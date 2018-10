Ivan Gabal mi v prezidentské volbě radil. Podporuji ho. Ve štábu hnutí Praha sobě se rozpovídal Michal Horáček

06.10.2018 21:12

V Praze ještě zdaleka nejsou sečteny všechny hlasy, ale už teď se vedou úvahy o tom, kdo s kým by mohl v Praze utvořit koalici. Lídr hnutí Praha sobě Jan Čižinský už prozradil, jak by si to představoval.