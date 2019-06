Idiot! Hloupé a komické demonstrace. Zeman se vysmál kritikům Benešové z Letné

Občané obce Kadolec se sešli s prezidentem Milošem Zemanem. Do obce hlava státu zavítala v rámci své cesty do Kraje Vysočina. Příchozím i v parném počasí poděkoval za hlasy ve volbách.

První otázka směřovala k osobě zvažovaného ministra kultury Michala Šmardy. „Já se chci ještě na toto téma sejít s panem předsedou Hamáčkem. Mluvil jsem včera s panem Šmardou, který je místopředseda ČSSD. A teprve až budou absolvována všechna jednání, mohu odpovědět na vaši otázku,“ odvětil Zeman.

Další otázka směřovala k současným umělcům, kteří podle tazatele nesahají ani po kotníky Voskovcovi, Werichovi, Burianovi a dalším.„Vedle lidí, kterých si můžeme vážit, protože v té kultuře něco dokázali, jsou lidé, kteří trochu parazitují. A když ministr kultury tento parazitismus odhalil, vytvořil se tlak, aby odešel,“ vrátil se k předchozímu tématu Zeman.

„A mně se to nelíbí. Když někdo odhalí zlodějny, měl by být odměněn. Abych byl konkrétní, jedná se o pana docenta Fajta, který sám se sebou uzavřel smlouvu na milion korun jako doplatek k platu. Je to nápad, jak si zvýšit životní úroveň, ale je to trestný čin,“ dodal.

„Myslíte si, že je vhodné, že v eurovolbách kandidoval doktor Rath?“ zeptala se další návštěvnice setkání. „Nemyslím si, že to bylo vhodné, ale bylo to dle zákona, v té době totiž doktor Rath pravomocně odsouzen nebyl. To se stalo právě dnes, kdy dostal sedm let a pokutu 10 milionů korun. Dnes už by kandidovat nemohl. Z cely se kandiduje dost těžko,“ odvětil prezident.

Své pak řekl Zeman i k demonstracím proti Marii Benešové a Andreji Babišovi. „Pokud jde o ministryni spravedlnosti, tak ta je ve funkci zhruba měsíc a demonstrovat se proti ní začalo zhruba v době, kdy byla ve funkci asi 14 dní. Ty demonstrace byly trochu hloupé a komické. Dokonce jsem viděl jeden nápis ‚rudá Marie‘, tak bych chtěl toho idiota upozornit, že Marie Benešová byla jedna z mála, kdo odmítl vstoupit do KSČ,“ dodal.

Premiér se dle jeho názoru musí podrobit hlasování o nedůvěře vládě a směřuje se k dalším volbám, které jsou za 2,5 roku. „A ty buď vyhraje, nebo nevyhraje. A když nevyhraje, tak já, protože ctím vítěze voleb, ne vítěze demonstrací, tak bych jmenoval vítěze voleb,“ dodal.

Dalším tématem byl kůrovec, kdy návštěvník diskuse poznamenal, že by se v celé věci měla angažovat armáda. Návrh se prezidentovi zalíbil, sdělí jej podle svých slov ministru obrany Lubomíru Metnarovi. „Armáda je profesionální, ti profesionálové by si odřeli ručičky, kdyby šli do lesa a tak podobně... Ale třeba se setkám s pozitivním přijetím,“ dodal.

Fotogalerie: - Monstrakce proti Babišovi

Závěrečná otázka směřovala ke Strahovskému stadionu, kdy Zeman vyjádřil přesvědčení, že by se tento objekt neměl bourat. Hovořilo se i o spartakiádách.

Následně se pak již Zeman podepsal jen do pamětní knihy a připevnil na prapor obce prezidentskou stuhu. Z Kadolce si také odvezl dary od starosty.

autor: vef