Já jsem slyšel drb... Ministr Ťok vesele vtipkoval o svém vystřídání

Hned v úvodu přišly na přetřes otázky ohledně dálnice D1, která je podle Ťokových slov z poloviny zmodernizována. Řidiči ji dnes prý můžou projet v podstatě bez omezení a její kvalita je velmi dobrá, uvedl Ťok. Poznamenal, že její modernizace už se pomalu chvíli ke svému konci, termín je prý jeden – ke konci roku 2021.

A co by nyní Ťok doporučil obyčejným řidičům chystajícím se na D1? Rozhodně mít s sebou nějakou formu navigace. „Pak mohou vědět, co se děje. Když je problém, může je z něj vyvést. Možnost je i použít neplacené linky ŘSD, kde mohou řidiči konzultovat, zda se daný úsek vyplatí objet, či ne,“ sdělil ministr dopravy.

Pak zmínil, čím dalším by se rád pochlubil. „Já se chlubím tím, že se nám konečně podařilo vyřešit mýto, ušetřili jsme víc než deset miliard tomuto národu. Je to husarský kousek, toto se nikomu v Evropě nepovedlo,“ řekl a dodal, že to svědčí především o tom, že dodavatelé jsou v komfortní pozici a dávají si do přístrojů udělátka, aby nemohli být vyměněni.

Moderátor však namítl, že naopak ve všech médiích slyší, že s mýtem zaspali. Nebyla to spíše klasická vybraná zatáčka? „Žádná klasická vybraná zatáčka to nebyla. My jsme s tím nezaspali a jestli někdo něco udělal, tak v roce 2005 a 2006, kdy podepsal smluvu, ze které nebyla cesta ven,“ reagoval Ťok. A upřesnil, že aby z toho mohli ven, museli podepsat dodatek, který umožnil soutěžení. „Všichni, co říkali, že jsme udělali dodatek a budeme dělat další, dnes vidí, že to není pravda. Vytvořili jsme si dobré podmínky a taky to dobře dopadlo,“ dodal.

Nyní podle Ťoka můžeme říct, že mýto je vyřešeno. „Myslím, že to říct můžeme, přestože běží ještě jedno řízení Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) o tom, že nám má být zakázano konzumovat tu smlouvu, že by měl být zákaz plnění,“ zmínil ministr s tím, že věří, že pro něco takového není však žádný důvod. Výhrůžky o tom, kolik prý stát zaplatí v nějaké arbitráži, jsou podle jeho slov účelové záležitosti.

Kdyby to přesto nedopadlo podle jeho očekávání, vylučuje, že by vznikl časový úsek, kdy by se mýto nevybíralo. „Je potřeba, abychom mýto vybírali. Denně se na mýtu vybere pětadvacet až padesát milionů korun,“ upřesnil a upozornil, že pokud by se nevybíralo, neslo by to s sebou nedozírné škody. Nouzové řešení je prý vždy připravené, ale rozhdoně není potřeba o něm dnes hovořit. „Proces běží, máme firmu, která se intenzivně připravuje na to, aby ten systém měla hotový a abychom od roku 2020 vybírali satelitním způsobem mýto,“ doplnil.

Dan Ťok BPP



ministr dopravy Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Dalším vítězstvím je podle ministra dopravy i fakt, že se skutečně rozhýbalo stavění. „Přesto, že máme zkostnatělou legislativu, kterou měníme, tak jsme rozeběhli stavění a máme přes dvě stě kilometrů dálnic a silnic první třídy rozestavěných,“ zdůraznil s tím, že se nejedná o záležitost nějaké virtuální reality, což někteří stále zpochybňují. „Čtu v médiích, že se nestaví, to už ale může napsat jen ignorant, nebo někdo, kdo je za to placený,“ míní Ťok.

Poté vysvětlil, co se vlastně stalo s lokomotivami, o kterých média informují, že se budou reklamovat. Je to tak, že České dráhy si koupily lokomotivy, které jsou jakoby prototyp. Dostaly je prý o dva roky později a zaplatily za ně velkou sumu, která byla navýšena podivnou arbitráží o 1,3 miliardy, což je podle ministra dopravy zcela absurdní.

