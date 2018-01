Je čas rozhodnutí, vše musí stranou! KSČM vydala jasné doporučení k prezidentským volbám

Současný prezident hájí národní zájmy, jeho soupeř by České republice škodil. Usneslo se na tom vedení Komunistické strany Čech a Moravy. V tiskové zprávě nazvané „Volme Miloše Zemana!“ tlumočí stanovisko výkonného výboru Ústředního výboru KSČM.

Komunisté připomínají, že střet o to, kdo bude příští hlavou státu, vrcholí. „Ti, kdo jej prohráli minule, jsou v menšině i v Poslanecké sněmovně. Tím víc usilují o revanš. Kdo volí jinak, toho přezíravě urážejí. Sami se pasují na přemoudřelé ‚elity‘. Své zemi škodí už skoro třicet let. To, co si chtějí vynutit teď, by jí ublížilo ještě víc,“ píše se v tiskové zprávě KSČM.

„Je čas rozhodnutí. Teď musí stranou vše, v čem se s vítězem prvého kola neshodneme. V tom, na čem záleží především, hájí české zájmy současný prezident. I naše výzva je proto jednoznačná: Nenechme věci náhodě! Volme Miloše Zemana!“ vyzývá vedení KSČM.

Za nejlepšího kandidáta ho doporučoval už před prvním kolem šéf strany Vojtěch Filip v rozhovoru pro ParlamentníListy.cz. Tehdy šlo ale o jeho osobní postoj, strana oficiálně před prvním kolem pouze zveřejnila kritéria, jaká by podle ní prezident naplňovat, ale konkrétní jméno nesdělila, což se nyní týden před druhým kolem změnilo.

autor: Radim Panenka