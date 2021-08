Jakubu Jandovi je smutno: Zradili jsme Afghánce jako nás zradili v Mnichově. A může za to Agrofert

Bývalý herec, analytik a šéf neziskovky Bezpečnostní centrum Evropské hodnoty Jakub Janda se rozepsal o „afghánských tlumočnících“. Česká vláda podle něj zcela selhala a neřešila jejich situaci dostatečně včas. Padlo i přirovnání k mnichovské zradě. Je to prý morální i strategické selhání „Za všechno může Agrofert a ČSSD. Je mi smutno!“ svěřil se dokonce Janda. Je to ale zřejmě trochu jinak. Promluvil totiž i vlivný senátor.

„Jsme národ, který zažil Mnichov. Víme, jaké to je, když nás spojenci hodí před palubu, jakmile začne jít do tuhého. Náš stát věděl mnoho měsíců dopředu, že naši afghánští spojenci budou v přímém ohrožení života a vyvraždění jejich rodin, protože nám pomáhali v boji s teroristy. Kecy o tom, že nikdo nečekal tak rychlý nástup Tálibánu, jsou jenom lživé výmluvy,“ rozhořčil se spravedlivým hněvem Janda, podle něhož česká vláda měsíce dopředu věděla o tom, že problém přijde, a nic neudělala.

Co tedy měla vláda podle Jandy udělat? „Šlo o desítky lidí, což bychom bez problémů s našimi minulými zkušenostmi zvládli, kdyby se začalo včas a v klidu. Jde o desítky lidí, všichni roky prověřováni, kteří by stejně měsíce strávili zavření v uprchlických zařízeních a mohli by být v klidu vyhodnoceni,“ domnívá se neziskovkář. Tito lidé se nám prý mohli hodit do budoucna také jako znalci regionu. „Tímto krokem bychom si většinu z nich a jejich rodin získali, protože bychom jim zachránili životy. Dělali jsme to do roku 2017, pak se naše vláda politicky podělala. Klasika, Agrofert a ČSSD. Je mi z toho strašně smutno.“

A co bude tedy znamenat, pokud Česká republika nezachrání své afghánské spolupracovníky? „Pokud to nezvládneme, tak to není jen morální selhání. Bude to mít velmi praktické strategické bezpečnostní dopady,“ myslí si Janda. Náš stát podle něj ztratí důvěru cizinců, kteří by pro nás mohli pracovat všude na světě.

„V takto zásadních otázkách je zodpovědnost plně na aktuální vládě. Andrej Babiš a Jan Hamáček tu vládnou už řadu let, a celé toto selhání je jen a pouze jejich vinou. Všechny informace měli a jejich vláda to měla celé zařídit a zvládnout. Rozhodně jsme začali strašně pozdě. Snad se podaří zachránit co nejvíc lidí, kterým to za jejich nasazení dlužíme. Hodně z nich ale už nezachráníme, protože radši zmizeli sami, protože nám oprávněně nevěřili, že jim reálně pomůžeme,“ vyčítal vládě její postup Janda.

Nakolik jsou výkřiky bezpečnostního experta a bývalého herce Jandy pravdivé, nelze už ale s jistotou určit. Například podle senátora a člena výboru pro zahraniční věci Ladislava Faktora české vojenské zpravodajství a armáda na kontrolních mechanismech, které mají prověřit afghánské spolupracovníky Česka, pracují již řadu měsíců.

