Ivo Ištvan? Likvidují lidi! Pavel Blažek odpálil bombu. Padla vážná obvinění

Do XTV zavítal bývalý ministr spravedlnosti a poslanec za ODS Pavel Blažek. Mluvil o vyšetřování v civilní rozvědce a odposlouchávacích zařízeních. Nakousl i vztahy ministra Chovance a Andreje Babiše. Na současnou ministryni spravedlnosti si prý nemůže stěžovat. Prý si dokáže představit Lenku Bradáčovou jako prezidentku. Zato Ivo Ištván z Olomouce podle něj nikdy neměl dostat státní moc do ruky. „Protože s ní neumí zacházet,“ stěžoval si Blažek na „moravské bezpráví“.

Úvod patřil krátkému hodnocení současného postavení ODS. Blažek řekl, že s výsledkem 11 % hlasů, který získala ODS v posledních volbách, nemohou být ve straně spokojeni. Ale na druhou stranu vyhráli volby do Senátu a i regionální volby byly uspokojivé, nicméně výsledky jsou stále daleko od dob, kdy ODS mívala 30 %.

Dále už se Xaver Veselý zabýval civilní rozvědkou ÚZSI, u které je Pavel Blažek šéfem kontrolní komise v Parlamentu. Moderátor uvedl, že rozvědka je cílem vyšetřování, jak hospodaří s penězi. „Došlo k tomu, že je stíhán bývalý náměstek, to je vlastně veřejná informace, a to Vrchním státním zastupitelstvím v Praze. Podstatou toho problému je, řekněme, to, že tam byly vykazovány některé, řekněme, obchody. A je podezření, že se vůbec neuskutečnily a ty peníze odešly někam jinam, než měly,“ shrnul Blažek podstatu problému. Vyšetřování prý souvisí i s „Agátami“, neboli zařízeními, kterými je možné odposlouchávat telefonické hovory.

Xaver se tématu odposlouchávacích zařízení chytil a dodal, že se údajně některé „Agáty“ ztratily a doputovaly až do Egypta. „Řekněme, že to měla být nějaká taková operace, transakce, ale takový ten mýtus, že se nakoupilo sedm, osm nebo devět Agát, ono to tak úplně není. Řekněme si, že i toto je možná ta situace, která se vykázala jako nákup, ale neproběhla,“ uváděl na pravou míru Blažek s tím, že musí být ve vyjádřeních opatrný. Prý i toto je předmětem vyšetřování.

Podle Blažkových informací není možné, že toto zařízení z ÚZSI skončilo v soukromých rukou. Dodal, že o tuto možnost se ve své době velice zajímal premiér Andrej Babiš, který se domníval, že rozvědka byla použita k odposlouchávání jeho osoby, tzv. kauza Šuman, kde vyšlo najevo, jak Andrej Babiš mluvil o svých sociálnědemokratických kolezích. „Tady bych chtěl říci, že nic z toho se neprokázalo. Já jsem s panem předsedou Babišem od té doby o tomto nemluvil, ale kdyby si to pořád myslel, tak jak ho znám, tak on by neustále chodil, zda se to vyšetřuje, ale on už si to podle mě nemyslí. To byla hrozná chyba, že to říkal veřejně. To by byl asi nejzávažnější problém, který by tam nastal. Že se ztratí nějaké peníze, není to nic veselého, ale pokud by se naše tajné služby používaly v nějakém vnitrostátním politickém boji, tak to je katastrofa,“ mínil šéf kontrolní komise. „Zdá se, že to tak nebylo,“ uklidňoval ještě. Fotogalerie: - Rozvinování Armády ČR

Jak se pokročilo s vyšetřováním uniklých nahrávek Andreje Babiše, neví. „To ví možná pan ministr vnitra a možná pan Babiš,“ odpověděl na otázku. Upřesnil, že myslí současného ministra vnitra. Bývalý ministr vnitra o tom prý ponětí měl, pokud mu to policie sdělila, ale zde Blažek dodal, že takové informace nemá.

„Co je normální? Normální je, že se něco děje, předseda vlády, ať koaliční, nebo ne, říká ministrovi, že to je špatně, což bylo špatně, že vůbec ty nahrávky byly v éteru, a ministr vnitra má konat a zjišťovat. Já si ovšem myslím, že ty vztahy nebyly dobré, mezi tehdejším ministrem vnitra panem Chovancem a panem Babišem. Takhle si to, bohužel, nikdy neřekli a nějak to prapodivně zjišťovali každý po vlastní ose a možná proti sobě. Ale to je problém minulé vlády,“ řekl ještě Blažek.

