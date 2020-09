Ivan Bartoš pro PL: Předložili jsme Babišovi plán, on si z něho vzal pandemický semafor a prezentoval ho jako svůj

REPORTÁŽ „Dobrý politik udělá v danou chvíli - pokud je to správné - nepopulární rozhodnutí. Umí ho vysvětlit a nemění ho podle toho, kam vítr fouká. A ne, že během dne se to x-krát změní. Pak nastává destabilizace, ztráta důvěry. Když je krize, musí se na lékařských vahách zvažovat každé slovíčko, protože má obrovské dopady. V krizi se ukáže, kdo je dobrý manaže a kdo řeší jen nějaká svá procenta ve volbách,“ konstatoval předseda Pirátů Ivan Bartoš v Liberci na předvolební akci. „Polevili jsme přes léto, tvářili jsme se, jako by ten vir někam zmizel. Ten oddechový čas jsme promarnili. Vláda se na to vykašlala,“ domnívá se pirátský lídr do krajských voleb Zbyněk Miklík.

Pirátský autobus dorazil v sobotu po 13. hodině do Liberce před Dům kultury. Vystoupil z něj i předseda Pirátů Ivan Bartoš a vyjádřil se ParlamentníListy.cz k současné situaci. V úvodu zdůraznil, že si nemyslí, že je vinou společnosti, že jsme se ocitli ve stavu, v jakém nyní jsme. „V první části - té jarní - kdy nikdo nevěděl, jak covid funguje a jaká jsou rizika, byli lidé maximálně solidární, ochotní se uskrovnit, šili si navzájem roušky, vozili si jídlo. Společnost se k tomu postavila správně. Zavřením ekonomiky a omezením veřejného života jsme si koupili čas. Ten jsme však nevyužili,“ konstatoval.



(FOTO: Oldřich Szaban)

Hlavní je nezahltit zdravotní systém, o to se vlastně hraje v tuto dobu

Anketa Bojíte se COVIDu-19? (Ptáme se od 16.9.2020) Ano 41% Ne 59% hlasovalo: 17043 lidí „Od začátku se mluvilo o tom, že hlavní je nezahltit zdravotní systém. Důležité je, kolik lidí tuto nemoc prodělá v těžkém stádiu. Toto riziko je vysoké u určitých skupin. Nejsou to senioři proto, že někomu je víc jak šedesát let, protože někteří lidé jsou zdraví i v pozdním věku. Ale jsou to často senioři, lidi, kteří mají problémy s nadváhou, respirační potíže, různé astma, jsou po léčbě onkologických onemocnění. Lidé, co mají sníženou imunitu. A o to se vlastně hraje v tuto dobu,“ je si vědom. „Proto se vymýšlela chytrá karanténa, kterou vláda dostala od vědců a dobrovolného týmu Covid 19 připravenou a měla ji převzít. Proto jsme s Piráty v dubnu představovali premiérovi plán Budoucnost řešíme teď, ze kterého si vzal pandemický semafor,“ upozornil.

Semafor je však dle něj pasivní forma opatření. „Jenom řekne, že je nějaká situace a jaká se tam musí zapojit opatření. Ale aktivní ochrana, kdy se skutečně dají dohledat kontakty, tato věc se nezrealizovala a systém už kapacitně nezvládá dohledávat lidi. Vymýšlí se tedy, jak to tak trochu obejít, koho testovat a koho netestovat. Problém nastane v momentě, kdy někdo nakazí člověka, který je v té ohrožené skupině,“ je si vědom Ivan Bartoš. „Když se podíváme na čísla, tak kapacita v nemocnicích celorepublikově není vysoká. A to ještě za předpokladu, že lůžka jsou volná. Ale na nich přeci leží standardně lidé, co mají nějakou chorobu. V podzimním období hrozí přetížení zdravotního systému, proto se musí dělat opatření, která zamezí riziku přenosu na skupiny lidí, které mohou mít těžký průběh nemoci. To ale znamená, že dokážeme pracovat se všemi, kteří jsou potencionální přenašeči, a to už stát nedává. Tady udělala vláda zásadní chybu a teď se to snaží hodit na všechny,“ řekl a dodal udiveně: „Slyšel jsem premiéra Babiše, který si v televizi dovolí říci, že ho nikdo nevaroval, že mu to nikdo neřekl.“



(FOTO: Oldřich Szaban) (FOTO: Oldřich Szaban)

Stát ukázal, že je v oblasti digitalizace nahý

K situacím na krajských hygienických stanicích, kdy se najednou zjistilo, že jim chybí lidi i počítače, sdělil: „Nechci v tomto křivdit současné vládě. Ke zdecimování hygienických stanic došlo za vlády ODS. Bylo to zdecimování ekonomické i kapacitní. Hygiena není dimenzovaná lidsky ani technologicky. Krize ukázala, že je špatné budovat si vzdušné zámky s digitalizací,“ povšiml si.

Mezery byly dle něj v informování v zemi, která tvrdí, že má digitální Česko. „Něco málo se stalo, ale ukázalo se, že si vyměňují polepené přepravky, stát není schopen říci, které nemocnice mají jaké kapacity. Vždyť vojáci to vozili od laboratoře k laboratoři, anebo se dotazovali telefonem. Stát ukázal, že je v oblasti digitalizace nahý,“ konstatoval.

