Írán: Slavný Čech v akci, směje se novinám a herečce. A má info pro Babiše

Při americkém raketovém útoku na letiště v Bagdádu v noci ze čtvrtka na pátek zemřel velitel íránských elitních jednotek Quds Kásim Sulejmání. Podle amerického prezidenta Donalda Trumpa bylo zabití Sulejmáního krokem k odvrácení války. Tvůrce počítačových her Daniel Vávra nechápe, že se Trump kvůli tomuto kroku stal pro některé terčem kritiky. Připomněl, že „když něco provedl Asad (a ještě to značně smrdělo, že to byl opravdu on), hned všichni veršotepci v novinách požadovali po Trumpovi tvrdou odvetu a válku“.

„Poté, co Írán zaútočil na americké občany a Trump na to briskně reagoval a sejmul velmi ošklivého člověka, bijí všichni veršotepci na poplach, že bude třetí světová, na kolenou odprošují Írán a z Trumpa dělají válečného štváče. Nějak tomu nerozumím,“ komentuje situaci.

Stejně tak se pozastavuje nad tím, že se na tuto stranu přidal v poslední době i Babišův iDNES. „Zajímalo by mě, jestli si Babiš uvědomuje, že jeho noviny jsou teď zaměřené vyloženě proti jeho volební cílovce a snaží se ji vychovávat a poučovat, na což cílovka v komentářích reaguje velmi negativně (na iDNES mají komenty lajky, takže je jasně vidět, co tam rezonuje), nebo jestli se mu to prostě přihodilo a on neví co s tím,“ dodává.

Daleko horší reakce shledává například u americké herečky Rose McGowan. „Kam se iDNES hrabe na herečku Rose McGowan, která teda v poslední době moc nehraje, ale zato o to víc tweetuje. Ta se cítí být rukojmím teroristické vlády Trumpa a prosí Íránce, aby ji nezabíjeli. Myslím, že pokud by někdo hledal nejretardovanější tweet za posledních 12 měsíců, je tohle horký favorit,“ zavírá Vávra svůj komentář.

Íránský velvyslanec při OSN Madžíd Tacht Ravančí po americkém útoku v rozhovoru s televizí CNN v pátek večer řekl, že „americký atentát na klíčového íránského generála Kásima Sulejmáního odpovídá vyhlášení války a odpověď Teheránu bude tvrdá“. Předtím ještě oznámil Radě bezpečnosti OSN a generálnímu tajemníkovi OSN Antóniu Guterresovi, že Írán si vyhrazuje právo na sebeobranu na základě mezinárodního práva.

