Já bych to zveřejnil! Xaver chce ukázat pravdu o podpoře Wollnera, Fridrichové a dalších

Je to kampaň! Zeman 1 milion, „Babišák“ 1,6 milionu, Vystrčil 800 tisíc. Luboš Xaver Veselý podrobně popsal poslední jednání Rady ČT. Když si na zasedání vzal slovo radní Zdeněk Šarapatka, Veselý se prý dojal k slzám. „Měl jsem plný oči slz, Zdeněk to řekl tak hezky,“ rozplýval se Veselý. Ovšem s nádechem ironie. Generální ředitel ČT Petr Dvořák se prý tetelil. A pak přišel zlatý hřeb jednání. Zaznělo jméno ministra kultury Lubomíra Zaorálka (ČSSD).

„Pan řídící pohovořil o úspěchu těch vládních představitelů, to znamená o vánočním poselství Miloše Zemana, což sledovalo přes milion lidé. Pak projevy předsedů Senátu a Sněmovny, něco přes 800 tisíc lidí. Ale pozor, ABéčko, Babišák, večer 1,6 milionu diváků. Berte to s rezervou, možná jsem se tady on-line přeslechl,“ zaznělo z úst Veselého. „A já k tomu dodávám, ČT už má obnovenou Radu a úspěchy už se dostavují,“ přisadil si.

Pak si prý vzal slovo Zdeněk Šarapatka a poděkoval panu řediteli za zprávu i za to, že takto vykonává veřejnoprávní službu. A požádal ho, aby tlumočil poděkování všem zaměstnancům ČT za jejich práci. „A to je přesně ten okamžik, kdy já se přiznám, že jako už prostě stárnoucí člověk, mě tyto věci dojímají. Já nemůžu říct za sebe, že se k tomu připojuju, ale bylo to hezké. Bylo to dojemný a Zdeněk to prostě umí říct,“ pravil Veselý. „Bylo vidět, že pan ředitel Dvořák se u toho tetelil a že ho Zdenda pohladil po vlasech a řekl mu tak mezi řádky ‚Petře, děláš to dobře',“ dodal Veselý.

Tahle chvíle prý dojala všechny, i ekonomku Hanu Lipovskou.

Poté Veselý přehodil na poněkud vážnější téma a konstatoval, že kdyby bylo na něm, nebránil by se uveřejňování dopisů, které lidé píší Radě ČT.

„Ona tam teď chodí spousta pochvalných e-mailů, které jsou všechny skoro jako přes kopírák. Je to ve stovkách. A ty pochvalné e-maily chválí a velebí práci čtyř moderátorů - (Nory) Fridrichové, (Marka) Wollnera, (Václava) Moravce a (Jakuba) Železného. Je to takový ten boj, který se odehrává mimo Radu ČT. Jen jsem to zaregistroval na Facebooku a mám to všechno vyscreenováno, jak jeden z pracovníků ČT vyzývá své kamarády, aby na Radu ČT takové e-maily psali. Proč ne, říká se tomu kampaň, dělává se to před volbama, akorát je to teda trochu kontraproduktivní,“ poznamenal Veselý.

Tuto kampaň připisuje na vrub těm lidem, kterým se nelíbí loňská obměna Rady ČT.

Na jednání této Rady také zaznělo, že by se stávající předseda Rady Pavel Matocha měl vyjadřovat uměřeněji, nebo možná raději vůbec, protože jako předseda mluví Matocha za celou Radu a měl by to vzít v potaz.

Potom podle Veselého přišel zlatý hřeb programu.

„Radní (Jiří) Kratochvíl si vzal slovo a požádal pana bývalého předsedu (René) Kühna, jestli by mohl tady a teď říct, jestli spolupracuje s ministrem kultury Lubomírem Zaorálkem (ČSSD). Ta věc tam visela ve vzduchu nějakou dobu. Já se domnívám, že to není úplně v souladu s prací radního, ale to by záleželo, co by řekli právníci. A v tu chvíli, přátelé, tam bylo ticho jako v katedrále v Remeši, jak zpívá pan Nohavica, protože všichni čekali, co řekne bývalý pan předseda Kühn. A v tu chvíli zahřmělo to jedno slovo. Řekl ‚ano‘,“ pronášel Xaver Veselý do kamery úderným hlasem s hereckým nádechem, za který by se nemusel stydět leckterý velikán, který chodil po prknech, která znamenají svět.

„A tohle vlastně už všichni věděli. Teď už to víte i vy. Ale nemyslím, že to budou rozebírat nějaká spravedlivá média, protože to není spravedlnost, která by šla tím správným směrem. A jak praví klasik, demokracie je dobrá jen tehdy, pokud stojíte na té správné straně, takže myslím, že se to tak jako v klidu přejde. Já si tady mohu říkat, co chci, tak mohu říci, že mně to tak sympatické není. Já chápu, že pan Zaorálek v české politice už leccos zažil a že se mu hodí mít v Radě svého člověka, v jistou chvíli i předsedu. Tak doufám, že až se tam zase bude vykřikovat, kdo všechno je navázán na politiku, tak doufám, že tam konečně zazní ta správná jména,“ pravil Veselý.

Nakonec už jen ohodnotil svůj vlastní výkon na jednání Rady ČT. Dal by si prý 6,3 bodů z 10. A kdyby přečetl příspěvek, který měl připravený, ale nakonec ho nepřečetl, dal by si prý rovnou 8,5 z 10.