Blažek se ještě vrátil k vyšetřování. Podezření je prý v řádu stovek milionů spíše než desítek. Bývalý ministr ale rozvědku hájil, že toto je poprvé za 30 let, co se objevilo takové podezření. Nicméně připustil, že rozvědka je pro něco takového ideální, protože se v ní zakládají firmy a operuje se s falešnými jmény. „I účetnictví se vede naprosto jinak než všude jinde a ty operace jsou často skryté. Pokud to chce někdo takto zneužít, tak toto je asi ideální prostředí, ale myslím, že už se za poslední dobu nastavily takové kontrolní mechanismy, aby se to nemohlo opakovat,“ ujišťoval Blažek, ovšem s dovětkem, že stoprocentní jistota není. Na dotaz Xavera Veselého dodal, že to bylo za ministra Chovance, kdy byl vyměněn ředitel civilní rozvědky a jmenován podezřelý náměstek. JUDr. Pavel Blažek, Ph.D. ODS



Od tajných služeb se rozhovor stočil k Trikolóře. Do té ho prý nikdo nelákal. Ale že se hnutí přehoupne přes hranici vstupu do Parlamentu, prý čekal. „Důvod je v tom, Václav Klaus mladší od nás ze strany odešel, budu tomu tak hezky říkat, nebo byl vyloučen, nicméně to neznamená, že my dva se normálně nebavíme, bavím se i s poslankyní Majerovou, ty vztahy zůstaly velmi dobré, a jak je znám, jak jsou aktivní, přeci jenom jméno Klaus také něco znamená, tak nevylučuji vůbec, že ten projekt může být úspěšný tak, že budou ve Sněmovně; a otestují si to, Bůh suď, teď v krajských volbách,“ okomentoval nově vzniklé hnutí. Xaver nadhodil i jméno Pavla Novotného, ale Blažek odvětil, že jméno sice zná, ale jeho kauzy příliš nesleduje.

Blažek také de facto pochválil současnou ministryni spravedlnosti Marii Benešovou, řka, že co se týče navržených zákonů, tak ještě žádné nenavrhla, takže není co hodnotit. A pokud se jedná o komunikaci: „Kdykoliv se na něco zeptám, tak mi odpoví, když s ní chci mluvit, tak s ní mluvím. A když mi něco nemůže říct, tak řekne, že se to říkat nesmí, já to pochopím. Takže také si nemohu stěžovat.“ Dodal, že měla smůlu, že byla jmenována v čase, kdy byla citlivá kauza Čapí hnízdo.

Co se týče protestů Milionu chvilek pro demokracii, zmínil rozhovor s „tím druhým“, u kterého si nemohl vzpomenout na jméno, ale zřejmě se jednalo o Benjamina Rolla. „Otevřeně jsem mu řekl, že jsou určité věci, se kterými já nesouhlasím, ale z věcné stránky. Určitě to není tak, že když jsem v opozici, tak bych za každou cenu souhlasil se vším, co oni tam dělají, jenom proto, že je to proti Babišovi a Benešové. Já bych to dokonce bral jako chybnou politiku, takhle se to dělat nemá.“ Mgr. Marie Benešová



Moderátor také nadhodil myšlenku, že by další kandidátkou na prezidenta byla Lenka Bradáčová, vrchní státní zástupkyně v Praze. Blažek řekl, že si to dokáže představit a doplnil, že Bradáčovou trochu zná, neboť ji do funkce jmenoval. „Je čestná, pracovitá, vzdělaná, což samozřejmě politika je ještě něco trochu jiného. Ale myslím, že by tu funkci zvládala, a to, že je právnička, se jenom hodí,“ hodnotil její vlastnosti. Dodal, že by podle něho mohla být i nadstranická. Ale prý jí nechce dávat polibek smrti.

Zato o myšlence, že by kandidoval Ivo Ištván, vrchní státní zástupce v Olomouci, měl bývalý člen Nečasovy vlády jiné mínění. „Pan doktor Ištván s některými dalšími kolegy z olomouckého státního zastupitelství neměli mít nikdy ani kouska státní moci, protože s ní neumí zacházet, když to řeknu velmi hezky. Takže ten předpoklady nemá,“ řekl poslanec.

„Pokud jde o výkon trestního práva, tak je lepší být v Čechách, protože já už tomu říkám moravské bezpráví,“ mínil ještě bývalý ministr spravedlnosti. Rozdíl je prý obrovský, hlavně ve výsledcích. „My nespočítáme ty osudy, které oni zničili, mimo jiné tím, že když už to nemá jít k soudu, tak se to dostává do novin. Likvidují lidi,“ prohlásil. „Ale nejsou toho schopní u soudu. Já u státního zástupce trvám na tom, že jeho práce je dojít k soudu, mít důkazy pro to, aby ten pachatel byl odsouzen. To je jeho práce. Ale ne, aby to bylo jako v kauze Tuhý, že předával novinářům materiály, aby ty lidi skandalizoval. To je olomoucká pracovní metoda, nepochopili vůbec, co mají jako státní zástupci dělat,“ dodal ještě. A na Xaverův popud slíbil, že někdy s ním o „moravském bezpráví“ promluví do hloubky.

