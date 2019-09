Já žádnou krizi nevidím. Premiér Babiš se ohradil proti strašení opozice

„Někdo se snaží vytvářet nějakou atmosféru a mluví o krizi, já tady žádnou krizi nevidím, lidé pořád nakupují. V tomhle směru je to velice pozitivní,“ odmítl během pondělního jednání o rozpočtu na příští rok premiér Andrej Babiš (ANO). Rozpočet se schodkem 40 miliard je podle premiéra „velice dobrý“. Babiš v reakci na kritiku argumentuje, že má ČR „skvělá čísla“. Naráží tak především na růst české ekonomiky a na naše nízké zadlužení. Nesouhlasil pak ani s kritikou ze strany prezidenta Miloše Zemana, že bychom měli vysoký počet státních úředníků.

„Někdo se snaží vytvářet nějakou atmosféru a mluví o krizi, já tady žádnou krizi nevidím, lidé pořád nakupují. V tomhle směru je to velice pozitivní,“ prohlásil dnes podle informací serveru Novinky.cz na tiskové konferenci po jednání vlády premiér Andrej Babiš (ANO).

„I když ekonomika neporoste takovým tempem, tak budeme připraveni,“ dodal pak k tématu vicepremiér pro ekonomiku a ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček (ANO).

Kabinet během pondělí schválil návrh státního rozpočtu na rok 2020 se schodkem 40 miliard. „Ten rozpočet je velice dobrý. ČR má skvělá čísla, máme skvělý růst, podstatně lepší než většina zemí EU. Patříme mezi nejméně zadlužené země,“ tvrdí Babiš.

Podle premiéra není namístě ani kritika prezidenta Miloše Zemana, který se pondělního zasedání vlády také účastnil. Prezident kabinetu vyčetl vysoký počet státních úředníků.

„Pan prezident se vyjadřoval kriticky k počtu zaměstnanců. Ale je potřeba vědět, že hlavní státní zaměstnanci, které jsme navyšovali, jsou učitelé, vojáci a bezpečnostní složky. Kritizují nás, že máme moc státních zaměstnanců, ale chybí nám 600 tisíc učitelů,“ podotkl premiér.

Povinné výdaje rozpočtu vyplývající ze zákonů a smluv, tzv. mandatorní výdaje, by pak měly příští rok stoupnout o 7,3 procenta na 885,1 miliardy korun. Mandatorní výdaje, jako jsou například podpora v nezaměstnanosti, sociální dávky, podpora stavebního spoření nebo příspěvky politickým stranám, tak tvoří více než polovinu celkových výdajů rozpočtu.

Důchody by měly stoupnout příští rok v průměru zhruba o 900 korun. Na důchody by tak z rozpočtu mělo jít 509,4 miliardy korun, o 37 miliard víc než letos. Rodičovský příspěvek stoupne o 80 000 korun. Investiční výdaje by příští rok podle návrhu Ministerstva financí měly stoupnout o 24,4 miliardy na 146,7 miliardy korun a výdaje Státního fondu dopravní infrastruktury pak o 4,7 miliardy na 70,2 miliardy korun.

Celkové daňové příjmy státního rozpočtu včetně plateb pojistného na sociální zabezpečení by v příštím roce měly stoupnout o šest procent na 1,4 bilionu korun, tedy o 79,7 miliardy korun. Složená daňová kvóta vyjadřující daňovou zátěž by měla příští rok vzrůst na nejvyšší úroveň minimálně od roku 2015, a to na 35,9 procenta. Podle Ministerstva financí ovšem zvýšení daňové kvóty automaticky neznamená, že se zvyšuje daňové zatížení obyvatelstva.

Komunisté, kteří vládu tolerují, usilovali původně o snížení deficitu na 30 miliard. Šéfka sněmovního rozpočtového výboru Miloslava Vostrá (KSČM) ale už dřív řekla, že komunistickým poslancům doporučí, aby návrh na příští rok podpořili. Je to podle ní lepší než případné rozpočtové provizorium.

Naopak opozice dnes vládní návrh státního rozpočtu ostře kritizovala: Levice hospodařit neumí, to je známá věc. My jim ukážeme, plánuje Fiala. A Kalousek naložil ještě více

Psali jsme: Odborář Středula varuje vládu: Od toho požadavku neustoupíme! Kde vzít dalších 300 miliard? Zeman má nápad Petříček není spokojen s navrhovaným rozpočtem předsednictví EU, nezvádli bychom naplnit některé ambice Vláda projedná dotace pro neziskové organizace na příští rok

