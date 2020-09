Jan Hrušínský lhal o Prymulovi. A tohle má za to

reklama

Výměna Adama Vojtěcha za Romana Prymulu proběhla velice rychle. Nicméně, rozhodně se nedá říci, že k obecné spokojenosti. Osoba Romana Prymuly je leckterým trnem v oku. Anketa Věříte profesoru Jaroslavu Flegrovi? Ano 16% Ne 84% hlasovalo: 1942 lidí

Kupříkladu spolku Milion chvilek pro demokracii. Ten vyjmenovává, co všechno hnutí ANO v poslední době potkalo, např. soudní řízení v brněnské kauze Stoka či pokles preferencí kvůli koronavirové krizi. A to vše v době, kdy se bude rozhodovat o tom, jak bude rozdělena moc v krajích.

Andrej Babiš dle Milionu chvilek zvolil taktiku najít obětního beránka. „Adam Vojtěch byl vyměněn za populárního rázného muže a oblíbence Hradu. Připomeňme si, že s premiérem má Roman Prymula minimálně jednu společnou charakteristiku: střet zájmů. Právě střet zájmů byl zřejmě jedním z důvodů, proč jakožto náměstek nezískal potřebnou bezpečnostní prověrku. Tu už ovšem v roli ministra podle zákona nepotřebuje. Přestože k důvěrným dokumentům přístup získá,“ stěžuje si spolek. Dodává, že rezignoval Vojtěch a ne oni.

„Pojďme napřít všechny síly k volbám. Máme poslední dva týdny, abychom přesvědčili naše kamarády a známé, ať svůj hlas nenechají doma,“ vyzývají aktivisté.

Kromě Milionu chvilek si do Prymuly rýpl i principál Jan Hrušínský. „Pouhá fakta. V nedávné minulosti kandidoval plukovník Prymula za stranu SPO Zemanovci. Získal ve volbách 0,3 % hlasů. V té době byl předsedou krátce Zeman, po volebním debaklu předsednictví SPOZ převzal pozdější Zemanův kancléř bez prověrky Vratislav Mynář a největším sponzorem byla ruská ropná společnost Lukoil zastupovaná Martinem Nejedlým, místopředsedou strany Zemanovců,“ uvedl.

Dodejme, že za SPOZ měl Roman Prymula kandidovat ještě jako šéf hradecké nemocnice, a to v roce 2014 do Senátu. Ale svou kandidaturu nakonec stáhl. Jak je z volební listiny vidět, na kandidátce se jméno Romana Prymuly ani nenachází.

„Čisté jako sklíčko. Ministr bez prověrky Prymula bude nejsilnějším chapadlem Hradu ve vládě. Toho se časem bude bát i Babiš... Amen,“ prohlašuje principál Divadla Na Jezerce, ačkoliv Prymula za SPOZ nekandidoval.

Prymula vadí zřejmě i proevropskému aktivistovi Peszyńskému. „Další člověk bez prověrky ve vrcholné státní funkci. Kdysi musel Prymula opustit post náměstka zdravotnictví, neboť ji neměl. Tak proč ho neudělat rovnou ministrem, že jo?“ ironizoval aktivista.

Další člověk bez prověrky ve vrcholné státní funkci. Kdysi musel Prymula opustit post náměstka zdravotnictví, neboť ji neměl. Tak proč ho neudělat rovnou ministrem, že jo? pic.twitter.com/exWbwMAqHq — Tomasz Peszyński (@PeszynskiTomasz) September 21, 2020

Radnímu ČT Zdeňku Šarapatkovi pro změnu vadila chvála, kterou zahrnul Prymulova předchůdce Andreje Babiš. „Nebyli jste to vy, kteří podomácku šili statisíce roušek proti čínskému viru, když selhala vláda. Nebyli jste to vy, kteří je rozdávali potřebným, seniorům, sousedům, školám, přátelům a známým, zatímco se Babiš s Hamáčkem a Schillerovou servilně klaněli před čínským velvyslancem bednám na letišti. Nebyli to studenti a jejich profesoři, kteří pro vás v laboratořích škol dobrovolně vyráběli tisíce litrů dezinfekce, zatímco v lékárnách nebyla ani kapka. Nebyli to zdravotní sestry a lékaři, kteří za vás drželi první linii boje a padali únavou. Nebyli to pokladní marketů, kteří riskovali vlastní zdraví, abyste měli co jíst. Nebyla to Česká televize, která vašim dětem nahradila školní třídy a dešifrovala chaos z úst vlády a antivirových chytrolínů. Nebyli jste to vy, kteří se vzájemně chránili, zatímco se na sockách rvali červený svetr s Kenem o zásluhy. Nebyli jste to vy, kteří neopustili zemi, zatímco se premiér s famílií odjeli slunit na řecké pláže. Nebyli jste to vy, kteří poprvé odrazili vir, aby se napodruhé postarala už vláda,“ vzkázal ironicky Česku Šarapatka.

„Ne, nebyli jste to vy. Byl to Adam Vojtěch, ministr zmatku, Babišův otloukánek a princ marnosti. ‚...Že jsme zvládli první poločas je jednoznačně jeho zásluha‘, prohlásil k jeho rezignaci v Událostech komentářích ČT suverénně vicepremiér Havlíček a před ním, v Událostech, Babiš,“ posteskl si Šarapatka a dodal, že to je jednak „dobré vědět“ a hlavně si to pamatovat.

Na Hrušínského osočení už pro PL reagoval prezidentův mluvčí Jiří Ovčáček: „Pan profesor Prymula je odborník na slovo vzatý, člověk pro těžké časy. A ty jsou zde. Jako v každé složité době se ale zároveň objevují kádrováci, vybavení ideologickým slovníkem, kterým se snaží ponižovat a urážet druhé.“

A svého nového podřízeného si nemůže vynachválit ani Andrej Babiš. Ten jeho úspěchy vypočetl dnes na facebooku. Prymula je prý „postava jako z amerického filmu. Voják. Jeden z nejschopnějších vědců v boji proti epidemiím na světě. Špičkový manažer, dokonce manažer roku 2015 ve zdravotnictví.“ Vychválil například Prymulovu publikační činnost o očkování proti nakažlivým nemocem a také monografii o bioterorismu. „Jeho články otiskli dokonce v nejprestižnějších časopisech The Lancet a The New England Journal of Medicine, což se povedlo jen pár vědcům z naší republiky. K tomu je člen redakčních rad hned několika vědeckých časopisů a působí jako poradce několika českých i mezinárodních organizací. Čili v prostředí špičkových vědců má velmi silné místo,“ chválí Andrej Babiš a dodává, že Prymula působil i jako člen poradního sboru v NATO. Prymula je dle něho „jako stvořený pro válku s virem“.

„Věřím mu,“ prohlásil premiér.

Psali jsme: Kalousek chce kvůli Prymulovi posílat do vězení Drtinová uzemněna: To byste se divila! Šéf Motola Ludvík o viru a Prymulovi My předkládali návrhy a Vojtěch se nám vysmíval. V lednu, vykládal na ČT expert ODS Svoboda Postadolescentní figura, posmívá se Pehe Vojtěchovi. Prst ukazuje na Babiše

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.