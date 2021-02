Já že jsem deviant?! Aleš Cibulka s přítelem na Primě křičeli a naříkali. Nic platné

Na televizní obrazovce bylo velmi dusno. V debatě se střetli manželé Jochovi s registrovanými partnery moderátorem Alešem Cibulkou a dabérem Michalem Jagelkou. Tématem bylo manželství stejnopohlavních párů. Dvojice mužů skákala neustále manželům do řeči, nenechala je domluvit a byla velmi agresivní. „Pane doktore, já snad to pojmenování ani nebudu užívat, protože já bych vám ten titul vzal,“ řval Cibulka. „Netušili jsme, že někdo může mít tak hloupý názor v 21. století,“ smutnila dvojice gayů.

Hostem pořadu 360 stupňů Pavlíny Wolfové na CNN Prima News byli známí konzervativní manželé Jana a Roman Jochovi s registrovanými partnery Alešem Cibulkou a Michalem Jagelkou. Tématem bylo manželství stejnopohlavních párů. Aleš Cibulka dostal na úvod dotaz, co je rodina. Prý jsou to ti nejbližší, které člověk miluje a bez nichž si nedokáže představit svůj život. „V našem případě rodina jsme my dva a náš pes. Širší rodina naši rodičové, můj bratr, jeho děti, pro které my jsme strýčkové a nikdy nediskutovaly o tom, že by to bylo jinak. My jsme rádi, že o té rodině budeme diskutovat, protože my jsme velmi rádi přijali to pozvání, protože je třeba o tomhle mluvit,“ myslí si Cibulka.

Dále pověděl, že když slyšel, že bude diskutovat s Jochovými, tak si vyhledal jejich rozhovory na internetu a zhrozil se. „Pane doktore, já snad to pojmenování ani nebudu užívat, protože já bych vám ten titul vzal, protože to, co vy pouštíte z pusy, to je prostě fascinující,“ pověděl homosexuál Aleš Cibulka a následně se pustil i do Jany Jochové. „To, že vy byste nás, homosexuály, léčila, to že vy byste nepřijala partnera svého syna, pokud vy máte takový shovívavý úspěch, ale ne, ne je to tak, vy byste nepřijala partnera svého syna, pokud by vám řekl, že je gay,“ obvinil Janu Jochovou, načež se opět obrátil k Romanu Jochovi. „Pane doktore, říkám to naposledy toto oslovení, váš článek pod tou peticí, vy jste řekl a přirovnal jste nás k pedofilům, k zoofilům a řekl jste doslova, že je to deviace, takže tady máte dva devianty, to je naše rodina deviantů. Jsme rádi, že vás poznáváme, netušili jsme, že někdo může mít tak hloupý názor v 21. století,“ rozzlobila se dvojice homosexuálů.

Celá debata ZDE:

Manželé Jochovi následně dostali slovo. Ti nejdříve definovali rodinu trošku jinak. „Já myslím, že pánové vynechali jednu zásadní vlastnost rodiny, a to jsou biologické vazby v té rodině,“ myslí si Jochová. Dle ní jsou velmi podstatné. „Rodina se rodí,“ vysvětlila. „Dokonce náš občanský zákoník říká, že manželství je o tom, že manželé spolu mají řádně založit rodinu a řádně vychovávat děti,“ dodala. Do řeči jí však neustále skákala dvojice gayů. „Já jsem řekl ne, protože zase lžete,“ nařkl ji Cibulka. „To, co vy považujete za lež, to z mého pohledu lež není, je to jiný názor. Je to názor, který měla vaše prababička, praprababička a tak dále. Rodina vždy byla založena na manželství muže a ženy nebo na vztahu muže a ženy a tohle jsou věci, které platily historicky a platí do dneška,“ povídala přes narušování oponenty Jochová. To, že se přijímá manželství pro všechny, dle Jochové ohrožuje nejvíce děti.

