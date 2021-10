Ivo Rittig po volbách ve výtlemu: Osm let převratu končí. Skartovačky jedou naplno

reklama

Co může takovéto partaje utěšit, je alespoň příspěvek na úhradu volebních nákladů, který je nárokovatelný v případě voleb do Sněmovny od dosažení alespoň 1,5 % platných hlasů. Právě těsně pod touto hranicí skončil Volný blok, jehož hlavním lídrem do voleb byl poslanec Lubomír Volný. Strana obdržela pouze 71 587 hlasů, tedy 1,33%.



A jak na debakl Volný reaguje? Národ podle něj dostal, to co chce. „Takže národ si zvolil. 80% + aktivních voličů, plus všichni nevoliči byli spokojení s covidovými opatřeními, přijali perspektivu vynucené ‚tečky‘, opakované co pár měsíců, odsouhlasili Green deal, další setrvání v EU, nedokončení Temelína a Dukovan. Kdo chtěl kam, došel tam sám,“ komenutuje Volný na Twitteru.

Své k volbám napsal i podnikatel a lobbista Ivo Rittig. „Tak a doba 8letého převratu skončila! Skartovačky jedou naplno! Naštěstí důkazy o lžích, podvodech, překrucovaní důkazů atd. jsou archivovány. Čest památce kamaráda Tomáše Jindry, kdy jeho citlivá duše byla těmito gestapáckými metodami zlomena a způsobila mu smrt,“ komentoval s připomínkou advokáta Jindry, jenž v roce 2019 podlehl leukémii. Dříve se o něm spekulovalo zejména jako o možném šéfovi Budějovického Budvaru.

Novinář Seznam Zpráv Jaroslav Gavenda zase upozornil na reakci Zdeny Mašínové na konečný odchod komunistů ze Sněmovny: „Je to tady, konečně. Nečekala jsem to. Je ale ostudné, že to trvalo 32 let. Těmito slovy reagovala paní Zdena Mašínová na to, že komunisté nebudou ve Sněmovně.“

Odchod komunistů oslavuje též zástupce šéfredaktora týdeníku Respekt Ondřej Kundra. „Co je jasné a nerozporné - bolševici končí v propadlišti dějin,“ sneslo se od něj ke konci komunistů ve Sněmovně.

Novinář Deníku N Jakub Zelenka sice jeho nadšení mírnil s tím, že „je dost lidi, kteří selhali za minulého režimu na radě důležitých postů…“ „Ale že strana končí je prima,“ nenechal si stejně Kundra zkazit náladu.

Kromě komunistů se se Sněmovnou loučí i sociální demokraté. Podle končícího poslance strany Václava Votavy bylo „sebevraždou“ strany rozhodnutí jít do vlády s šéfem ANO Andrejem Babišem. „Říká se, že po boji je každý generál. Myslím, že mohu pár slov říci, jako ten, který s dalšími nehlasoval pro účast ČSSD ve vládě, a varovali jsme před tím. Bohužel sociální demokracie účastí ve vládě s Babišem spáchala sebevraždu. Tvrdá slova, která se mi těžko říkají, ale je to tak!“ vyjádřil se propadu ČSSD ve volbách.

Reakce k volbám přicházejí i ze zahraničí. Německý politik a poslanec Evropského parlamentu Manfred Weber pogratuloval svým kolegům z Evropské lidové strany (EPP), jež z Česka zastupuje TOP 09 a lidovce. „Skvělá zpráva z Prahy kde strany a poslanci EPP odvedli ve volbách skvělou práci! Gratulujeme Markétě Pekarové Adamové Marianovi Jurečkovi,“ ocenil šéfy strany.

„Máte naši plnou podporu k otevření nové kapitoly pro Českou republiku,“ dodal pak a jmenoval ještě europoslance Luďka Niedermayera, Jiřího Pospíšila, Stanislava Polčáka, Tomáše Zdechovského a Michaelu Šojdrovou.

A nechybí ani ohlasy ze šoubyznysu. „Tak papa rudej svetříku a rudá hvězdo! Už jen tohle je pro mě důvod k velký oslavě!“ netajila se radostí Aňa Geislerová.

Měla i poměrně krátký vzkaz pro premiéra Andreje Babiše. „Čau vole!“ vzkázala mu s doplněním o koláž TMBK, alias Tomáše Břínka.

Radost z úspěchu koalic má též zpěvák Tomáš Klus. „Prosím, dostůjte svým slovům,“ požádal je.

A podle principála Jana Hrušínského „Česká republika zvítězila“. „Andrej Babiš prohrál. Komunisty jsme poprvé od II. světové války vyhnali ze sněmovny,“ komentoval a připojil fotografii Babiše ve vězeňském mundúru či volícího prezidenta Miloše Zemana.

