Jan Švejnar v ČT: Důchodová reforma? Nezbude nic jiného než zvednout věk odchodu do penze

Ekonom a ředitel Centra pro globální hospodářskou politiku na Kolumbijské univerzitě v New Yorku Jan Švejnar se v pořadu Interview na ČT24 vyjádřil k aktuální ekonomické situaci v České republice i ve světě. Švejnar hovořil o tom, že jsme v dobré situaci vzhledem k tomu, že máme nízký státní dluh. Nahrávají nám i nízké úrokové míry. Negativně naopak zhodnotil malou úroveň mezd u nás a důchodový systém, který je prý třeba reformovat. Zřejmě nám prý nezbude nic jiného nežli zvednout věk odchodu do důchodu. Ohledně ekonomické války mezi Čínou a Spojenými státy se pak ekonom Švejnar vyjádřil velmi negativně, pokud bude trvat dlouho, může prý vést až k depresi.

Na firmy prý doteď nebyl dostatečný tlak. Na Západě, kde je tlak vyšší, je také podle Švejnara dělba mezi platy a ziskem vyšší. Podobné problémy však prý narůstají za posledních dvacet patnáct let i ve zbytku světa.

Švejnar se shoduje s tím, že v období, kdy je silná konjunktura, je lepší, když je rozpočet v přebytku, a v období, kdy je recese, by vláda měla více utrácet, aby nahradila propad soukromé sféry. Nyní jsme ovšem prý v odlišné situaci, jelikož jsou nízké úrokové míry. „Takže se opravdu vládě daří snížit dluh ze čtyřiceti na třicet procent HDP čili si vedeme mnohem lépe, než kdyby byla úroková míra vysoká. V tom smyslu má vláda mnohem větší manévrovací prostor,“ říká. Čtyřicet miliard je podle Švejnara v poměru k dluhu či k HDP „malá částka“.

FOTO: Repro ČT24, průměrná mzda v České republice

Vládě by tedy Švejnar dluh nevyčítal, pokud bude i v jiných oblastech užitečně využívat prostředky. Jako příklad jmenoval investice do projektů, třeba do infrastruktury, nemělo by se však jednat o „bezcílné rozhazování“. Poslední léta prý z hlediska investic nebyla produktivní.

Švejnar varoval, že vzhledem k tomu, že jsme velmi otevřená ekonomika, tak pro nás jakýkoli šok, který přijde, bude mít silné následky. Vzpomenul i na své varování při poslední velké ekonomické krizi, kdy mu tehdejší ministr financí Miroslav Kalousek tvrdil, že jsme na krizi dobře připraveni.

Nyní jsme prý dobře připraveni v tom, že máme velmi nízkou míru zadluženosti a podařilo se snížit dluh státu.

Fotogalerie: - Deficitní státní rozpočet

Co se týče důchodové reformy, prý nám podle Švejnara nezbude nic jiného než jít cestou severských zemí a zvednout věk odchodu do důchodu. To však včera vyloučil jak premiér Andrej Babiš, tak i ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová.

Důchodový systém je prý nyní možné udržet dvěma způsoby, a to buďto platit nízké důchody velkému počtu lidí, anebo vyšší důchody menšímu počtu lidí. Švejnar si myslí, že je lepší platit starším lidem vyšší důchody. Souhlasil také s tím, že by měl být strop odchodu do důchodu pohyblivý.

Poté se mluvilo i o eskalaci ekonomických dopadů souvisejících s obchodní válkou mezi Čínou a Spojenými státy. Obchod do Číny se již snížil a sekundární efekt tak podle Švejnara bude citelný i pro nás. Otázkou prý je, za jak dlouho dojde ke snížení či úplnému zrušení nynějších cel. Těžit by z nynější situace prý mohla především Indie.

Pro Čínu je prý stále výhodné držet si status rozvojové země, i když v mnoha směrech jí už dávno není. Za současného zmenšení obchodu z Číny prý Spojené státy nebudou ve většině případů příliš těžit. Pozitivním efektem může být konečný smír, mezitím však může nastat i deprese.

Ohledně brexitu Švejnar říká, že může mít velké dopady, které nebyly domyšleny.

A pak se Švejnar vyjádřil i ke kauze premiéra Andreje Babiše. Nejdůležitější prý je, aby bylo vyšetřování transparentní. Naši zemi Švejnar pak označuje za „stále otevřenou demokracii“.

Záznam celého pořadu můžete zhlédnout ZDE.

