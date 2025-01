Jak se Jourová mohla stát prorektorkou UK? Václav Klaus dal průchod vzteku

Na úvod svého rozhovoru pro Rádio Universum Klaus popřál šťastný nový rok všem. A některým svým spoluobčanům zároveň hned tak trochu vynadal, když zdůraznil, že sám sice navštívil desítky zemí, ale nejvíc ho stejně zajímá, co se děje v Česku. „A vztekám se, že spousta našich lidí uniká do světa, aniž by se více zajímala o to, co se děje tady u nás.“

V Česku máme podle Klause jeden velký problém.

Anketa Jste pro zvýšení a rozšíření poplatků za Českou televizi a Český rozhlas? Ano 2% Ne 97% Nevím / Je mi to jedno 1% hlasovalo: 27838 lidí

Podle exprezidenta Česku např. vedle inflace škodí, že je součástí EU.

„Ne, pro mě je Evropská unie fatální omyl. A to, co dělá dnešní vedení Evropské unie v podstatných věcech, jako je válka na Ukrajině, a tak dál, to je pro mě naprostou tragédií, a nemám pro to sebemenší omluvu,“ rozzlobil se Klaus. Klaus věří, že se EU jednoho dne rozpadne. „Ptáte se mě, ‚jestli tady bude tahle šílená Evropská unie vládnout po roce 2357‘? A na to říkám: ‚Asi určitě nebude,‘ nechal se slyšet exprezident.

Ve spojitosti s EU ho rozčílila i Věra Jourová, dnes již bývalá eurokomisařka za Česko. Klaus nechápe, jak se mohla stát prorektorkou Univerzity Karlovy.

Psali jsme: „Nevhodný názor nesmí projít.“ Radní Kňourek získal data z ČRo. Podezření potvrzeno Jourová na UK? „Výsměch,“ ozývá se. Ale i něco jiného Jourová u Pavla? Nastal velký údiv. Problém s Muskem a Trumpem „Slyšel jsem ji na konferenci, smutné.“ Jourová nově poradkyní Pavla i prorektorkou. Lidé nemlčí

Podle Klause není až tak podstatné, co se stane s EU, ale co se stane s Evropou. A to se promění, pokud se promění situace v Česku, v Polsku, v Německu, ve Francii a v jiných evropských zemích. „Ale choďme k volbám, a dejme zase více hlasů stranám, které protestují proti dnešnímu vývoji v Evropské unii. To určitě ano. Myslím, že v létě to dopadlo trošku dobře, ale vidíme, že to s Evropskou unií nepohnulo ani o milimetr. Ta kráčí dál beze změny,“ kroutil hlavou Klaus.

Hybnou silou prý v tomto směru mají být politické strany. Lidé by podle něj neměli pohrdat politikou a politickými stranami opovrhovat, protože tyto politické strany jsou součástí změny. Klaus zdůraznil, že bez politiky se podstatné změny neodehrávají. Politické strany reprezentují zájmy jednotlivých skupin obyvatelstva a po volbách tyto názory přetavují v zákony v Poslanecké sněmovně.

Tady se Klaus ostře vymezil proti ODS a poznamenal, že už je to zcela jiná strana, než bývala na počátku 90. let minulého století. A stejně tvrdě se vymezil i proti již zesnulému prvnímu českému prezidentovi Václavu Havlovi, který vyzdvihoval roli občanské společnosti a kritizoval právě politické strany. A to vlastně politické strany i českou společnost jako celek poškozuje dodnes. Klaus to tak vidí.

Anketa Bude pro Českou republiku rok 2025 lepší, než ten proběhlý? Ano 5% Ne 92% Nevím / Je mi to jedno 3% hlasovalo: 11103 lidí

V obecné rovině zdůraznil, že z jeho pohledu má vlastně problém celý Západ.

„Já vidím evidentní, dlouhodobou krizi západní civilizace, a tato krize vede k tomuto chování – ‚západní‘ znamená do značné míry evropské nebo severoamerické – které je pro mě dneska špatné. Já znova zdůrazňuji, že vždycky mluvím o destrukci Západu, ale upřesňuji to tím, že mluvím o sebedestrukci Západu. Já si myslím, že Západ není destruován tím, co dělá Východ nebo Jih – žádný Sever naštěstí neexistuje, to by byl ještě další negativní vliv – ale my sami si pod sebou podřezáváme větev. A na tomto základním procesu už potom probíhá naše politické soupeření. A protože mě nejvíc ze všeho trápí sebedestrukce Západu, tak nemám pocit, že nějaké politické strany typu STAN, TOP 09 nebo Piráti vůbec tuší, co slova ‚sebedestrukce Západu‘ znamenají. Evropa páchá sebevraždu. ‚Sebevražda‘ je zase zbytečně silné slovo. Já jsem neutrálněji uvažující člověk, a proto používám ‚sebedestrukce‘, což je trošku jemnější,“ podotkl Klaus, a že věří, že tuto tragickou situaci snad dokáže aspoň trochu změnit znovuzvolení Donalda Trumpa prezidentem USA.

Fotogalerie: - Ohlédnutí za rokem 2024

Pár slov věnoval i situaci v Německu, které je podle exprezidenta natolik rozdělené a poznamenané zelenou ideologií, že je ztraceno. Ztraceno je i proto, že staré CDU už podle Klause nelze tak úplně věřit, a AfD se do vlády nedostane. Klaus má za to, že před Alternativou pro Německo stojí ještě řada úkolů.

„Já nevěřím, že se dostane do vlády. To opravdu ne. AfD má před sebou pořád ještě řadu domácích úkolů. Já jsem několikrát v raných letech AfD mluvil na jejich kongresech a říkal jsem: ‚Už se musíte převtělit v normální stranu.‘ Už musíte zavést tohle, zavést tohle. A myslím, že tam ještě pořád proměna hnutí ve stranu úplně docílena nebyla. Nevím. Samozřejmě je to v Německu nadějný hlas, ale ani když budou mít 20 procent, tak stejně vládu sestaví bez nich. To vidíme v Německu, jako v Rakousku, kde je podobná ostrakizace strany Svobodných,“ řekl Klaus.

Psali jsme: „Bylo to jasné.“ Klaus o spojení Pavla a vlády. Vytáhl děsivé číslo „To on má v hlavě.“ Klaus sekl Foltýna Předseda Macinka pro PL: Pro levičáky je člověk nepřítel. Pravice znamená svobodu a prosperitu Buď Motoristé, nebo komunisté, vymezil Macinka. Chce víc poslanců než Fiala