„Pochválit musím školy, které řešily distanční výuku. Tam jsme apelovali na vládu, ať ji posílí. Ne jen z důvodu druhé vlny, ale školy by měly být schopné v nějakých případech část výuky dát distančně. Učitelé se skutečně připojili do toho režimu, od nějakého zadávání úkolů přes maily až po skutečně on line hodiny se žáky,“ řekl předseda Pirátů. „Ukázalo se, co je potřeba udělat, ale měli jsme tady léto, ale přes něj se v oblasti chytré karantény, digitalizace souvisejících s tou epidemií, ale i dalších procesů se zase tolik nestalo,“ upozornil Bartoš. „Přitom když jsme řešili DPP a DPČ, kteří si platili pojištění, tak jsme přemýšleli, proč jedna ministryně tvrdila, že nevědí, kdo to je. Když si přeci tito lidé platili pojištění. Protože finance systémy ministerstva práce a sociálních věcí nevidí,“ podivil se.

Potíže v době koronavirové však zdaleka nejsou jen u nás. Před lety Ivan Bartoš nějakou dobu pobýval ve Spojených státech amerických. Proč dnes má stále asi nejvyspělejší země světa s covidem takové problémy? „Je to obrovská země a má dílčí problémy pořád nějaké. Ať jsou to výpadky zdravotního systému po reformách, vnitřní nepokoje až po krize týkající se automobilové výroby. Země prochází různými stádii,“ domnívá se. Kde si v dnešní době vlastně vzít pozitivní příklad, když Česko se považovalo na začátku pandemie za skoro nejúspěšnější a dnes patří k těm horším? A podobný - ještě horší příklad je Izrael. „Je to přímo úměrné důvěře lidí v rozhodnutí vlády, srozumitelnosti komunikace. Když lidé nevědí, tak se nemůžou zařídit. Nic naplánovat. V dnešní době je to Německo, Rakousko a severské státy,“ myslel si.

V krizi se ukáže, kdo je dobrý manažer

„Dobrý politik udělá v danou chvíli, pokud je to správné, nepopulární rozhodnutí. Umí ho vysvětlit a nemění ho podle toho, kam vítr fouká. A ne, že jeden den mluví ten, druhý den onen, během dne se to x-krát změní. Pak nastává destabilizace, ztráta důvěry. Když je krize, musí se na lékařských vahách zvažovat každé slovíčko, protože má obrovské dopady. Třeba i na inflaci, která je teď v České republice vysoká. Myslím, že třetí největší v Evropě. To je způsobeno nedůvěrou v českou ekonomiku. Ta je zapříčiněna součtem mnoha věcí. Mimojiné tím, že zahraniční firmy nevěří ve stabilitu. To vše je způsobené tím chaosem. V krizi se ukáže, kdo je dobrý manažer a kdo řeší jen nějaká svá procenta ve volbách,“ konstatoval.

Piráti jsou ochotní v řadě věcí vládě pomáhat. „Máme hodně odborníků i externích, kteří dodávají spoustu informací, co je dobré v oblasti školství, ekonomiky. Ať si to klidně vláda vezme za své a odprezentuje. Jako to udělala s pandemickým semaforem,“ objasnil. Nyní se opět uvažuje o možnosti zavedení nouzového stavu. Ivan Bartoš by se do něj příliš nehrnul. „Nouzový stav je forma, která umožní dělat některé věci. Ale měli bychom vědět, jaké věci chceme dělat a jaký budou mít efekt. Založený na datech, na faktech. Pak se tyto věci poskládají a pak si řekneme, která opatření budeme dělat ve standardním režimu. Ale říci - uděláme nouzový stav. K čemu? Aby se ze dne na den řeklo nikdo nesmí ven. No tak jestli jsme v takovéto situaci, tak je to velký průšvih,“ uvedl a dodal: „Chtěli jsme plán po Babišovi a od jeho lidí v březnu. Předložili jsme ho na tři období - léto, do konce roku a od nového roku - pro zdravotnictví, ekonomiku, rodinnou politiku, sociální služby. Co by se mělo dělat. Dávalo to smysl. Říkali jsme jim - takovýto nějaký plán představte. Vyhlásit nouzový stav, když takovýto plán neexistuje? Nedošlo ani k obnovení hmotných rezerv za tu dobu. Nechápu - když je každý ministr údajně odborník - zda je obtížné takovouto věc zmanagovat. Podle mě není,“ domnívá se Ivan Bartoš a šel rozdávat Pirátské listy a fotit se se zájemci.



(FOTO: Oldřich Szaban) (FOTO: Oldřich Szaban)

Což dělal i lídr Pirátů v Libereckém kraji do krajských voleb, turnovský zastupitel Zbyněk Miklík. ParlamentníListy.cz se ho zeptaly, jaké mají v kraji Piráti ambice? „Jde nám o to dostat se do koalice. Ale nepůjdeme do ní s komunisty, SPD a ani s ANO,“ vysvětlil. Obává se, že koronavirus ovlivní negativně volební účast v krajských volbách, které jsou pro Piráty důležité. „Nyní totiž v krajském zastupitelstvu nejsme,“ objasnil. Ke zhoršení pandemické situace řekl: „Polevili jsme přes léto, tvářili jsme se, jako by ten vir někam zmizel. Jenže on nezmizel, pořád tu byl. Vláda se chtěla lidem zalíbit tím, že jsou prázdniny, dovolené, tak ať si užívají. Teď se tváříme překvapeně. Mě to až zas tak nepřekvapuje. Ten oddechový čas přes léto jsme promarnili. Vláda se na to vykašlala,“ domnívá se Miklík. Tak uvidíme. Ač byl v sobotu krásný sluneční den, možná brzy budeme kašlat všichni.

