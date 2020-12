Ivo Valenta se ponořil do dat hygieniků a nestačil se divit: Úplně zbytečná likvidace malých prodejen!

Zastavení české ekonomiky bylo v případě zamezení provozu malým prodejnám a službám naprosto zbytečné a napáchalo víc škody než užitku, komentuje bývalý senátor Ivo Valenta. Statistiky hygienických stanic totiž ukazují, že co do počtu ohnisek jsou obchody či restaurace jedny z nejméně rizikových míst v šíření nákazy. „Konečně tomu, že by se lidé ve velkém mohli nakazit v malých obchůdcích, do nichž za den přijde pár lidí, přece nikdo ani nemohl věřit,“ píše Valenta, že „malé prodejny a služby byly uzavřeny a nepřímo tak likvidovány zcela zbytečně“.

reklama

Anketa Chcete, aby vláda přes Vánoce a Silvestra otevřela hospody? Ano 24% Ne 76% hlasovalo: 13891 lidí



Z dat, která uveřejnil server Novinky.cz, vytrasovaných případů však vyplývá, že mezi ohnisky značně vedou školy a školská zařízení (949), sociální služby (544) a zdravotnická zařízení (286). Mnoho lidí se nakazilo i ve výrobních závodech, ve věznicích či na sportovních a společenských akcích.



Ze všech ohnisek covidu-19 jich pouhých 14 bylo od května letošního roku zaznamenáno v prodejnách či v obchodech. Stravovací zařízení s bilancí 9 ohnisek jsou pak téměř na úplném konci tabulky šíření nákazy. V obchodech po celé České republice se nakazilo 149 lidí a v restauracích celkem 56 lidí.

Ivo Valenta BPP



Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Na tuto skutečnost nyní upozorňuje i Valenta. „Hygienici přiznávají, že jsou v určování ohnisek nákazy u pacientů s koronavirem bezradní. Údaje, které mají k dispozici, jim však přesto pomohly k tomu, aby alespoň běžné grafy mohly být vypracovány. A co z nich plyne? Pro mne jednoznačně to, že malé prodejny a služby byly uzavřeny a nepřímo tak likvidovány zcela zbytečně. Také ubytovací zařízení a restaurace evidentně nepředstavují TOP v největších ohniscích nákazy,“ okomentoval grafy hygieniků na svém facebooku.



Nepředpokládá, že by komunitní šíření pokřivilo data Ministerstva zdravotnictví natolik, že by až takto významně prodejny a služby přehodilo do míst s velmi nízkým rizikem: „Jistě budou někteří namítat, že si řada lidí nevzpomene, případně nemá šanci určit, kde přesně se nakazila. To je pochopitelné, ale lze jen těžko předpokládat, že u všech těchto osob to bylo právě u drobných živnostníků v jejich prodejnách či jiných provozovnách, případně stravovacích zařízeních.“



„Zastavení české ekonomiky bylo v tomto případě naprosto zbytečné a napáchalo víc škody než užitku. Konečně tomu, že by se lidé ve velkém mohli nakazit v malých obchůdcích, do nichž za den přijde pár lidí, přece nikdo ani nemohl věřit,“ podotýká s tím, že „jistě budou někteří namítat, že tyto provozovny byly po určitou dobu uzavřeny, nicméně pokud by v nich docházelo k masívnímu šíření nákazy, statistika by i tak vypadala jinak“.

Psali jsme: Glosa Ivo Valenty: To, co vláda servíruje, je opravdový guláš! Glosa Ivo Valenty: Antipomopolní úřad napařil pokutu OSA. Její praktiky jsou totiž opravdu nechutné! Ivo Valenta: Jsem upřímně rád, že již nejsem součástí politické reprezentace naší země Ivo Valenta: Navzdory covidu se dívám stále dopředu

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.