná vakcinační povinnost. Mělo by jít jen o jakousi formu doporučení. Přednostně očkovaní by měli být lidé v sociálních a zdravotních zařízeních, zdravotníkům a co zbyde je pro zbytek populace podle zájmu. Tikající bombou je podle něj hlavně Praha. Zmínil nechvalně proslulý bar Techtle mechtle, kde se nakazilo mnoho lidí kvůli pití z jednoho brčka.

