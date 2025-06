Já nejsem politický nájemný vrah, durdí se Zdechovský. Angažována policie

„Ten člověk byl evidentně nájemným politickým vrahem. Přišel sem a pouštěl do éteru propagandu, kterou mu přesně napsaly slovenské opoziční strany. To přesně četl. Poslechněte si ještě jednou tiskovou konferenci na ministerstvu hospodářství, kde ten podivín mluví a vedle něho stojí poslanec za ANO, který z konference znechuceně odešel. A poslechněte si, co řekl představitel ANO v Evropském parlamentu. Řekl, že procesy probíhají a nevidí žádný důvod pro ty panické výkřiky, které se tu odehrávají,“ řekl Fico a vysvětlil, že to byly projekty podle Evropské komise, které prošly všemi schvalovacími procesy, byly schválené certifikovanými orgány.

Jenže europoslanec Zdechovský vzal Ficova slova jako výhrůžku. „Důrazně se ohrazuji proti slovům slovenského premiéra Roberta Fica, který mě označil za „nájomného politického vraha“, ktorý na Slovensko prišiel na „objednávku“. Jsou to odporné lži, které mají zdiskreditovat misi Evropského parlamentu. Tyto útoky Slovensku fakt nepomáhají,“ napsal Zdechovský na síti X.

Následně dodal, že oslovil jak Policii ČR, tak ministra vnitra Víta Rakušana, aby jemu i jeho rodině byla přidělena policejní ochrana. „V souvislosti s tímto označením požádala má rodina Policii ČR a Vita Rakušana o policejní ochranu,“ napsal Zdechovský. Zda mu bude vyhověno a získá policejní ochranu, zatím nebylo oznámeno.

Tomáš Zdechovský se dočkal i další pozornosti v souvislosti se Slovenskou republikou. Přesně tam se totiž konala konference Společně ve střední Evropě, kterou pořádal spolek Svatopluk. Konference se účastnily špičky slovenské vládní politiky i české opoziční politiky. Přítomni byli i dva bývalí prezidenti Miloš Zeman za Českou republiku a Ivan Gašparovič za Slovenskou republiku.

Na konferenci vystupovala i europoslankyně Kateřina Konečná z politického uskupení Stačilo!. Ta v závěru svého projevu zmínila i Tomáše Zdechovského.

„Nedávno na Slovensko přijela delegace vedená českým europoslancem Tomášem Zdechovským. Když jsem ho slyšela mluvit o Slovensku, ptala jsem se sama sebe, kde bere tu drzost. Nejen za sebe, ale troufnu si říct, že za všechny, kdo při tónech hymny Nad Tatrou sa blýská cítí stejné dojetí a sounáležitost jako při slovech Kde domov můj, dnes říkám: Omlouvám se vám, bratři Slováci, za ty, kteří se snaží ničit, co jsme společně vybudovali. Československo je možná pro někoho minulost, ale česko-slovenské pouto je prostě naše budoucnost. A těm, kteří se snaží tohle pouto přetnout, už letos na podzim musíme říct jasné Stačilo!“ řekla Kateřina Konečná za potlesku posluchačů.

Tomáš Zdechovský její řeč komentoval velmi kriticky. Podle něho Konečná zrazuje český národ a poklonkuje Rusku. „Paní Konečné bych vzkázal, kde berete tu drzost neustále poklonkovat Rusku a zrazovat český národ?! Naše mise na Slovensko byla schválená Evropským parlamentem, byla zcela regulérní. Dostal jsem stovky zpráv od slovenských občanů, kteří mi děkovali, že jsme k nim přijeli vyšetřit podvody s dotacemi. To Vám jako nevadí, že se zneužívají evropské peníze?“ napsal Zdechovský na síti X.

