Jan Rejžek shání bydlení. Rychle

Jan Rejžek byl ještě velmi nedávno hrdým obyvatelem Prahy 7. Když o víkendu probíhaly volby, chlubil se výsledky z tamního obvodu a tím, že právě jeho strana získala v sedmém obvodu velký počet hlasů.

Věnoval tomu dokonce celý svůj tradiční pondělní facebookový příspěvek První slovo Jana Rejžka. Český volič je podle něj nevyzpytatelný, jednou třetina z nich zvolí prezidentem „pomstychtivého proruského provokatéra, který už neví, jak hluboko klesnout, takže 28. října vyznamená na Hradě symbol kolotočářského hnusu Michala Davida“, ale jindy zachová chladnou hlavu.

„Přiznám se, že jsem velmi dobře naladěn, jelikož v Praze 7, kde mám trvalé bydliště a volil jsem tam, mnou podporovaná Praha 7 Sobě získala 18 mandátů a s ODS a Piráty či TOPkou bude mít drtivou převahu sedmadvaceti křesel. A komouši ani ň!,“ jásal.

Praha 7 Sobě je uskupení, vedené starostou tamní městské části Janem Čižinským, který současně chce sestavovat i „velkou“ radní koalici. Sekunduje mu Hana Třeštíková, dcera dokumentaristky Heleny Třeštíkové. V kampani ohromili písní „Vrať Prahu sobě“, kde si stěžují, že „nemohou vyhodit křen do bioodpadu do hnoje“, i když „v Brně už to je“.

Radost měl rezident Prahy 7 i z celopražských výsledků. „A další dobrá povolební zpráva, jak voliči nakopli toho Stuchlíka do zadku,“ psal na Facebook. Pak se vysmál jednociferným výsledkům lidí, jako je „úmorný nepolepšitelný pop kýčař Petr Hannig“, nebo „Klausův ocásek Jakl“.

„A v neposlední řadě, vynikající zvěstí je okamžité zvolení profesora Jiřího Drahoše do Senátu. Hned jsem mu blahopřál, ale ještě mi neodpověděl. Asi je na kafi s Kalouskem,“ dodal“ a celý týdenní komentář zakončil slovy „Den je krásný“.

Jen o pár hodin později ale jeho nálada klesla, když se na jeho Facebooku objevila prosba ve znění: „Vážení,akutně sháním pronájem do 14 dní.“

Jeha facebooková přítelkyně jménem Jana Hochmanová, která se na sociální síti prezentuje jako „Bohyně v domácnosti“ ve společnosti „spisovatelka“ mu odpověděla: „Já sháním práci i podnájem 2 roky. Je to cílená likvidace novinářů, spisovatelů a všech umělců. Děkuji Ti Zemane“.

Jiný z jeho přátel připsal: „Vůbec se mi nelíbí fakt, že právě Jan Rejžek musí řešit bydlení, když je tak potřebné ochraňovat demokracii v České republice a ne přemýšlet o tom, zda bude mít za čtrnáct dnů kam složit hlavu“.

Je tedy možné, že vztah Jana Rejžka a Prahy 7 víkendovým volebním aktem skončil.





autor: jav