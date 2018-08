Je mi blivno, uvedla Klára Samková k věci H-System. Schůzka u Zemana má dohru

Zeman po setkání s Rychetským a Šámalem vydal prohlášení, podle kterého byla tématem zhruba hodinové schůzky především délka soudních řízení. Případy H-Systemu či trestní kauzy bývalého středočeského hejtmana Davida Ratha podle něj snižují svou délkou důvěru veřejnosti v soudní systém. Prezident dodal, že je připraven se připojit k případné ústavní stížnosti bytového družstva Svatopluk v případu H-Systemu a zvláštním podáním ji podpořit.

Současná legislativa podle soudců i ministra spravedlnosti Jana Kněžínka (za ANO) plošné odškodnění neumožňuje. Lidé se ale mohou obrátit na ministerstvo se žádostí o náhradu škody. „Jedná se o škodu, která jim vznikla konkrétním nezákonným rozhodnutím či nesprávným úředním postupem týkajícím se kauzy H-Systém. Ministerstvo ji vyřídí v souladu se zákonem o odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem,“ vysvětlil ministr. Zkoumat bude podle něj nutné i to, zda již neuplynula promlčecí doba.

Nejvyšší soud (NS) minulý týden nařídil asi stovce obyvatel domů v Horoměřicích u Prahy postavených na pozemcích H-Systemu, aby se do 23. srpna vystěhovali. Šámal připustil, že chápe, proč lidé z Horoměřic pociťují výsledek procesu jako nespravedlivý. „Mají na to právo. Chtěl bych zdůraznit za sebe, že se musím omluvit za délku toho řízení,“ uvedl.

Otázka spravedlnosti je však citlivá, dodal Šámal. „Spravedlnost nelze budovat na nespravedlnosti k ostatním lidem, spravedlnost pro určitou skupinu lidí nemůže být vyvážena tím, že bude nespravedlnost vůči ostatním,“ uvedl. Rozhodnutí se týká 60 rodin, přitom poškozených v případu H-Systemu je zhruba 1 000, vysvětlil.

Žádné rozhodnutí vrcholných soudů podle něj nedokáže situaci pro všechny poškozené jednoznačně vyřešit, takže považuje za nutné, aby do případu vstoupil stát. „A různým způsobem odškodnit poškozené, je tu minimálně varianta, že stát doplatí ten rozdíl mezi tím, co požaduje správce konkurzní podstaty, a tím, co nabízejí z hlediska odkoupení nemovitostí vedlejší účastníci v družstvu Svatopluk,“ uvedl. Poměrně by podle něj měl stát odškodnit všechny, kdo do projektů H-Systemu vložili peníze.

Úpravy by se podle něj měl dočkat zákon o obětech trestných činů, který se nyní na případ ale nevztahuje. „To je ale špatně a měl by se vztahovat, budu usilovat, aby se zákon změnil a byl novelizován,“ uvedl. Průtahy řízení dal do kontextu právního systému a vymahatelnosti práva. Kritizoval v té souvislosti velké množství předpisů, o kterých hovořil jako o „právní džungli“, a naopak zmínil chybějící procesní předpisy, které by přispěly k rychlosti řízení.

Šámal zdůraznil, že kauza má počátek v 90. letech, kdy stát nesplnil svou regulační úlohu. Politici by podle něj měli jednat a odčinit to, co tehdy způsobili. Rychetský uvedl, že délka řízení a neefektivita nejvíc ovlivňuje insolvenční řízení. „Případ H-Systemu, i když jsme ho nerozebírali, ale byl uveden jako příklad, je příkladem selhání nejen justice, ale českého státu v 90. letech,“ konstatoval.

Hrad schůzku na téma H-System oznámil minulý týden, soudci pozvání přijali, ale v médiích zdůrazňovali, že konkrétní kauzu s hlavou státu rozebírat nemohou. Rychetský po příjezdu na Hrad uvedl, že téma bylo změněno na systémové problémy justice a insolvence. Šámal po jednání řekl, že prezidentovi sdělil totéž, co novinářům. Byla podle něj shoda na tom, že stát bude muset do případu vstoupit.

