Ivan David vzpomíná: Jeden docent z Brna mi vykládal, jak je Praha zkažená. A když to vidím dnes...

Jednoho dne vyrazil psychiatr a někdejší ministr zdravotnictví za ČSSD na výlety po republice. Při svých toulkách náhodou narazil na docenta z Přírodovědecké fakulty v Brně, který si mu stěžoval, jak jsou Pražané hrozní. Vždyť přece kdysi dávno vítali v ulicích města i Hitlera. Až tak jsou prý „Pražáci“ otřesní. To by se v Brně stát nemohlo, tvrdil tehdy na výletě pan docent. Ivan David se s odstupem let snaží doložit, že i v Brně se dějí dost hrozné věci.

V komentáři uveřejněném na serveru VašeVěc.cz David zavzpomínal na rozhovor, který se odehrál asi před čtyřiceti lety. Hovořil prý tehdy s jedním docentem z Přírodovědecké fakulty. Od toho se dozvěděl, jací jsou ti Pražané strašní lidé.

„Poučil mě, že Praha je plná bezcharakterních lidí. Dokládal to ochotou Pražanů nadšeně vítat kohokoli, například Hitlera a provolávat slávu třeba takové kreaturám jako byl Hácha nebo Moravec. Opáčil jsem, že se tomu nelze divit, neboť se do Prahy stahují vedle slušných lidí také darebáci z celé republiky, a že se nedá věřit všemu co takoví lidé píší do novin a hlásali ve filmových týdenících,“ vzpomínal David.

To Brňané jsou slušní, v Brně by se podle přírodovědce nic takového nestalo.

„Vzpomněl jsem si na něj v poslední době několikrát. Například, když to byla právě Masarykova univerzita, na níž se ujali úkolu rozhodovat o tom, co se smí a co se nesmí psát na internetu, co je správné a co je ‚konspirační teorie‘ a začali se zabývat řešením problému, jak zarazit psaní nesprávných názorů, tedy jiných, než se líbí těm nahoře, kteří je platí,“ napsal David v narážce na seznam tzv. dezinformačních webů, s nímž čas od času operuje např. analytik Jakub Janda z think-tanku Evropské hodnoty. Na brněnské univerzitě je hlavním propagátorem tohoto nálepkování magistr politologie Miloš Gregor.

A to podle Davida není jediný důkaz, že se i v Brně občas dějí hrozné věci. Za stejně hrozné David považuje to, jak se v Brně ustupuje sudetským Němcům a relativizují se hrůzy druhé světové války. Brno už se omluvilo za divoký odsun Němců po skončení druhé světové války do Rakouska. Současný brněnský primátor Petr Vokřál z hnutí ANO nedávno obdržel německý Velký kříž. Za snahu o společné blaho.

David nad tím jen nevěřícně kroutil hlavou. Divoký odsun Němců nebyl nic pěkného, jenže nacisté za druhé světové války napáchali mnohem odpornější věci.

