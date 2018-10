Já, já, já, jenom já… Lídr pražské TOPky chce být starostou za každou cenu. Na povrch začínají vyplouvat smrduté detaily Pospíšilovy partaje

Naše redakce získala zákulisní informace z probíhajících jednání na Praze 3. ParlamentníListy.cz oslovil zdroj z TOP 09, který si nepřál být jmenován, ale který detailně popsal úskoky a veletoče místních politických špiček. Pro nezúčastněné, Praha 3 je historicky domovem a líhní mnoha vlivových hráčů a je to právě Topka, která prostřednictvím bývalé starostky Hujové (nově Starostové pro Prahu) ovládala místní radnici poslední volební období.

Nové rozložení sil v zastupitelstvu je pro všechny velikým překvapením a plány koaličních jednání s konečnou variantou rozdělení sil vůbec nepočítaly, takže dohody uzavřené před volbami jsou najednou k ničemu.

Praha 3 má 35 zastupitelů, z čehož 10 získala koalice ODS, KDU a Svobodných, 9 koalice TOP 09 a STAN, 8 Piráti, 5 ANO a 3 křesla Zelení. Největším překvapením byl samozřejmě výsledek samotné topky, která se stala druhým nejsilnějším hráčem s rozdílem pouze jednoho křesla oproti vítězné ODS. A tady vlastně začínají všechny problémy, pokračuje náš zdroj.

Volební lídr TOP 09 Jiří Ptáček se podle jeho svědectví rozhodl, že se musí stát za každou cenu starostou.

TOP 09 TOP 09

Víc, než si myslíte

Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

„Z toho důvodu v podstatě vyloučil jednání s vítěznou ODS, která by vedla k okamžité většině, a začal se koncentrovat na vytvoření koalice s Piráty za podpory Zelených. Piráti a Zelení totiž deklarovali, že se nechtějí o koalici prvně bavit s ODS a ANO. Z toho důvodu si Ptáček myslí, že s nimi vše rychle dotáhne a získá post starosty. V úvodu spoléhal na nezkušenost a politickou naivitu Pirátů, ale aktuálně je stav takový, že Piráti v jednáních trvají na budoucím prosazování svého programu do té míry, že případná koalice nemůže být dlouhodobě udržitelná, tedy spíše určité sliby udělané v rámci koaličních jednání nebude možné realizovat. V důsledku této blamáže Ptáček obešel pro nás přirozeného a jasného partnera a začal řešit nejistou variantu kvůli svému prospěchu,“ dodává náš zdroj z buňky Pospíšilovy TOP 09.

Anketa Litujete, že se rozpadlo Československo? Lituji 72% Nelituji 28% hlasovalo: 2604 lidí

Právě z důvodů zvěstí o přeběhlictví se na naši redakci obrátil zmíněný zdroj z TOPky, který se obává destrukce místní buňky a především soudržnosti mezi TOP09 a Gazdíkovým STANem. Zároveň dodává, „že ono je to s tou Topkou na trojce celé trochu jinak, než se zdá. Pan Ptáček byl totiž do trojkové organizace účelově dosazen synem jednoho z hlavních celorepublikových představitelů ODS, který skrytě tahá, nebo alespoň tahal za nitky. Tento člověk za místní organizaci veřejně nevystupuje, ale je členem jejího regionálního výboru. Pan Ptáček mu ale v posledních dnech začal výrazně přerůstat přes hlavu, jelikož se veze na vlně nečekaného volebního výsledku, který prezentuje jako svůj osobní triumf,“ uzavírá náš zdroj.

Historie Jiřího Ptáčka a TOP09 na Praze 3, aneb spletenec zájmů

S Jiřím Ptáčkem je spojeno hned několik kauz a kontroverzních projektů na Praze 3. Můžeme zmínit například projekt "Čistá Trojka", jehož účelem je odstraňování grafity z činžovních domů soukromníků za finanční podpory městské části. Tyto práce jsou realizovány na základě kontraktu s firmou AUSTUR s.r.o., se kterou je Jiří Ptáček dlouhodobě spojován.

Donedávna byl ještě veden jako majitel a administrativní kontakt domény, na které je projekt prezentován (redakce má k dispozici archivní výpis z registru držitelů domén). Jen v roce 2017 inkasoval AUSTUR z městské kasy 6,2 milionu korun. Za rok 2018 bude tato částka násobně vyšší a to z největší pravděpodobností přes 10 milionů korun. Je nutné zmínit, že před počátkem spolupráce s městskou částí Praha 3 měla tato firma prakticky nulové obraty a příjmy. Ptáčkovy vazby na městskou část Prahy 3 a jeho patriotismus je zajímavý i s ohledem na skutečnost, že dlouhodobě nežije na území Prahy 3, respektive jeho trvalá adresa je v činžovním domě, ve kterém jeho otec vlastní několik bytů.

Posílení námluv ODS a ANO

To racionálnější křídlo Topky se teď obává, že Ptáčkova cesta za starostováním za každou cenu výrazně posílila spolupráci mezi ODS a hnutím ANO, kteří mají dohromady 15 zastupitelských křesel.

Psali jsme: Vylili jsme kýbl špíny a močku navrch. Stačilo získat tuhle jednu fotografii z mítinku gazdíkovců v Poděbradech

„V případě selhání vyjednávání o této trojkoalici může všechno dopadnout tak, že se budou různé frakce přetahovat o místo u stolu s ODS a ANO a to i za cenu mnohých ústupků. Nemusela by tak vyjít Ptáčkova záložní varianta založená na domněnce, že za ODS může přijít kdykoliv, pokud se nedohodne s Piráty a Zelenými, ponechat jim post starosty a zaujmout většinu v radě městské části. Právě uzavření těchto dveří je tím, co většinu nás – politických kolegů děsí nejvíce,“ uzavírá náš zdroj.

ParlamentníListy.cz budou situaci koaličních jednání na Praze 3 nadále sledovat. Aktuálně připravujeme materiál týkající se zmíněné osoby, o které se tvrdí, že místní buňku TOP09 ovládá, a která je zároveň synem vrcholného představitele ODS.

Praha 3 [ Praha ]



Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme: Vyrvali jsme Prahu Babišovi, ale teď to nesmíme zvorat, říká lídr Čižinský Pirát Hřib vysvětlil, jaká je jeho kvalifikace pro řízení Prahy Svoboda je pro mladé lidi důležitější než jistoty. Mamánci? To je jinak, vysvětluje Pirát Ferjenčík Pospíšil (TOP 09): Chceme předejít tomu, co se v Praze stalo před čtyřmi lety

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: Tomáš A. Nový