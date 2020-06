Ivan Bartoš: Že opozice nic nedělala? Prezidente Zemane, takže...

Poslanci se na půdě Sněmovny pustili do hodnocení vládních opatřeních v boji proti koronaviru. Schůzi svolala opoziční ODS spolu s Piráty, ale o slovo se přihlásil také šéf poslaneckého klubu SPD Radim Fiala. Předseda Pirátů Ivan Bartoš se pustil do prezidenta Zemana a vynadal zaměstnancům Kanceláře prezidenta republiky. Fiala prohlásil, že nechce být vůči vládě za každou cenu kritický, ale pak se do ní zostra pustil Zmínil i Evropskou unii. Kdybychom čekali, jak se EU ke koronaviru postaví, tak prý čekáme ještě teď.

reklama

Ivan Bartoš hned v úvodu schůze vynadal ministrům Babišovy vlády, ušetřil jen ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha. Ostatním vyčinil, že se nedostali na začátek jednání.

„Což tedy vidím jako poměrně ostudné vzhledem k tomu, že bod 1 má vyhodnocovat jak ČR, potažmo tato vláda zvládla tu první vlnu pandemie COVID-19, a hlavně jaké poučení pro podobné hrozby z toho plynou,“ tepal Babišův kabinet Bartoš.

Vynadal vládě i za ta občany, kterým se v koronakrizi prozatím nedostalo pomoci. Narážel např. na lidi pracující na dohodu o provedení práce.

Pustil se i do prezidenta. Konstatoval, že opozice na začátku krize podala předsedovi vlády pomocnou ruku a pomohlas schválit důležitá opatření, ale Miloš Zeman teď říká, že opozice nedělala nic, což podle Bartoše není fér.

„Byli jsme na několika on-line setkání, protože se nemohla ta skupina setkat osobně. A teď slyšíme, že opozice po dobu pandemické krize spala. Já jsem dokonce zaznamenal vyjádření pana prezidenta Miloše Zemana, že opozice v době koronakrize nic nedělala. Já si myslím, že je špatné, jestli na Hrad neproudí ty správné informace, nevím, jak pracuje Kancelář pana prezidenta. My jsme mu proto poslali strukturovaný dopis, jakým způsobem fungovala opozice v těch dvou měsících. On pak následně tedy někde aspoň k tomu plánu, který jsme představili, Budoucnost řešíme teď, měl nějaké kladné konotace. Nicméně není pravda, že by opozice nespolupracovala,“ připomněl prezidentovi šéf Pirátů.

Ing. Miloš Zeman BPP

První přímo zvolený prezident ČR

prezident České republiky Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Postesk si nad tím, že vláda některé návrhy opozice odmítla, ale o pár týdnů později je předkládala jako svou vlastní práci.

Nelíbilo s mu také, že vláda v koronakrizi nejednala zcela transparentně a postupovala poněkud chaoticky. Důrazně proto žádal nepřítomné ministry, aby neusnuli na vavřínech.

„Já bych se chtěl vyjádřit krátce ke zdravotnictví, protože to není otázka nákupu zdravotních pomůcek, ale v médiích často zaznívá, že jsme byli ti nejlepší. Nelze říci, že bychom byli na evropské špici, i když ze zdravotního pohledu a počtu nakažených a lidí, kteří zemřeli, jsme měli dobrá čísla. Když se podíváme na počty mrtvých v přepočtu na milión obyvatel, jsou na tom lépe země nejen Lotyšsko nebo Litva, ale i naši sousedé. Slovensko má pět mrtvých na milión obyvatel, Polsko 27. Česká republika je celoevropsky kolem dvacáté příčky s číslem 400 mrtvých lidí na milión obyvatel, takže neusněme na vavřínech. Česká republika není nejlepší v rámci zemí na evropském kontinentu. A pokud bychom čelili na podzim nějaké další vlně covidu - a je předpokládaná - měli bychom se na to připravit,“ konstatoval Bartoš.

PhDr. Ivan Bartoš, Ph.D. Piráti

Připraven na zteč!

poslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Po chvilce uznal, že se přeřekl a že máme 30 mrtvých na milion obyvatel.

Poté vládu požádal, aby při obstarávání ochranných zdravotnických pomůcek více spolu s českými firmami. Volal také po zapojení většího množství laboratoří, které by mohli testovat odebrané vzorky na přítomnost koronaviru v případě, že přijde druhá vlna pandemie.

Po Bartošovi si vzal slovo Radim Fiala.

Konstatoval, že nehodlá vládu kritizovat za každou cenu a chce se chovat jako konstruktivní opoziční politik. Má pocit, že vláda svými zákazy a příkazy zabránila rozjetí první vlny kronavirové epidemie, což je dobře.

„To, že je to dobře, tak to říkám hlavně z důvodu toho, když se podíváme na západ k liberálním demokraciím, jako je Německo, Velká Británie a podobně, tam ta opatření začali dělat daleko později - daleko později, a také je vidět, mnohé země říkaly, že možná nechají raději populaci promořit, a dopadlo daleko větší smrtností, daleko větším počtem úmrtí, než v České republice. Takže zde až na několik detailů v té zdravotnické části si myslím, že Česká republika v této věci uspěla. My jsme jako hnutí SPD opatření vlády vždycky podporovali a jsem přesvědčen, že i v budoucnu jsme si schopni s takovou zdravotní krizí poradit,“ uvedl poslanec SPD.

