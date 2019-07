Jaroš? Už mu nikdo od Kellnera nezavolá, padlo. Po zveřejnění textu nastal hlasitý smích. A také další věci

Marketingový expert Martin Jaroš se rozhodl na sociální síti Facebook popsat své setkání s nejbohatším Čechem Petrem Kellnerem. Napsal, že Kellner má jasný zájem na tom, aby čeští politici udržovali dobré vztahy s čínskými komunisty. Kellner tato slova pravděpodobně nepotvrdí, protože jak je známo, rozhovory poskytuje jen velmi zřídka a své soukromí si chrání, ale Jarošův text i tak vzbudil velkou pozornost některých českých novinářů v čele s Jaroslavem Pleslem. Ten se prý nad Jarošovým textem velmi bavil. Anketa Je škoda, že dnes odchází z úřadu ministr Antonín Staněk? Je to škoda 93% Není to škoda 4% Je to jedno 3% hlasovalo: 5005 lidí

„Rovnou řeknu, že potvrdil všechny moje předchozí dohady – ani jsem nečekal, že to bude tak napřímo. Pan Kellner mi mj. řekl, že v jedné věci se já i většina lidí v Česku mýlíme a že ho mrzí, jak špatně to vidíme. Co byl největší diplomatický a zahraničněpolitický úspěch naší země od roku 1989? No přece dvoudenní návštěva čínského prezidenta v Praze. A naši lidi to vůbec nedocenili a málem by to i zkazili. Naštěstí jeho vztah s prezidentem je tak korektní (tohle slovo použil), že se podařilo škodám zabránit, atd. atd. Nepůjdu do detailu, ale můj celkový dojem z toho byl, že kdyby pan Kellner měl těžiště svého podnikání v Nizozemsku, tak se u nás na Hradě nosí dřeváky, prodává marihuana a Ovčáček by o víkendech mlel ve větrném mlýně. Je jaksi smůlou našeho národa, že místo toho má pan Kellner byznys hlavně v Číně a v Rusku,“ uvedl Jaroš k setkání s Kellnerem.

Neskrýval však, že na něj Kellner přece jen udělal dojem, a to svým širokým rozhledem nejen v byznysu, ale i v umění nebo v oblasti moderního designu.

„Ten člověk samozřejmě je osobnost, viděl kus světa, je zvyklý hýbat velkými věcmi a je duchaplný. Klouzali jsme trošku po tématech, hodně jsme mluvili o školství, o zážitcích našich dcer v anglických školách (nemlich to samé), ale taky o moderním umění, o designu... měl rozhled a o všech těchto tématech dokázal zasvěceně a zajímavě mluvit. Nedokážu si představit, že bych takovou konverzaci mohl déle než minutu udržovat třeba s p. Babišem – to je prostě jednoúčelový stroj a tyhle věci nejsou součástí jeho světa. Když mám ty dva miliardáře srovnat, tak Babiš je zemědělský traktor z osmdesátých let, hrubý, hlučný, neotesaný, přejede všechno a bolí to. Vedle toho je Kellner jako Mercedes S – kultivovaný a sofistikovaný, ale musíte si sakra dávat pozor na rychlost, protože velmi brzo pojedete mnohem rychleji, než vám to přijde a než by bylo rozumné,“ varoval čtenáře marketingový expert.

Nakonec konstatoval, že sice dostal od Kellnera nabídku, aby pracoval pro jeho finanční skupinu PPF, ale na radu své dvanáctileté dcery tuto pracovní nabídku odmítl. Řekla mu prý, že přece nemůže pracovat pro firmu, která půjčuje chudým lidem, ale půjčky je pak nutí vracet za takových podmínek, že jsou ti chudí lidé ještě chudší. Celá rodina tak zůstane v Kataru, kde dlouhodobě žije.

Šéfredaktor MF Dnes Plesl po přečtení textu Jaroše nešetřil. „Docela se bavím představou, jak Martin Jaroš, velký obdivovatel superrychlých vlaků a přes noc postavených desítek kilometrů dálnic, vysvětloval Petru Kellnerovi, že on by Čínu řídil jinak – a samozřejmě lépe. A na závěr dvouhodinové rozpravy odmítl nabídku práce pro PPF s odůvodněním, že je mu líp v arabským režimu se slabostí pro islámskej teorismus. Haha,“ napsal taktéž na sociální síti Facebook.

Připomeňme, že Plesl vede deník, který patří do mediálního domu, který před pár lety koupil současný premiér Andrej Babiš (ANO), a jak vidno, Jaroš se o Babišovi ve svém textu zmínil ve značně nelichotivém duchu.

Nad Jarošovým textem se ale pobavilo více lidí. V diskusi pod Pleslovým příspěvkem také zaznělo, že se Jaroš vlastně podobá česko-americkému ekonomovi Janu Švejnarovi, který před několika desítkami let emigroval do zámoří, ale teď čas od času pošle do Česka radu, jak by se to či ono dalo dělat lépe.

Editorka z webu Expres.cz Barbora Koukalová konstatovala, že smysl Jarošova textu vlastně tak úplně nepochopila. „Já jsem asi nepochopila pointu toho statusu kromě tedy toho dojemného konce o chudých lidech. Jako že Kellner nemá obchodovat v Číně?“ zeptala se.

A redaktor Info.cz Jan Palička jí hned nabídl svůj výklad, kterým parodoval Jarošovy výroky: „Čína je zlo, Rusko je zlo, Zeman je zlo, Kellner je zlo. Jsme šikovní lidičkové, máme na víc, probudíme dobro v nás, již brzy založím novou stranu vol. nekonečno plus jedna.“

Jaroslav Plesl nakonec konstatoval, že Jaroš si svým vyjádřením na sociální síti uškodil.

