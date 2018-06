Jak to bylo se zradou Miloše Zemana v ČSSD v roce 2003? Vladimír Špidla vše odkryl v novinách

Vladimír Špidla je sociálním demokratem až do morku kostí. Dodnes si prý trvá na větě pronesené na počátku nového tisíciletí, že zdroje jsou. Chtěl tím říci, že budou finanční prostředky na plány ČSSD, pokud bude společnost chtít. Moderní společnost dokáže zdroje najít či vyprodukovat a záleží jen na tom, jak se je rozhodne využít.

„Pátral jsem po tom výroku v celém jeho tehdejším kontextu. Můj syn mi ho vygooglil a celá věta zněla: Zdroje jsou, záleží na tom, pro jaké priority se rozhodnete. Smysl mého sdělení byl, že moderní společnost je vždycky schopna vyprodukovat velmi rozsáhlé zdroje a záleží jen na tom, jak je uplatní. To je výrok, pod který bych se podepsal i teď," zdůraznil Špidla.

Pokud by měl říci, co se mu povedlo jako ministrovi práce ve vládě Miloše Zemana, vzpomněl by si prý na to, že zabránil privatizaci důchodového systému v Česku. Snahy o jeho privatizaci tu prý byly a Špidla se jim dokázal vzepřít, což si přičítá k dobru.

Pak přišlo jeho premiérství. Mnohé překvapilo, že dokázal vyhrát volby proti Václavu Klausovi. Jak se mu to podařilo? Klaus prý Špidlu podcenil, byl si příliš jist svým vítězstvím. „Myslím, že to tak bylo a že to byla jeho velká chyba. Podceňování soupeře v jakémkoli zápase je hrozivá vlastnost a většinou se vymstí," varoval na dálku Špidla Klause.

Prof. Ing. Václav Klaus, CSc BPP



Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Pár slov pronesl také k prezidentskému klání v roce 2003, kdy se po Václavu Havlovi stal hlavou státu Václav Klaus. Špidla měl jako premiér úplně jiného favorita. Asi čtyřikrát prý žádal o kandidaturu dnešního předsedu Ústavního soudu ČR, ale čtyřikrát byl odmítnut. Proto Špidla zvolil jiné řešení. S odcházejícím Milošem Zemanem a Rychetským se shodli na tom, že vůbec nejlepším kandidátem na prezidenta by byl pozdější první český ombudsman Otakar Motejl - jeden z velikánů české justice. Důležité bylo, že sám Motejl souhlasil s tím, že bude kandidovat.

Jenže Miloš Zeman v jednu chvíli změnil názor, zvolení Otakara Motejla zhatil a kandidoval sám, Špidlu to překvapilo. Měl za to, že uzavřená dohoda platí a že kandidátem na Hrad bude Motejl. Když se situace změnila, Miloše Zemana odmítl podpořit. A na svém tehdejším rozhodnutí by prý ani dnes nic nezměnil. „Protože jsem ho považoval ze všech hledisek za nevhodného kandidáta. Navíc říkal, že nastoupí až do druhého kola, což bylo pro nejsilnější vládní stranu nepřijatelné," prohlásil Špidla. „Jeho představa o sociální demokracii byla radikálně odlišná od té, kterou jsem zastával já," dodal ještě na adresu Zemana.

Ing. Miloš Zeman BPP

První přímo zvolený prezident ČR

prezident České republiky Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Špidla má za to, že se Zeman v roce 2003 urazil, když nebyl zvolen a dodnes se s ČSSD nesmířil. „Od té doby se ji v každém rozhodujícím okamžiku snaží poškodit," posteskl si bývalý premiér.

Nakonec došlo i na Špidlova nástupce v premiérském křesle Bohuslava Sobotku. Špidla byl šéfem Sobotkova vládního týmu poradců a dodnes si tak úplně neumí vysvětlit, co vedlo k tvrdému pádu sociální demokracie, když se díky vládě ČSSD zemi dařilo a mzdy rostly. Jednou z možností prý jistě je, že Sobotka v letech 2014 až 2017 na rozdíl od Špidly z roku 2002 podcenil sílu marketingu.

Mgr. Bohuslav Sobotka ČSSD



Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Do budoucna by ČSSD měla hledat nové cesty, jak udržet při životě sociální stát. Právě sociální stát podle expremiéra přispívá k tomu, že drží pohromadě celá společnost. Pokud nastane její štěpení a atomizace, zapálený milovník historie Špidla se s tím co ví obává zlých konců. Prostředky pro udržení sociálního státu lze prý získat mimo jiné tím, že ČSSD bude trvat na zachování progresivního zdanění.

„Určitě, protože extrémní zisky jsou projevem poruchy systému a progresivní zdanění je jeho nápravou. Další věc je vývoz kapitálu, který je u nás několikanásobně větší, než by odpovídalo běžné zemi naší velikosti a výkonu," pravil někdejší předseda vlády.

Psali jsme: Špidla vzpomíná na „zradu“ v prezidentské volbě 2003: I se Zemanem jsme si řekli, že kandidátem bude Otakar Motejl. Sám měl tak otřesenou autoritu, že to nešlo To tu ještě nebylo. Sněmovní komise žádá výslech Bakaly, Pokorného a několika expremiérů Děkan Miroslav Ševčík: Zrušte sankce proti Rusku. Rusů se nedotkly. Havlova hloupost, že jsme odešli. Čekají nás problémy Prokrindapána, pane Špidlo. Markéta Šichtařová spráskla ruce

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: mp