Následně dostal slovo Roman Joch. Ten řekl, že definice rodiny pány mu až tak nevadí. „Jsou to pánové ve vztahu partnerském, mají k sobě velice blízko, to, že děti sourozenců jsou součástí rodiny, to mě nijak nepobuřuje, ale musím říct, že mě celkem překvapilo to antré. Já jsem myslel, že se budeme slušně jako civilizovaní lidé v západní civilizaci bavit…“ chtěl povědět ředitel Občanského institutu, když mu do řeči skočila dvojice. „Já jsem podle vás deviant, pane doktore, takže já se budu bránit, jak jen to je možné,“ pověděl jeden Jagelka. „S vámi se bohužel slušně mluvit nedá,“ dodal Cibulka. Když se opět Joch dostal ke slovu, tak pověděl, že nemá problém s tou definicí rodiny, i když samozřejmě z historického hlediska rodiny vznikaly tak, že se muž a žena vzali a měli či neměli nějaké potomky. „Já nevidím žádný důvod, abych byl vůči pánům konfrontační kromě toho vystupování a chování,“ dodal.

Moderátorka následně poukázala na slova manželů, kteří zopakovali, že manželství je ohroženo. Prý je ohroženo negativními lidskými vlastnostmi, ale i ideologií. Jednou z těch ideologií je dle Jochové to, že manželství je pro všechny. „Pro kolik lidí? Zůstaneme jenom u dvou osob nebo u tří, u čtyř. Víte, takové svazky více osob už jsou taky ve světě uzavírané,“ poukázala Jochová. Ta mimo jiné zastupuje Alianci pro rodinu. Jochová spolu s Aliancí usiluje o to, aby bylo dáno do ústavy, že manželství je svazek muže a ženy.

Michal Jagelka si myslí, že manželé Jochovi spolu s iniciativami, které za nimi stojí, šíří zlo a rozhodně nešíří žádné tradiční hodnoty, jak manželé tvrdí. „Vám vadí jinakost, a proto vedete tuto svatou válku!“ Rozhořčil se Jagelka, byl velmi agresivní a neustále skákal oponentům do řeči, takže téměř neměli šanci nic říct.

Joch dále poukázal na to, že v západní společnosti již od antiky bylo manželství svazkem jednoho muže a jedné ženy, zatímco jiné kultury měly společnosti spíše polygamní. „Je správné, aby v tolerantní liberální společnosti se jakýkoliv dobrovolný způsob soužití mezi dospělými lidmi toleroval, aby měl plnou svobodu, aby lidé měli právo na soukromí, ale nemyslím si, že je vždy nutné do toho zatahovat stát. Udělejme si myšlenkový experiment, že by žádné děti neexistovaly. Je nutné, aby stát tam dával nějaké manželství?“ tázal se Joch. Prý to tak není. Jediným důvodem, proč stát bere na vědomí institut manželství je něco, co opět nedokázal vysvětlit, neboť mu do řeči skočila dvojice agresivních homosexuálů.

Jagelka pověděl, že nechce mít děti. Vysvětlil to tím, že je to stejné, jako u heterosexuálů, kde ne každý chce mít děti. „To neznamená, že jiní kluci s klukama, holky s holkama tu potřebu nemají a že by nebyli skvělými rodiči a teď jsme u toho,“ povídal.

„U vás v domě se rozvede žena, má dvě děti, rozvede se a vezme si, pokud by ten zákon existoval, svoji partnerku za manželku. Bude to rodina, čím to vaši rodinu konkrétně ohrozí?“ zeptal se Cibulka Jochové. Dle ní se jedná o velmi sugestivní a zavádějící otázku. „Změní se to, že naše děti se ve škole budou učit, a hlavně vaše svazky se mají postavit na roveň, že jsou úplně stejné, jenže ony nejsou. Vy dva spolu nemůžete mít děti,“ snažila se odpovědět Jochová, která ovšem opět nemohla dokončit větu, neboť jí do řeči pořád skákala dvojice.

Roman Joch následně popsal možné řešení. Prý jde o název manželství. „Hledejme jiné slovo. Partnerství, družství, cokoliv. Jaké navrhnete. Vezměte si čistý papír. Napište cokoliv, co požadujete na změně stávajícího občanského zákoníku, jenom na začátek toho papíru nedejte název manželství. Toto navrhl Patrik Nacher, poslanec Parlamentu České republiky. Napište cokoliv, jak chcete změnit v zákoně. Pouze ten terminus technicus manželství nepoužívejte, protože jeho obsah je historicky už definovaný,“ navrhl Joch. Tento návrh prý shodila ze stolu iniciativa Jsme fér, jinak by již byl tento zákon dávno schválen.

