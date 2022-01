Id*oti? Mám rád ČT, ale toto je blbě. Wollner má nový problém

Anketa Co podnikne Putin? Zaútočí na celou Ukrajinu 2% Zaútočí na východ Ukrajiny 1% Pošle oficiální síly na Donbas 3% Nepodnikne vojenskou akci 94% hlasovalo: 1803 lidí první reportáži se Reportéři ČT zaměřili na armádní nákup kulometů FN Minimi od belgické firmy FN Herstal. Ministerstvo obrany dle ČT hodlá pořídit téměř tisíc těchto kulometů. A to za 1,13 miliardy korun, což v hrubém přepočtu vychází na 1,19 milionu korun za zbraň.

„Jednotková cena 1,19 milionů korun za jeden kus kulometu vypadá skutečně velmi zvláštně. Musíme si uvědomit, že to je v podstatě cena třech osobních automobilů a lehký kulomet této kategorie není zas tak sofistikovaná zbraň,“ řekl pro pořad vojenský publicista Zdobinský. V roce 2016 se přitom tyto zbraně s příslušenstvím pořizovaly dle bývalého ministra obrany Stropnického v průměru za 738 500 korun. Taktéž bývalý ministr obrany Metnar tvrdí, že je vše v pořádku.

Firma, která má kulomety dodat CB Servis Centrum s.r.o., se s Reportéry bavit odmítla, dle pořadu zakázku dostala bez soutěže a s cenou a zakázkami prý byly problémy už v minulosti. Levnější nákupy by teoreticky byly možné přes NSPA (nákupní agentura NATO), ovšem podle náměstka ministra pro vyzbrojování s touto agenturou nemá ministerstvo dobré zkušenosti, protože se zakázka protáhla kvůli optickým zařízením z USA. Již zmíněný publicista Zdobinský se pak ptá, zda je potřeba, aby sofistikovaná zařízení byla u všech kulometů. „Když je možné tyto zaměřovače na kulomet prostě připojit podle potřeby,“ říká.

Fotogalerie: - Chcípl PES v Klatovech

Mluvčí generálního štábu vysvětlil, že součástí soupravy kulometů MINIMI je příslušenství, vybrané náhradní díly a také optika pro denní a noční vidění. Právě ta dle náměstka navyšuje cenu, a to až o dvě třetiny. Jako příklad země, která nakoupila levně, uvádí ČT Norsko, jež jednalo přímo s výrobcem a v ideálním případě by mělo zaplatit za jednu zbraň 219 tisíc korun. Firma CB Servis Centrum zakázku dle pořadu dostala proto, protože nikdo jiný se nepřihlásil. Což potvrdily i jiné firmy, například Česká zbrojovka. A zakázku nechtěl posoudit ani žádný soudní znalec.

Ovšem s touto reportáží měl problém voják z povolání, podplukovník Ivo Zelinka. Diví se, jak mohla projít redakční kontrolou. „Soutěž vyhlášena byla, ale nakonec zbyl jen jeden uchazeč, protože takový produkt prostě nemají anebo nezvládli podmínky,“ připomíná voják. A cena? „Každý voják ví, že na moderním kulometu je nejdražší příslušenství, ne zbraň. Srovnání s Nory je tedy úplně mimo mísu. Kolik stály ‚ty samé‘ kulomety před 10 lety přes NATO NSPA? 3x tolik co ‚norské‘. Jsou v nákupní agentuře NATO idioti?“ ptal se řečnicky.

Okomentoval i publicistu Zdobinského a jeho nápad, aby příslušenství nebylo u každého kulometu: „To vyjádření je samozřejmě úplná, ale úplná kravina. To bychom se dostali na standard filmu ‚Nepřítel před branami‘ bitvy u Stalingradu – jeden nese pušku, druhý munici.“

Kvůli reportáži se dostal do konfliktu s Ondřejem Stratilíkem, který reportáž natočil a podle kterého srovnání s Nory funguje, protože se Česká republika ani nezkoušela domluvit s výrobcem. „Srovnání s Nory je úplně blbě. Až mi ukážete rozpad soupravy ‚norského kulometu‘ a ‚českého kulometu‘, tak se můžeme bavit. Jinak je to údiv, že dvojková Octavia v základu a trojková Laurin a Klement stojí jiné částky,“ namítal Zelinka.

Reportér se se Zelinkou přel o to, zda bylo příslušenství ke kulometu potřeba. „Je to jako s CASA. Máme nejdražší v Evropě, protože přece ČR potřebuje to nejnákladnější a nejoriginálnější řešení. A pak také akvizice dopadají, jak dopadají,“ mínil a Zelinka ho vyzýval, aby tedy řekl, co vojáci nepotřebují. A Stratilík mínil, že to mu měl vysvětlit generální štáb, ale rozhovor byl nakonec zrušen.

Situaci pak vysvětloval reportérovi jiný voják. „On to potřebuje každý, ale mají jiné priority, kam potřebují nacpat peníze. Ponorky, letadla, lodě, my chceme jen pořádný kulomety s nočním viděním a optikou. Dík za pomoc,“ uvedl. Stratilíkovi bylo líto, že o tom ho musí informovat anonymní voják na sociální síti místo toho, aby se tuto informaci dozvěděl od generálního štábu.

Dotyčný však měl ještě jednu poznámku: „Já mám jen blbej pocit, že po nástupu Černochové se někomu prostě vrtají díry do loďky. Já, vnuk politických vězňů a srdcem antikomunista, budu nakonec nucen volit stranu bývalého stbáka, protože paradoxně za něj byla armáda posílena nejvíce co pamatuji, a to je 25 let.“

