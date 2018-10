Iveta Radičová: Styl politiky čtvrté cenové odmítám. Až se do politiky vrátí gentlemani, vrátí se do ní i ženy

„Nejen Slovenská republika, ale země v postkomunistickém režimu mají několik problémů s demokracií, velmi hlubokých problémů, které bych nazvala podobou defektní demokracií. Zažíváme stranickou okupaci státu. Instituce nefungují, jak by měly fungovat. Nefunguje dostatečně policie, justice, prokuratura,“ rozhovořila se Radičová o takzvané oligarchické demokracii.

Video najdete ZDE.

„Problém, který nás tíží, je velmi vysoká míra korupce. Souboj s ní je někdy až zoufalý, donkichotovský,“ podotkla Radičová s tím, že jde o souboj s klientelistickými sítěmi, často v podobě velmi ostrých mafií. „Hlavní zradou našich demokracií je nedodržování principu dělby moci,“ dodala také Radičová.

„V zemích, kde je demokratický režim státu, dochází k ústupku demokratických principů. K selhávání demokracie a k průniku autoritativních režimů,“ sdělila Radičová. „Patříme do kategorie zemí s takzvanou defektní demokracií, kde některé hlavní pilíře demokratického režimu hluboce selhávají. Demokracie předpokládá mnoho dalších věcí, jako je funkční stát, právní stát, spravedlivost ve státě...“ zmínila Radičová.

„Politika má spoluzodpovědnost za stav věcí veřejných,“ řekla pak také Radičová. „Zodpovědnost za atmosféru ve společnosti politici mají, zodpovědnost za sílu ve společnosti mají také,“ podotkla socioložka.

Radičová je favoritkou průzkumů pro prezidentské volby, pokud nebude kandidovat současná hlava státu Andrej Kiska. Sama však kandidovat nechce. „Pevně věřím, že lidé rozumějí mému rozhodnutí. Nestačí mít motiv a odhodlání, je třeba také mít odolnost vůči špíně spojené s kampaní. A já ji nemám,“ podotkla s tím, že nechce dovolit osobní útoky vůči sobě a své rodině. „Styl politiky čtvrté cenové skupiny odmítám,“ sdělila rázně Radičová se slovy, že ze sebe nenechá udělat rohožku. Uznává však, že v politice chybí ženy. „Jediná možnost je, aby se do politiky vrátil spor, který je věcný, a odsunul spor, který je vulgárně emotivní a nelidský. Vrátí-li se do politiky gentlemani, nebudeme my ženy mít problém se vrátit do politiky,“ sdělila Radičová závěrem.

autor: vef