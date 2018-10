Jan Kubáček radí ČSSD, co dělat, aby jí to fungovalo jako Babišovi

Hlavní zprávou skončených komunálních voleb podle Kubáčka je, že komunální politici rostou z místních do vyšších pater politiky, zatímco tradiční strany ztrácejí. Vzkaz od voličů prý dostal i předseda vlády Andrej Babiš. Z volebních uren se dozvěděl, že ani on neporoste do nebe. „Myslím si, že voliči přistřihli křidélka Andreji Babišovi," řekl doslova Kubáček.

Andrej Babiš ANO 2011



předseda vlády Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Ukázalo se, že kampaň postavená jen na Babišovi nefunguje tak, jak si šéf hnutí ANO představoval. Podobnou zkušenost však už v minulosti udělali exprezident Václav Klaus a expremiér Jiří Paroubek. Současně daly komunální volby hnutí ANO příležitost, aby se v něm vyprofilovaly nové tváře a aby vše opravdu nestálo jen na Babišovi.

Vyjádřil se také k situaci v ČSSD. Tato strana je podle jeho názoru sice blízko hrobníkově lopatě, ale zatím na ní nesedí, což ukázal výrazný úspěch některých politiků ČSSD na severní Moravě nebo na východě Čech. Přesto na sobě tato strana musí hodně zapracovat.

„Já být Janem Hamáčkem, tak dám teďka domácí úkol ve stylu: Nesepisujte, koho chcete vyhodit z ČSSD, komu to chcete vytmavit. Ale sepisujte to, co je pro vás důležité a kdo to ve vašem regionu reprezentuje. Tohle dát dohromady, uzpůsobit to jako nový volební program, jako novou volební strategii a začít to skrze regiony prosazovat ve vládě, ale i nenápadně zatápět konkurenci. Prostě ukázat, že sociální demokracie je strana práce, která řeší problémy lidí, jak to funguje Andreji Babišovi. Ale zároveň ukázat, že má osobnosti v regionech," zdůraznil Kubáček.

Velký úkol prý stojí i před samotným předsedou strany Janem Hamáčkem. Ten prý teď stojí na křižovatce. Buď se stane druhým Bohuslavem Sobotkou, jen s podstatně větším množstvím vlasů. Nebo půjde jinudy. „Pokud bude chtít onou druhou cestou, musí mluvit tak, jak mluví na sousedy, jak mluví na své nejbližší. Jeho problém je, že ČSSD musí mluvit jako úřední věstník, jako nějaký europoslanec nebo kariérní politik. A to je vražda! To je nebezpečné zejména pro středolevicovou stranu," varoval.

Jan Hamáček ČSSD

Pověřen vedením ministerstva zahraničních věcí

1. místopředseda vlády Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Mgr. Bohuslav Sobotka ČSSD



Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

I prezident Miloš Zeman by se prý měl starat o to, aby přežila, protože mu může pomoct držet na uzdě Andreje Babiše. Zeman a Babiš jsou podle Kubáčka dva alfasamci, kteří chtějí mít situaci pod kontrolou. A Zemanovi v tom může pomoct právě ČSSD.

Na odpis prý zatím není ani předseda komunistů a předseda poslaneckého klubu TOP 09 Miroslav Kalousek. Oba jsou to zkušení politici a taktici. „Je dohoda, aby Kalousek nikde příliš nevystupoval. Je to velmi dobrý stratég, který má čas a ví, kdy přesně zaútočit. Kalousek je Richelieu a má 9 životů,“ shrnul Kubáček. Kalousek dokáže znovu překvapovat a navíc ho politika baví. Pro mnohé politiky, ale i mnohé politology a novináře je to obrovská vášeň a Kalousek je prý jedním z nich.

Ing. Miroslav Kalousek TOP 09



poslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Pár slov padlo i k ODS. V té hraje významnou roli poslanec Václav Klaus mladší, u kterého se celá řada kolegů bojí, co zase řekne. „To, že zatápí ODS, je pro spoustu voličů vlastně sympatické. Vnáší témata, která by si ODS měla osvojit a neměla by je pouštět Andreji Babišovi nebo SPD. Některá témata nejsou špatná," zdůraznil Kubáček. Okamuru nehodnotí nijak pozitivně, ale i tak podle něj zvedá nová témata.

Mgr. Václav Klaus ODS



poslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Tomio Okamura SPD

Předseda hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD)

místopředseda PS PČR Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Z veřejného života prý nezmizí ani někdejší jihomoravský hejtman Michal Hašek. I pro něj je prý politika vášní a odpracovává si svůj návrat. Odpracovává si ho na tématu církevních restitucích, což je téma chytlavé.

Ne každému se však musí návrat do politiky podařit. Příkladem může být pokus o návrat Jiřího Paroubka. Tento návrat mu prý zhatila jeho brzy již bývalá manželka Petra Paroubková, která otevřela citlivou otázku Paroubkových financí. Problémy s financemi, byť třeba jen domnělé, Češi podle Kubáčka neodpuštějí. A ačkoli věří, že je Petra Paroubková inteligentní žena, nepochybuje o tom, že jí v útoku na Paroubka někdo radil. Možná někdo, kdo má pocit, že mu Paroubek ublížil a chce mu to vrátit.

Ing. Jiří Paroubek

Nenarodili jsme se sami pro sebe, ale proto, abychom sloužili své vlasti. ( Jindřich IV.)

Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme: Nepříjemná zpráva pro Babiše. Týká se jeho kampaně v Praze. Nejen o něm promluvil velmi zkušený muž Andrej Babiš by měl zpozornět nad těmito odhady: Piráti by mohli být stejně silní jako ANO, pokud... Výbušné výroky? Strategie. Václav Klaus mladší prý míří na prezidentskou volbu Politolog varuje Babiše: Popularita klesá, lidé už hledají někoho nového, kdo je okouzlí

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: mp