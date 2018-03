Jakub Janda se vcítil do myšlení Vladimíra Putina. Vyšlo mu, že je třeba vyšetřit ruské užitečné idioty a začít se má na Hradě

Zástupce spolku Evropské hodnoty Jakub Janda se ve svém příspěvku na facebookovém profilu zamyslel nad tím, „proč to celé (ruský prezident Vladimir) Putin dělá“. „Pokud čtete sovětské zpravodajské myšlení, uvažujme chvíli v kontextu operací reflexní kontroly (reflexive control). Tedy soupeř udělá nějaký krok právě proto, že si je téměř jistý vaší reakcí, kterou si přeje,“ podotýká Janda.

Celý příspěvek Jakuba Jandy:

Mnozí se ptají proč to celé Putin dělá.

Pokud čtete sovětské zpravodajské myšlení, uvažujme chvíli v kontextu operací reflexní kontroly (reflexive control). Tedy soupeř udělá nějaký krok právě proto, že si je téměř jistý vaší reakcí, kterou si přeje.

Takže co tím Putin získal:

1) Vyděsil budoucí defektory - tedy ty kteří by chtěli z jeho služeb sběhnout na Západ. Podobně jako to Kreml udělal v roce 2006 se svým bývalým zaměstnancem Litviněnkem, tentokrát je to jen násobně brutálnější provedení.

2) Většina unijních států vyhostila jen 1 - 4 ruské zpravodajce. Přestože pro nás v Evropě je to důležitý symbol jednoty mezi skupinou spojenců, prakticky to nemá reálný dopad na ruské zpravodajské sítě. Tam téměř o nic nepřišel. Jiné je to v USA (60) a UK (23), kde došlo k důraznému zásahu. Jenže kontinentální Evropa je až na pár výjimek měkká a téměř se odmítá reálně bránit.

3) Putin tlačí různé oligarchy, aby sebe a svůj majetek přesunuli ze Západu domů do Ruska - aby je Kreml mohl kontrolovat a ukrást jako to už udlal v minulosti. Tato chemická operace zákonitě vyvolá britský protitlak. Britové už začínají vyšetřovat rozsah špinavých ruských peněz v Británii. Výsledkem určitě bude, že část z nich bude z Británie vytlačena. Někteří určitě utečou jinam, ale Putin třeba některé z nich získá zpět do Ruska, což chce.

4) Kreml získal další mobilizační potenciál pro domácí publikum. Ruská komunikační mašinérie (cíleně jim neříkejme média, když s žurnalistikou nemají nic společného) nyní vykresluje další konspiraci a "agresi" Západu proti ufňukanému Rusku. K tomu také poslouží někteří užiteční idioti na Západě - jako český prezident který Kremlu pomáhá vytvořit dojem, že ta chemická zbraň hromadného ničení mohla pocházet z Česka, takže je v tom Rusko nevinně a Západ ho prý zase nespravedlivě trestá.

5) Putin opět ukázal, které státy prakticky stojí na jeho straně. Jedenáct unijních států se ke společné odpovědi nepřipojilo. I to je důležité pro další ruské kroky, ať už jde o snahu rozbíjet sankce, nebo podporovat různé proputinovské síly v Evropě.

Celkově lze říct, že společné vyhošťování ruských zpravodajců - byť většinou ve velmi symbolickém počtu - bylo určitě dobrým krokem, byť symbolickým. To co by putinovskou diktaturu skutečně bolelo by bylo:

A) Parlamentní vyšetřovací komise zmapují nástroje a zůsoby ruského vlivu v každé zemi. Už to dělají Američané, nově s tím začali Britové. Takové komise mohou vyslýchat národní zpravodajské služby, mohou přinést velmi zájímavé informace o tom jak se Rusové snaží ovládnout insttuce v daných státech.

B) Izolace a silný politický protitlak vůči ruským užitečným idiotům, kteří Moskvě loajálně slouží navzdory bezpečnostním zájmům svých států. Začít můžeme detailním vyšetřováním aktivit pana Nejedlého v Kanceláři prezidenta republiky.

C) Pokud mají Rusové dvojnásobnou přesilovku (140 Rusů v Česku oproti 65 Čechům v Rusku), nemůžeme ničeho dosáhnout vyhošťováním po jednom. Můžeme vyhostit celé ruské diplomatické zastoupení, přijít o to české v Rusku a pak začít od nuly po jednom. Tím fakticky rozbijeme většinu ruských zpravdajských sítí v Česku a během několika let vybudujeme férově vyvážené diplomatické zastoupení na obou stranách.

Pokud vám to dává smysl, tak to posdílejte, ať se o tom začne mluvit. Nebude to hned, ale nakonec nad touhle mafií vyhrajeme.

