Ivan Gabal se po festivalu ve Varech vrátil ve formě. Vysvětlil Trumpovi, že buď se přimkne k Evropě, nebo k Putinovi

Možnosti jsou podle Gabala jen dvě. Buď se Trump přimkne zpátky ke svým spojencům, se kterými je v poslední době na kordy, nebo bude usilovat o bilaterální dohodu s Putinem a Evropany tak obejde. Podle Gabala má Trump důvody k nespokojenosti. Evropané až na vyjímky jako Polsko či Řecko neplní závazky, které z NATO plynou. Neinvestují do nové techniky, neudržují tu starou a klesá jim bojová kapacita.

Kreml, podle Gabala, má velký zájem na rozdělení Západu. Byla by to totiž cesta, jak přimět země ke zrušení sankcí a zvýšit alespoň o něco ekonomickou situaci v Rusku. Pokud by Trump přistoupil na bilaterální dohodu s Putinem, bezpečnostní situace Česka v NATO by se prý zhoršila. A Gabal dodává: "Nelze doufat v dřívější nadstandardní vztahy našeho regionu s Washingtonem. Neudělali jsme pro to v posledních letech dost kladného a neopak znehodnotili co bylo vykonáno od 90. let: debakl prezidentské návštěvy, arogance vůči americkým diplomatům, debakl armádních modernizačních programů, energetické, politické i zpravodajské nadbíhání Kremlu. Nemluvě o spektakulárním nadbíhání Číně. "

Náš zájem je tedy podle bývalého poslance netrhat soudržnost Západu a zvyšovat naši důvěryhodnost a ochotu spolupracovat. Naopak proti našim zájmům byla podle něj kauza novičok nebo zájem vpustit ruské finance a aktéry do energetiky. Dále pak Gabal kritizuje naše výdaje na obranu a ministry za to zodpovědné.

A řešení? Zvýšit výdaje na armádu a modernizovat, koupit vrtulníky, účastnit se misí a cvičení NATO, zejména obrany Polska a severních spojenců. Dále bychom neměli pouštět Rusy do energetiky, posilovat a nediskreditovat naše tajné služby a "oslabovat a neposilovat diplomatický i hybridní tlak Ruska na zpochybnění naší západní pozice zejména v krizi soudržnosti Západu." Alespoň to si myslí Ivan Gabal, bývalý poslanec za KDU-ČSL.

autor: kas