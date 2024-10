Izraelský premiér měl čelit útoku dronem

Mluvčí premiéra potvrdil, že v době útoku nebyl premiér ani jeho žena přítomen a nedošlo k žádným obětem, píše deník The Times of Israel. Izraelská armáda později oznámila, že dron byl vypuštěn z Libanonu a zasáhl budovu, přičemž není jasné, o kterou konkrétní budovu se jedná, informuje agentura Reuters o pokračujícím napětí v regionu. Kromě toho armáda uvedla, že protivzdušná obrana dnes ráno sestřelila dva další bezpilotní letouny vypálené z Libanonu, což spustilo sirény v oblasti Tel Avivu.

K útoku se zatím nepřihlásil Hizballáh ani jiná militantní skupina. Izrael nedávno zintenzivnil vojenské operace proti Hizballáhu. Libanonské úřady také potvrdily, že při sobotním izraelském útoku v Džúniji byli zabiti dva lidé. Tento útok byl prvním na tuto oblast od začátku konfliktu mezi Hizballáhem a Izraelem, informuje server NDTV.

Na dům izraelského premiéra Netanjahua byl dron vypálen několik hodin poté, co premiér veřejnosti oznámil, že Jáhjá Sinwár, vůdce hnutí Hamás, byl zabit v Rafáhu statečnými vojáky Izraelských obranných sil. „I když to není konec války v Gaze, je to začátek jejího konce,“ prohlásil Netanjahu.

Yahya Sinwar is dead.

He was killed in Rafah by the brave soldiers of the Israel Defense Forces.

While this is not the end of the war in Gaza, it's the beginning of the end.