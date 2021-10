Ivane, vzpomínáš? Bartoš dostal vzkaz z minulosti. Bývalý kamarád se ozval

reklama

„Ivan Bartoš není a nikdy nebyl členem organizace Antifa. Vlajku, kterou vlastní, koupil v berlínské čtvrti Kreuzberg a považuje ji za historický symbol odporu německé společnosti proti nastupujícímu nacismu ve 30. letech. Jak říká sám Ivan Bartoš, být proti fašismu je normální,“ uvádí se na pirátských stránkách.

Foto bylo používáno i při minulých volbách, kdy se Piráti dostali do Sněmovny poprvé. „Ano, byl jsem na demonstracích v Praze – stejně jako jsem stál například u ubytoven, byl jsem v Krupce, kde pochodovali neonacisté a hrál jsem vystrašeným dětem na harmoniku. Stejně tak ve Varnsdorfu nebo v Ústí. GNWP (Good Night White Pride) je dlouhodobá kampaň hudební scény proti nacismu. Může se to někomu nelíbit, ale je to tak. Nikdy jsem nebyl ani nejsem členem AFA ani žádné jiné ideové organizace kromě České pirátské strany,“ prohlásil tehdy Bartoš.

„Neuznávám násilí jako řešení problémů. Mé postupy jsou didaktika a politika. V případě nutnosti nenásilný protest,“ tvrdil a dodal, že protest byl zaměřen proti Martinu Konvičkovi, Tomiu Okamurovi, Adamu B. Bartošovi a jiným. „V momentě, kdy exhibovali do té míry, že na náměstích stavěli šibenice, cítil jsem jako svou morální povinnost říci tomuto způsobu prezentace jasné ne,“ uvedl.

„V únoru 2016 v Praze probíhaly dvě velké exhibice rozdmýchávající nenávistné nálady v české společnosti – pan Okamura opakovaně na Václavském náměstí za podpory českých nacionalistů a před Pražským hradem, kde byl dokonce zadržen v A. B. Bartošově táboře muž, který střílel z pistole do vzduchu při pokřikování hesel ‚Blaničtí rytíři jsou připraveni‘.

U Bruských kasáren a na Malostranském náměstí se v té době konala dvě shromáždění vyzývající k toleranci. První pořádaný sdružením Ne rasismu na akci nazvané Solidarita bez hranic – pochod proti rasismu a xenofobii a druhé Shromáždění proti rasismu, které pořadatelé pojmenovali Sluníčkem a kávou proti xenofobii a kalašnikovu. Happeningů proti rasismu a xenofobii jsem se zúčastnil. Nestydím se za to,“ vyjádřil se.

Ovšem že Ivan Bartoš měl k anarchismu blízko, přinejmenším pokud jde o hudební vkus, nyní říká aktivista Tomáš Tožička, který měl být pirátským kandidátem na senátora v Teplicích, ovšem poté, co vypluly na veřejnost jeho příspěvky ohledně Izraele a dalších témat, byl Piráty stáhnut.

„Chtěl jsem se tě zeptat, Ivane Bartoši, jestli při jízdách na kampani taky pouštíš Vítovi Rakušanovi starý anarchistický songy, jaký jsi opouštěl mně. Nebo jsi už přešel na Neposlušné tenisky od Lucky Bílé a tohle posloucháš statečně jen doma pod peřinou?“ šťouchl do šéfa Pirátů a připojil hymnu předválečné německé Spojené dělnické fronty. Píseň byla součástí snahy sjednotit sociální demokraty a komunisty v boji proti fašismu ve 30. letech minulého století. Právě z předválečného boje proti NSDAP v Německu Antifa ideově vychází.

Starosta Pavel Novotný z ODS o Tožičkovi prohlásil, že je chudák, a ten ještě dodal: „Je pěkné, jak se tu kluci z ODS perou za Ivana Bartoše. Hlavně z toho Novotňáka musí mít radost. No stejně to dají nakonec SPOLU s ANO. Vsadí se někdo?"

Bože, ty jsi chudák, to snad není pravda — Pavel Novotný (@PavelNovotnak) October 5, 2021

Je pěkné, jak se tu kluci z ODS perou za @PiratIvanBartos. Hlavně z toho Novotňáka musí mít radost. No stejně to dají nakonec SPOLU s ANO. Vsadí se někdo? — Tomáš Tožička (@Tomas_Tozicka) October 5, 2021

Ivan Bartoš také včera vzpomínal na prezidenta Václava Havla, který by se dožil 85 let. „Václav Havel by se dnes dožil 85 let. Jeho jméno je spojeno nejen s pádem totality, ale především s návratem naší země do rodiny svobodných a demokratických států. Deset let od jeho smrti je obrana svobody a demokracie před lží a bezohledností bohužel opět otázkou jejich přežití,“ uvedl na sociálních sítích.

Václav Havel by se dnes dožil 85 let. Jeho jméno je spojeno nejen s pádem totality, ale především s návratem naší země do rodiny svobodných a demokratických států. Deset let od jeho smrti je obrana svobody a demokracie před lží a bezohledností bohužel opět otázkou jejich přežití. pic.twitter.com/SpXvxR3MDo — Ivan Bartoš ?? (@PiratIvanBartos) October 5, 2021

Nicméně, v roce 2014 v rámci rozhovorů hodnotících polistopadový vývoj se Ivan Bartoš o Václavu Havlovi vyjadřoval jinak. Tehdejší expředseda Pirátů, do jejichž čela se pak opět vrátil, měl uvést osobnosti, které ho nejvíce zaujaly.

„Z politiků mě významně oslovili asi dva lidé. Jedním z nich je již zemřelý Josef Lux. Líbí se mi projev i činnost Jaroslava Kubery, předsedy senátního klubu ODS a primátora Teplic. To je řízek a prostě se s tím nemaže. Jak v konkrétní činnosti, tak na poli rétorickém. Zajímavé osobnosti jsou samozřejmě i Klaus, prezident Zeman nebo bývalý ministr financí pan Kalousek. Ti se s tím taky nemažou, i když z mého pohledu výrazně jinak než třeba Kubera. Specifickým fenoménem je Andrej Babiš. Ten patrně nemohl nezaujmout v ČR nikoho. Na jeho hodnocení si netroufám. Čas ukáže,“ řekl.

A následně ještě doplnil: „Někde jsem byl označen nálepkou havlovce. Nevím proč. Václav Havel mě jako prezident nezaujal a v řadě věcí vyloženě zklamal.“ Bartoš také ocenil písničkáře Karla Kryla.

Zmíněný rozhovor ZDE: Exšéf Pirátů Ivan Bartoš: Označili mě za havlovce, nevím proč. Havel mě jako prezident nezaujal a v řadě věcí vyloženě zklamal

