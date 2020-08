Je Nora Fridrichová stará? Hvězda ČT nadskočila. To jsou věty!

Nejen Marek Wollner reagoval na slova kancléře Mynáře o pořadech a personálu ČT. Už se přidala i jeho kolegyně Nora Fridrichová. Za to, že o ní řekl, že je "starší paní" ho nazvala "hipsterem z Hradu" a připojila foto. Se svou troškou do mlýna se pak přidali Kalousek, Peszyński a Ivan Gabal a na kancléře pršely výrazy jako "děs", "ostuda" či "postbolševické hovado".

Podle něj by se z ČT měli poroučet i Jakub Železný a Světlana Witowská, protože Železného otec kandiduje na Znojemsku do Senátu a Witowská má přiznaný vztah s politikem. Zde Mynář použil příklad své manželky, která z ČT musela odejít kvůli vztahu s ním. Dále kritizoval Otázky Václava Moravce za výběr hostů, ČT nazval hlásnou troubou TOP 09 a nenechal nit suchou ani na jejím hospodaření.

Marek Wollner se už ozval na Facebooku, že by chtěl "mít postavu a inteligenci jako Vratislav Mynář", což doprovodil fotografií, na které se nad Mynářem tyčí Miloš Zeman a ze slova "zapařenec" si dělal legraci i radní ČT Šarapatka.

Nora Fridrichová reagovala na zmínky o svém věku včera na Twitteru. "Kancléř Vráťa vrací úder. Tento obrozený hipster z Hradu nemá radost z našich reportáží a útočí dle estetiky současného hradního protokolu - jsem stará!" okomentovala narážky na svůj věk (42 let -pozn.red.).

"Jdu se střelit do hlavy, ale vy! Buďte jako Vráťa, Vráťa Forever Young!" přehrávala a doprovodila příspěvek fotografií Vratislava Mynáře v Lánech "v civilu". Doplňme, že Zemanovu kancléři je 53 let.

Kancléř Vráťa vrací úder. Tento obrozený hipster z Hradu nemá radost z našich reportáží a útočí dle estetiky současného hradního protokolu - jsem stará! Jdu se střelit do hlavy, ale vy! Buďte jako Vráťa, Vráťa Forever Young! (na snímku v Lánech, při těžbě dřeva pro čínské firmy) pic.twitter.com/zvV2UUeHQJ — Nora Fridrichova (@NoraFridrichova) August 5, 2020

Nebyla sama, kdo měl k Mynářovi poznámky. Přidal se i šéf poslaneckého klubu TOP 09 Miroslav Kalousek. "Znal jsem osobně všechny kancléře prezidenta republiky od r. 1990. Osobnosti, ke kterým jsem vzhlížel: K. Schwarzenberg, I. Medek, L. Dobrovský. Korektní úředníci s noblesou: I. Mathé, J. Weigl. A teď je tam tohle individuum... Symbol úpadku nejvyššího úřadu v zemi. Děs a ostuda," chválil opoziční politik svého stranického kolegu a odsuzoval současného kancléře.

Znal jsem osobně všechny kancléře prezidenta republiky od r.1990. Osobnosti, ke kterým jsem vzhlížel: K.Schwarzenberg, I. Medek, L. Dobrovský. Korektní úředníci s noblesou: I. Mathé, J. Weigl. A teď je tam tohle individuum...Symbol úpadku nejvyššího úřadu v zemi. Děs a ostuda. — Miroslav Kalousek (@kalousekm) August 5, 2020

Dále se přidal proevropský aktivista Peszyński. "Chtěl jsem říct: Serte na něj, ale to by nebylo správně. Starejte se o něj, o to, co dělá. Děláte to dobře. Jsme vám vděční. A tak říkám: Serte na jeho urážky. Tohle arogantní zlodějské postbolševické hovado špatně skončí. On si myslí, že může být na topíku pořád, ale spadne," mínil.

Chtěl sem říct: "Serte na něj", ale to by nebylo správně. Starejte se o něj, o to co dělá. Děláte to dobře. Jsme vám vděční. A tak říkám: "Serte na jeho urážky." Tohle arogantní zlodějské postbolševické hovado špatně skončí. On si myslí, že být na topíku pořád, ale spadne. — Tomasz Peszyński (@PeszynskiTomasz) August 5, 2020

A do třetice se přidal bývalý poslanec KDU-ČSL, zakladatel Občanského fóra Ivan Gabal, který měl pár otázek: "Jak tento člověk může v KPR (Kancelář prezidenta republiky - pozn.red.) bezpečnostně fungovat? Co tomu říkají bezpečnostní složky KPR, a co tomu říká NBU?"

"Nejen nemá prověrku, ale podezření na finanční podvody apod. jsou veřejně propírána. Poškozuje stát, i v očích spojenců, mezinárodně. Je to jeden z důvodů izolace Hradu," tvrdil Ivan Gabal.

Jak tento člověk může v KPR bezpečnostně fungovat? Co tomu říkají bezpečnostní složky KPR, a co tomu říká NBU? Nejen nemá prověrku, ale podezření na finanční podvody apod. jsou veřejně propírána. Poškozuje stát, i v očích spojenců, mezinárodně. Je to jeden z důvodů izolace Hradu. — Ivan Gabal (@ivan_gabal) August 5, 2020

