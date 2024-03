Jan Veleba k ministrovi: „Neschovávejte se.“ Už má dost komedie

reklama

Když si vzpomenu na své dětství, a že to je hodně dávno, a na svoje rodiče, kteří mě při každé příležitosti jako dárek uctili knížkou, tak se mně právě v této době zemědělských demonstrací a hrotícího napětí vybavuje Werichova povídka Královna Koloběžka První s nosným příběhem „Oblečená, neoblečená“. Ne, nebojte se, nebudu psát žádnou povídku, ale pokusím se čtenáři tohoto čtivého deníku přenést myšlenkové konstrukty velkého mistra Jana Wericha z roku 1960 na jednání „zodpovědných, nezodpovědných“ do roku 2024.

Fáze zemědělských bouří v EU….

Vím, že takovýto článek ode mě (nikoliv fejeton, přece jenom je moje životní dráha spjatá už od dětství se zemědělstvím), je pro mnohé poněkud překvapivý, ale je čas si nalít čistého vína. Přiměly mě k tomu veřejné reakce rozhodujících stavovských zemědělských organizací, které zaznamenáváme v době, kdy začaly protestní jízdy nespokojených zemědělců i u nás. Pojďme na to, určitě se dotyční poznají a budou přemýšlet, nebo budou čekat tak, jak čekal ministr Výborný, až se dočkal a věřím, že ještě dočká. Čeho? Že mu většina nevěří a onu nevíru dává stále důrazněji najevo a být jím, tak bych si nebyl tak jist svou skvělostí a jednotlivé fáze zemědělských bouří v EU bych vnímal s jistou pokorou. A jaké fáze mám na mysli? Je to zatím čitelné a jednoduché:

První fáze – v EU začaly velké zemědělské demonstrace. Co na to ministr zemědělství české vlády, pan Výborný? Čeští zemědělci nemají důvod demonstrovat, mají se dobře.

Druhá fáze – demonstrace v EU nabývají na síle a zastavují ve velkých aglomeracích hospodářský život. Náš ministr Výborný věří, že čeští zemědělci to dělat nebudou.

Třetí fáze – agrární demonstrace v EU se rozšiřují na země nově přistoupené do EU (Polsko, Rumunsko, Bulharsko. Česká republika). Výborný ministr Výborný praví, že ten, kdo pojede do Prahy, je proti demokracii. Premiér přisazuje – jsou tu proruské síly, které akci organizují, Agrární komora a Zemědělský svaz se od historické akce 19. února se 750 mechanismy v hlavním městě distancují, ale významní politici, například bývalý prezident a premiér Václav Klaus, ji podpořili!

Čtvrtá fáze – ministr jedná a nic nevyjedná, naopak vláda souhlasí s prodloužením výjimky pro bezcelní dovoz obilí a zemědělských komodit z Ukrajiny a Agrární komora je nucena přejít od manifestačních jízd 22. 2. 2024, které byly na podporu ministra Výborného a „případného protestu“ ke skutečnému protestu proti vládě. Ten proběhl 7. března v Praze a před budovou vlády byla najednou velká hromada hnoje. Na české poměry velký čin, ale jak ho vysvětlit?

Poděkování Václavu Klausovi a vyzvání k zamyšlení pro „oblečené, neoblečené“

Václav Klaus. Ano, stejný Václav Klaus, se kterým to nikdy nebylo politicky jednoduché, ale lidsky naopak ano. A tam, kde by to mělo být politicky, profesně a lidsky ne jednoduché, ale naprosto samozřejmé, tam, lépe řečeno od těch, přišel distanc. Že se stal chutnou potravou provládních médií netřeba zdůrazňovat. Dovoluji si proto, v zájmu českého zemědělství a férové diskuse v této vážné situaci zde veřejně vyslovit, respektive vyzvat k zamyšlení vás „oblečené, neoblečené“, respektive „zodpovědné, nezodpovědné“ a především vaše nejbližší spolupracovníky, nad následujícími fakty, doporučeními a úvahou:

Každé jednání má svoje časové meze a po jejich překročení se mění v hru o čas – jak strany, která slibuje a neplní, tak strany, která vyzývá, požaduje a protestuje

Těžko brát vážně člena vlády, který zaměňuje roli ministra s divadelní rolí, založenou na afektech a aroganci a neví, že například slib investičních dotací je v dnešní situaci nedostatku provozních zdrojů spíše provokace neználka než vážná mluva ministra

Stejně těžko brát dokonalý odborný výklad šéfa svazu s avízem masivních protestů, když jeho spolupracovník, člen představenstva, v tisku lituje hromady hnoje před úřadem vlády

A úplně na konec - už ohlášený protivládní protest 21. března v Praze se ruší! Čeští zemědělci se připojí k evropským protestům, které proběhnou o den dříve 20. března formou manifestačních jízd po republice

Obléknout se a konat nebo se svléknout a odejít…

Ministr Výborný v pořadu Beseda v CNN Prima News sděluje, cituji – „já jsem samozřejmě o tom s kolegy hovořil v to úterý, za mě jsem říkal, že to, co proběhlo v těch minulých čtrnácti dnech, tak přineslo ty výsledky. My jsme jasně jako vláda předložili návrhy, kterými chceme podpořit české zemědělce, farmáře v letošním roce i pro rok příští“. Dále mluvil, že částečně rozumí, že se čeští zemědělci chtějí připojit k evropským protestům atd. Těžko říct o jakých jasných vládních návrzích mluvil, jestli o pokynu, aby europoslanci hlasovali o prodloužení výjimky na bezcelní dovoz ukrajinského obilí a dalších zemědělských komodit, nebo o trvajícím snížení národních dotací o 2,6 mld. Kč.

Jinak je to dokonalá komedie, najednou tu je obilí a olejniny z Ruska a ty z Ukrajiny jsou zmiňované až na druhém místě a veškeré „demonstrování, nedemonstrování“ je za našimi zády s ministrem Výborným ve shodě a potažmo tím pádem i s premiérem. A evropské protesty 20. března? To je dar spadlý z nebe, ale obávám se, že čeští občané mu už nebudou rozumět.

Takže vážení pánové, my žijeme v naší zemi, v České republice a musíme se starat sami o sebe, nikoliv o zemědělství EU, kde staré země mají nesrovnatelně lepší podmínky, než máme my. To je snad jasné a neschovávejte se za jakési společné protestní jízdy a udělejte něco sami a pokud toho nejste schopni a udělá to někdo jiný (naše akce 19. 2. 2024 - 850 traktorů v Praze), tak ho nechte na pokoji.

Sečteno a podrženo – v terénu je opravdu blbá nálada a hru je třeba dohrát. Buďto se obléknout a konat, nebo se svléknout a odejít.

Jan Veleba

Exprezident Agrární komory a člen Klubu 2019