„Ke kauze H-System se už vyjádřil kdekdo, tak já bych, prosím pěkně, taky... A to tentokrát absolutně nepopulárně/nepopuliticky,“ poznamenala následně ke svému příspěvku advokátka Klára Samková.

„První na vině je odfláknuté právní zastupování, které mělo již před těmi drahnými léty směřovat nejen k trestnímu stíhání, ale především k vymáhání pohledávek občanskoprávní cestou... Spoléhat na to, že to policie vyšetří, správně tedy odedře, fakt, ale fakt nefunguje... Naopak to funguje tak, že vyhraný občanskoprávní spor, převázanou růžovou mašličkou a dodaný na PČR je jedna z mála věcí, která naši slavnou PČR přinutí k akci, neb prostor k úhybným manévrům se tak limitně blíží nule. Pak už stačí jen napsat trestní oznámení tak, aby bylo možno je rovnou ‚překlopit‘ do obvinění a nezapomenout je poslat e-mailem ve formátu .doc, aby to ti chudáci nemuseli přepisovat,“ poznamenala.

„Adhezní řízení je trestní řízení, v jehož rámci se rozhoduje i o náhradě škody. Neny penys – neny laska. Není trestní stíhání – není adhezní řízení s náhradou škody. Takže druhý evidentní viník je Václav Klaus st. a jeho amnestie. Sorry jako, ale měl by poškozeným zaplatit především on,“ zmínila také Samková.

A jak dodala, pokud vyčetla z médií obsah rozsudku Nejvyššího soudu, tak podle jejího názoru nemohli rozhodnout jinak – pokud měli rozhodnout po právu... „Mám z toho takový dojem, že soudy nižších instancí často rozhodují sice ‚lidsky‘, leč, bohužel, v rozporu s platným právem, a to nikoliv v rozporu s výkladem práva, ale s jeho paragrafovým zněním... Což prostě fakt, ale fakt nejde...“ dodala Samková.

