I s Rakušanem má STAN 11 %. „Asi mají jejich voliči klapky na očích,“ tuší Stonjeková

Stonjeková se s moderátorkou pořadu pozdravila na úvod coby úplný začátečník v angličtině, a to v narážce na nedávný telefonát premiéra Petra Fialy a nově zvoleného prezidenta USA Donalda Trumpa: „Chtěla jsem si zkusit, jak si asi člověk s Fialovou angličtinou popovídal s rodilým mluvčím. Myslím, že jsem teď nebyla daleko od toho, jak to probíhalo,“ zasmála se komentátorka, že Fialova angličtina je na úrovni druhé třídy na základní škole.

Její pozornosti neušly ani vtipy, kolující o českém premiérovi na internetu. „Viděla jsem krásný vtip, jak sedí Petr Fiala s telefonem u ucha a má tam bublinku u pusy, že Trumpa pozdravuje i Pekarová, Kolář, Pavel a Lipavský a říká: ‚Všichni ti tu, Donalde, moc fandili‘,“ zmínila v pořadu Podtrženo, sečteno pobaveně Stonjeková.

V souvislosti s výročím 17. listopadu 1989 přidala Stonjeková komentář k výroku Václava Klause na VŠE, že „vracíme se zpět a máme blíž k 50. létům než k roku 1989“. „Je to trochu síla, ale všichni chápeme, jak to Václav Klaus myslel. Teď možná existuje nějaká naděje se zvolením Donalda Trumpa ve Spojených státech amerických a s jeho záměrem omezit věci, které nás ideologicky vracejí do 50. let a svazují nás,“ podotkla.

„Otázka je, jestli jsme od těch novodobých kádrováků, novodobých svazáků opravdu zažili to nejhorší, nebo jestli ten kulminační bod máme teprve před sebou a může být hůř. Oni žijí jenom tím, že tu budou provádět nějaké socialistické experimenty a snažit se vytvářet ideální společnost. Tyto pokusy nikdy dobře nekončí a Václava Klaus je schopný tyto věci celkem spolehlivě vidět,“ řekla Stonjeková.

Druhou rovinou je Evropská unie; ani zde dle Stonjekové neexistuje žádná v pravém slova smyslu demokracie. „Je to vše jen o nevolené bruselské demokracii, která je někde v pozadí. Ty procesy jsou pro běžného smrtelníka těžko nahlédnutelné a s demokracii mají společného jen velmi málo,“ poukázala. „Když voliči v evropských volbách vyslali jasný signál, že si nepřejí Green Deal, co udělala Ursula von den Leyen? Řekla, že se jede dál a že neuhnou ani o píď,“ zmínila Stonjeková.

K nejnovějšímu průzkumu agentury Median, který ukázal, že volby by vyhrálo ANO, a do Sněmovny by prošli Motoristé a KSČM, Stonjeková dodala: „Myslím, že s touto variantou by nemohla být spokojená ani jedna ze stran, protože stojednička představuje vládu, která je velmi nestabilní,“ řekla k možné koalici ANO a Motoristé. „Hnutí ANO čeká velice tvrdá kampaň, kdy budou muset přitáhnout k urnám každého voliče, aby těch hlasů byl dostatek, a ne jen stojedničková většina.“

Co jí spíše děsí, je poměrně silná pozice hnutí STAN, podle průzkumu by získal 11 %. „Tato pozice hnutí STAN je na politiku, kterou Vít Rakušan předvádí, velice silná. Asi mají jejich voliči klapky na očích nebo se jim to líbí. Těžko říct, co je horší,“ podotkla Stonjeková.

Věnovala se i smutné pondělní zprávě o skonu bývalé ministryně spravedlnosti Marie Benešové. „Osobně na Marii Benešovou nemám žádnou vzpomínku, protože jsme se nikdy nepotkaly. Nejsem si však jistá, jestli mezi vzpomínkami, které zazněly, padla zmínka o tom, že právě ona je tou dámou, kvůli které začal spolek Milion chvilek. Protože ta první demonstrace, která byla svolaná od chvilkařů – což potom byl velký politický fenomén, který nakonec poměrně neslavně dopadl tak, že hlavní hvězda zdrhla s penězi – začala kvůli Marii Benešové,“ připomněla Stonjeková.

Vedle hezkých vzpomínek od lidí, kteří Benešovou osobně znali, se ale vyrojily i nenávistné komentáře, které Stonjeková odsoudila. „Jeden hnusný komentář si neodpustil ani pan Šarapatka. Každému bych poradila, že pokud někdo zemře, tak nejsem-li o tom zemřelém schopna říci nic pozitivního, je lepší mlčet,“ podotkla.

