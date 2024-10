Ivan Hoffman: Levice přišla o ty, co chtějí mír a spravedlnost. Čas osmělit se

10.10.2024 8:58 | Komentář

POHLED IVANA HOFFMANA Sociální demokraté si zvolili nové vedení v čele s Janou Maláčovou. Mnozí to považují za obrat. Ivan Hoffman by ocenil, kdyby to znamenalo návrat témat míru a spravedlnosti, která k tomuto proudu vždy patřila a v posledních letech byla opuštěna. Soudí, že právě to by straně vrátilo její voliče.