Janda přejmenoval neziskovku a vytáhl na Čínu. Pak jásal, že zmizí socha masového vraha Koněva

Zapsaný spolek „s typem organizace think-tank“ Evropské hodnoty se přejmenovává na Bezpečnostní centrum Evropské hodnoty. Podle analytika Jakuba Jandy nový název lépe vystihne, čemu se jeho tým opravdu věnuje. Vedle nebezpečného vlivu Ruské federace na Česko se prý budou věnovat také rizikům hrozícím ze strany Číny. Janda to oznámil na sociální síti Facebook.

Pokud jde o Čínu, podle Jandy je na čase rozkrýt „velkou čínskou lež“, která byla rozehrána v naší zemi. Pokud vůbec přišly nějaké čínské investice, rozhodně se neodehrály v objemech, o kterých hovořil český prezident Miloš Zeman. Z čínského vlivu u nás profitovali prý jen kolaboranti.

„Pracovní místa se vytvořila tak maximálně pro ty české kolaboranty, kteří zde Číně sloužili. Ti se dnes snaží z čínských služeb vyvázat, nebo se tvářit, že nekolaborovali s nepřátelským totalitním režimem. Čínská špionáž proti Česku se podle našich bezpečnostních institucí zvýšila. Prezident ČR byl Čínou zatažen do mezinárodní zločinecké skupiny. Má za poradce osobu, která zmizela kvůli korupci a vedení její organizace bylo z mezinárodní korupce usvědčeno americkými soudy,“ nebral si servítky Janda.

Poté se Janda vrátil zpět k Rusku a ocenil rozhodnutí zastupitelů Prahy 6, kteří dali najevo, že si přejí, aby byla socha sovětského maršála Ivana Stěpanoviče Koněva z náměstí Interbrigády přesunuta do některého z muzeí.

„Zastupitelstvo Prahy 6 velmi správně rozhodlo, že socha masového vraha Maďarů maršála Koněva z této krásné městské části zmizí. Je to správné rozhodnutí. Vyrovnání s komunistickou minulostí vypadá tak, že se skláníme před padlými vojáky, ale sochy okupantů patří do šrotu, nebo do muzea. Díky zastupitelům, kteří se nenechali ruským státem a jeho českými sluhy odvydírat,“ zdůraznil Janda.

A pokud nám za odsunutí sochy Koněva někteří ruští politici hrozí sankcemi, měli bychom prý odpovědět stejně rázně. Alespoň by se tak omezil vliv Ruské federace v naší vlasti, což Janda považuje za jednoznačné plus.

„Někteří ruští představitelé začali Česku vyhrožovat ekonomickými sankcemi za odsun sochy Koněva Prahou 6. Ty ekonomické sankce by měly být zaměřeny na jadernou energetiku, ať nám tu za žádnou cenu Rosatom nestaví nové reaktory v Dukovanech. To bude win-win. My nebudeme pod ruským strategickým vlivem a Rusko nebude podporovat ‚nacisty‘. Ještě by si mohli odvézt své loutky, Milošem Zemanem počínaje. Díky!“ uzavřel Janda.

autor: mp