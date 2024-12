Já nejsem populista, vysvětluje Fiala. To je takový, co nemá rád elity

Premiéra Petra Fialu překvapuje otázka novinářů, zda považuje svůj slib o platech jako v Německu za populismus. „Občas mě ještě něco překvapí. Třeba vážně míněná otázka novinářů, zda můj výrok o německých mzdách není populismus,“ podělil se premiér na síti Facebook se svým údivem. Anketa Budeme se mít v roce 2025 ekonomicky lépe než v roce 2024? Budeme 1% Nebudeme 97% Nevím / Je mi to jedno 2% hlasovalo: 9839 lidí

Svá slova o německých mzdách označil za „celkem dobře definovaný pojem“. „Chvíli přemýšlím, že mě chtějí vyprovokovat, protože to přece nemohou myslet vážně. Pak si uvědomím, že se tak asi ptají jménem diváků, posluchačů, čtenářů. A říkám si, kam až jsme se dostali, když celkem dobře definované pojmy jsou ve veřejné debatě takto ohýbány,“ zhrozil se premiér.



Co podle Fialy není populismem? „Populismem není výrok jen proto, že se lidem líbí. Populismus není každá věta, která je populární. Populismem není odvážná vize, jejíž naplnění je složité,“ myslí si Fiala.

Podle něho bychom takovou definicí popírali politiku v demokracii. „To bychom popírali demokratickou politiku. Nebo bychom museli říct, že každý politický program či projev je populistický. Všichni se v demokracii přece snažíme oslovit co nejvíce voličů, nabídnout jim to, co se jim líbí, získat jejich podporu,“ popsal Fiala politickou soutěž.

Ani slibovat neuskutečnitelné podle premiéra není populismus. „Populismus není ani to, když požadujeme věci, které se nedají dokonale uskutečnit,“ napsal.

Jako důkaz svého tvrzení si pak Fiala vzal slavná slova prvního prezidenta České republiky Václava Havla. „Výrok Václava Havla: ,Pravda a láska musí zvítězit nad lží na nenávistí‘ nemá s populismem nic společného, i když je lákavý, populární a v praxi v úplnosti nedosažitelný,“ vyvozoval na Facebooku Fiala.

A sáhl k příměru z české kuchyně. „Jednoduše řečeno, nenechte se mást názvem. Zaměňovat populismus s tím, co je populární, co se lidem líbí nebo má líbit, je jako tvrdit, že když si dáte španělského ptáčka, tak jíte opravdu ptáčka, který létal ve Španělsku,“ vysvětloval Fiala pojem populismus.

A pustil se do vysvětlování toho, co a kdo je populista. Podle Fialy je to ten, který staví lid nad elity. „Podle většiny definic je populista ten, kdo staví ,lid‘ (latinsky populus) proti ,elitě‘. ,Lid‘ má v pojetí populistů vždy pravdu, je čistý, idealizovaný a stojí proti zkažené, namyšlené nebo zkorumpované elitě,“ popsal Fiala populismus.

Populista se staví do středu lidu a tvrdí, že je jeho hlasem. „Populista říká, že mluví jménem ,lidu‘, je jeho součástí, bojuje za něj proti elitě (vládě, systému…), jež je od lidu odtržena, nerozumí mu a jde proti jeho zájmům,“ vysvětlil premiér České republiky.

A ukázal, že takové strany jsou programově prázdné a přizpůsobivé. „Populismus proto nepotřebuje program (může ho libovolně měnit) ani soubor hodnot a idejí, klíčová je tato pozice. Je to postaveno na lži, je to rozdělující, nenávistné, hloupé, ale jednoduché a ,srozumitelné‘ – a proto je to velmi nebezpečné,“ myslí si Petr Fiala.

Poslanci ANO se prý vládních členů ptají, proč je označují za populisty. A i pro ně Fiala sepsal toto vysvětlení. Premiér ukázal na slova Aleny Schillerové, která následně označil za čistý populismus. „Občas se nás lidé z hnutí ANO ptají, samozřejmě jen řečnicky, proč říkáme, že jsou populisté. Není nutné dlouho přemýšlet nad odpovědí. Stačí třeba, co řekla Alena Schillerová na jednání Poslanecké sněmovny při neúspěšném odvolávání předsedkyně PS minulý čtvrtek (5. 12.): ,Nebudu osobní, nebudu útočná, ale šlo mi hlavou, a zvlášť, pane premiére, při vašem projevu, šlo mi hlavou ta nadřazenost, jaká z vás čiší. To moralizování, to povyšování se, co bychom měli a co bychom neměli. Vždycky si vzpomenu na Miloše Zemana, který říkal, a budu ho citovat, můžete si tady bučet, jak chcete. On to nazýval jedním krásným českým slovem lepšolidi. Tak se cítíte být vy, být lepšolidi. Ale my se cítíme být součástí obyčejných lidí, kteří nás sem poslali a tady sloužíme…‘,“ citoval premiér Fiala první místopředsedkyni hnutí ANO.

„Tak toto je populismus jako z učebnice,“ zhodnotil její slova premiér Petr Fiala.