„My jsme lokomativy přeplatili a podle mých informací mají vážné vady, motory se tam hádají mezi sebou. Lokomotiv je asi třicet,“ řekl a doplnil, že problém je ten, že jejich výrobce tyto lokomotivy přestal vyrábět. „Ve výrobku je pravděpodobně problém, kvůli němuž vyvinuli už jiný typ. Nyní chci, aby České dráhy prověřily, v jaké jsme situaci. Já bych ty lokomativy s radostí vrátil, ať je prodají někomu jinému“ poznamenal s tím, že chce mít dokonalé podklady, aby s firmou začal pak jednat, či se soudit.

Další téma, které padlo na stůl, byly komunální volby. Ťokově pozornosti neušla předvolební hesla, že by v Praze mohla být městská hromadná doprava zdarma. Je prý ale důležité především to, jak by to bylo zasazeno do celkového konceptu dopravy. Když je navíc něco zdarma, přestane si toho člověk podle ministra vážit. „Klidně ať je výrazná sleva, Je ale třeba, aby byla alespoň nějaká částka, kterou ten člověk musí platit, jinak si toho neváží. Některé sociálně slabší skupiny obyvatel by si výraznější slevu zasloužily, ale doprava zdarma v tak velkém městě dobrý nápad není,“ vyjádřil svůj názor ministr.

Výsledky komunálních a senátnich voleb Ťoka prý nijak zvlášť nepřekvapily. „Naopak jsem byl z výsledku potěšený, jelikož se ukázalo, že je zde velká podpora hnutí ANO,“ řekl. A připojil i pár slov k tomu, co se stalo v Brně, kde vítězné hnutí ANO ostatní strany nakonec obešly. „To byla smutná věc. Může se to stát, ale tvářit se celou dobu, jak se dohodnou a pak najednou oznámit, že se dohodli jinak, bez ANO, to do slušné politiky nepatří a lidé to nemají rádi,“ řekl. Připomněl, že parta, která se tam vrací, není zrovna to pravé ořechové.

Co se týká Prahy, ta už ho překvapila, ale zároveň dodává, že volby jsou od toho, aby lidé mohli promluvit, a oni promluvili. „Je fajn, že lidé a strany jako Piráti a Čižinský budou mít možnost ukázat, co umí a co udělají,“ uvedl a dodal, že za sebe a za resort se trochu obává osudu pražského okruhu, který Piráti budou asi blokovat.

Výsledky ČSSD v komunáních volbách nevídí vůbec špatně. Sociální demokracie podle něj nechřadne, alespoň co se týče počtu zastupitelů. „Ta situace není tragická a vládní pozice je taková, že je zde stabilní koalice a věci i tak fungují,“ dodal.

Celý rozhovor ZDE

V předchozí vládě se o Ťokoví říkalo, že se s ním houpe židle; z toho vyvstala i další otázka, jak pevně se nyní cítí ve vládě Andreje Babiše. Momentálně má prý pocit, že se mu daří a není důvod, aby odcházel. „Na druhé straně, pokud někdo bude mít pocit, že má za mě geniální náhradu, tak já na té židli tolik nelpím. Že se pode mnou hýbe, slyším od roku 2015,“ sdělil s tím, že to, co na Ministerstvu dopravy slíbili, to také udělali. „Já jsem slyšel drb, že na mé místo je nějaký kandidát,“ dodal pak ještě s úsměvem ministr dopravy. O koho jde, však neupřesnil.

Psali jsme: Ministr Ťok: Aktuálně se staví 177 kilometrů dálnic a silnic I. třídy, další desítky kilometrů se připravují Ministr Ťok: Staví se Ministr Ťok: Česko bude s Lucemburskem spolupracovat na kosmickém výzkumu Snižte cenu mýtného systému o třetinu, vyzývají dopravci Ťoka

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: nab