Po ekonomické stránce to prý bylo mnohem horší. Podle Fialy neměla vláda připravený žádný plán a když už opozice upozorňovala na to, co je třeba udělat, kabinet reagoval pomalu. Fiala to přičetl na vrub Evropské unie.

„Výsledkem toho je, že společnosti, které požádaly naprosto oprávněně podle mého názoru o finanční pomoc v březnu tohoto roku, tak ještě dnes ty finanční prostředky nemají. To je prosím výsledek, a teď mi promiňte to slovo, pomateného eurodotačního systému, bez kterého mají vlády snad všech zemí v Evropě pocit, že se neobejdou. Kdyby tento systém změnily, kdyby těm společnostem nechaly peníze, nechaly jim je například ve formě sociálních odvodů za zaměstnance, které by nemusely ty společnosti odvádět, a samozřejmě je to přesně dáno i tím, že společnost, která má tři zaměstnance, tak odvádí málo a společnost, která má 200 zaměstnanců, odvádí hodně, to znamená, že by to bylo i přesně dáno podle počtu zaměstnanců, kolik by ta společnost získala od toho státu. To je jedna podle mě důležitá pomoc, kterou vláda neudělala. To znamená, vláda místo toho, aby pomohla, tak ještě odčerpávala likviditu těm společnostem,“ řekl.

Andrej Babiš ANO 2011



předseda vlády Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Pomalost a nedostatečně silná opatření vlády na ekonomické straně povedou podle Fialy k tomu, že poroste nezaměstnanost. Třeba proto, že vláda slíbila lidem pomoc v řádu stovek miliard korun, ale zatím vyplatila jen desítky miliard. Když chtěl svou kritiku shrnout, prohlásil, že vláda dala lidem na pomoc v krizi málo peněz a ještě k tomu pozdě.

A to nebylo zdaleka to jediné, co vládě vyčetl.

„Co si ale myslím, že je důležité také zde říct, že koronavirová krize ukázala jasnou nepřipravenost České republiky na jakýkoliv takový podobný stav. Ať už jde o pandemii, ať už jde například o povodně, ať už jde o potenciální blackout nebo jiný konflikt. Česká republika v této věci z hlediska materiálního zabezpečení rozhodně není připravena. Viděli jsme to na ochranných pomůckách, které jsme museli vozit z Číny velmi rychle a z jiných zemí Asie,“ řekl Fiala.

Ing. Radim Fiala SPD



poslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

„A myslím si, že stejně to tak je i - pokud jsem mluvil s předsedou Správy státních hmotných rezerv, většina věcí, které obsahuje, a movitých věcí, které obsahuje Správa státních hmotných rezerv, má třeba dvacet, třicet, padesát, let stáří. Když vyjede taková kolona aut ze skladu státních hmotných rezerv, bude to vypadat jako když vyjede kolona veteránů. Je potřeba tyto věci obnovit. Vláda by měla jasně říct, kolik bude každý rok dávat peněz, měla by mít plán obnovy Správy státních hmotných rezerv, aby, pokud se stane jakákoliv katastrofa, aby Česká republika byla připravena na jakoukoliv katastrofu a byla připravena chránit svoje občany,“ pokračoval předseda poslaneckého klubu SPD.

„S tím bezprostředně souvisí také přehodnocení plánu například potravinové bezpečnosti, lékové bezpečnosti, energetické bezpečnosti. Myslím, že to jsou velmi důležité věci, na které je potřeba tady v této debatě a v této diskuzi reagovat. My přece nemůžeme stát ve frontě v Indii a v Číně na Paralen. To přece není možné. Představte si, že by přestaly fungovat některé potravinářské podniky, jak v České republice, tak v Evropě. No tak ty lidi prostě nenakrmíme,“ nedal se Fiala zastavit.

Stejně tvrdý byl i vůči EU.

„Dále se musím zmínit i o Evropské unii. Nezlobte se, ale tady v této koronavirové krizi musím jasně říct, že Evropská unie zklamala. Evropská unie se tvářila jako že žádná pandemie a koronavirová krize neexistuje, neměla žádné plány, neměla žádné způsoby řešení. A kdybychom jako vždy čekali na celoevropské unijní řešení, tak bychom tady čekali možná ještě teď. Byly to právě suverénní státy, které se o sebe dokázaly postarat a suverénní státy, které dokázaly to, že koronavirovou krizi vyřešily. Některé lépe, některé hůře, ale byla to jejich odpovědnost a ne odpovědnost žádného politického superprojektu, jako je Evropská unie,“ tepal evropské společenství.

Psali jsme: Brusel nám nepřinese nic dobrého. Virus ukázal, že stát nefunguje. Anarchokapitalista Urza bez servítků HZS: Zkušení hasiči dekontaminovali Důl Darkov pomocí generátorů Koronavirus? Vědělo se..., uvedl vědec a dal výzvu k lidstvu On ho snad udusil sám Trump? Zlo kolem rasových bouří v USA. Ondřej Neff a Miroslav Macek proti proudu

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.