„Považuji za naprosto nehorázné, jakým způsobem znevážil předseda Nejvyššího soudu svoje vlastní soudce a jejich nezávislost. Podle mého názoru by měl na základě tohoto svého jednání a ‚politického řešení‘ rozsudku svého (!!!) soudu na svou funkci okamžitě rezignovat. Je zvláštní (nebo jsem to alespoň nezaregistrovala), že se nikdo nyní za soudce Nejvyššího soudu nebere a neohrazuje se proti skutečně bezprecedentnímu zásahu politiků do nezávislosti soudů,“ zmínila rovněž advokátka. „Je mi skutečně na nic z jedné zcela opominuté skutečnosti: tím, že si členové ‚Družstva Svatopluk‘ osobují výjimečné postavení v rámci konkurzního řízení, vlastně spoluokrádají své spolunešťastníky, kteří v H-Systemu rovněž uvízli nemalými částkami, a svým jednáním prohlubují jejich ztrátu. Chovají se tedy uzurpátorsky, nečestně, nemorálně a v podstatě vydírají veřejnost – a to na úkor ostatních spoluvěřitelů. Z toho mi tedy je doopravdy blivno,“ uzavřela. Kydalka: A kdo to bude platit? Rozepsal se pak i soudce pražského městského soudu Kamil Kydalka, jenž majoritního akcionáře H-Systemu Petra Smetku poslal v minulosti do vězení. „Tak, schůzka proběhla a vyjádření máme na stole. Nestačím se divit! To bylo proklamací před setkáním o tom, že o kauze H-System se nemohou bavit. Zřejmě skutek utekl, jak říká jedno přísloví,“ poznamenal Kydalka. „K výsledkům schůzky. ‚Do této kauzy musí vstoupit stát. Žádné rozhodnutí soudů nedokáže tuto situaci jednoznačně pro všechny vyřešit. Všichni, kdo do toho vložili peníze, musí být poměrným způsobem odškodněni,‘ řekl po jednání u Zemana Šámal (předseda NS ČR) a vyzval stát, aby klienty H-Systemu odškodnil. Hezké, moc hezké, krásně se to poslouchá, že? Má to ale háček. Z jakých peněz by toto mělo být hrazeno? Přeci státních! Tedy z peněz všech daňových poplatníků. No a aby byli uspokojeni poměrným způsobem všichni, kdo do podvodného projektu H-System vložili své finance, k tomu slouží přeci insolvenční řízení, dříve konkurzní řízení. Osobně nevidím jediný důvod, proč z mých daních by měl být ‚sanován‘ podvod pana Smetky a společníků. A jak k tomu přijdou poškození z jiných kauz, např. zkrachovalých bank, kampeliček, záložen či jiných obdobných projektů? Ještě před kauzou H-System jsme v mém trestním senátu soudili jiný stavební projekt. Poškozených bylo okolo 50. Ti se ze strany pachatele nedočkali vůbec žádného odškodnění. Ten totiž vybral zálohy, nic nepostavil a zkrachoval. V majetku také nic nezbylo kromě dluhů. A teď ať mi milý čtenář vysvětlí, jaký je rozdíl mezi těmito poškozenými a poškozenými z kauzy H-System? Podle mého chabého názoru a pohledu na věc vůbec žádný. Tak proč by měl stát vkládat nějaké prostředky zrovna do odškodnění určité skupiny osob? Osobně vůbec netuším. Nebo je důvodem volební podzim? Nebo je to úplně něco jiného mimo naší dimenzi? Takže odškodníme i tyto lidi, pane profesore?“ rozepsal se Kydalka. A všímá si i slov Rychetského. „Osobně odmítám, aby problém konkurzu v kauze H-System byl svalen na justici. Takže justice se v této konkrétní kauze pohybovala pouze v rámci mantinelů, které jí nastavily moci zákonodárná a výkonná. Ty moci, jejichž součástí byl po jistou dobu i pan Rychetský. Dovolím se otázat, co pro zlepšení tohoto systému, kde justice dle jeho slov selhala, učinil? Jak ve svých funkcích přispěl k tomu, aby justice ‚neselhala‘ a ‚neselhal‘ samotný systém? Justice neselhala, justice se jen pohybovala v mezích těch právních předpisů, které vytvořily a aplikovaly dvě výše uvedené státní moci. Nechápu, ale i odmítám, aby justice byla fackovacím panákem kdykoliv se to komukoliv zamane,“ zmínil Kydalka. „Kromě tohoto statusu se k věci dále vyjadřovat nehodlám, nemám na to už náladu ani chuť,“ uzavřel soudce. Celý příspěvek Kláry Samkové: Ke kauze H-System se už vyjádřil kdekdo tak já bych prosím pěkně taky.... a to tentokrát absolutně nepopulárně/nepopuliticky.

1) První na vině je odfláknuté právní zastupování, které mělo již před těmi drahnými léty směřovat nejen k trestnímu stíhání, ale především k vymáhání pohledávek občanskoprávní cestou... Spoléhat na to, že to policie vyšetří, správně tedy odedře, fakt ale fakt nefunguje... Naopak to funguje tak, že vyhraný občanskoprávní spor, převázanou růžovou mašličkou a dodaný na PČR je jedna z mála věcí, která naši slavnou PČR přinutí k akci, neb prostor k úhybným manévrům se tak limitně blíží nule. Pak už stačí jen napsat trestní oznámení tak, aby bylo možno je rovnou "překlopit" do obvinění a nezapomenout je poslat e-mailem ve formátu .doc, aby to ti chudáci nemuseli přepisovat. 2) Adhezní řízení je trestní řízení, v jehož rámci se rozhoduje i o náhradě škody. Neny penys - neny laska. Není trestní stíhání - není adhezní řízení s náhradou škody. Takže druhý evidentní viník je Václav Klaus st. a jeho amnestie. Sorryjako, ale měl by poškozeným zaplatit především on... 3) Pokud jsem vyčetla z médií obsah rozsudku Nejvyššího soudu, tak podle mého názoru nemohli rozhodnout jinak - pokud měli rozhodnout poprávu.. Mám z toho takový dojem, že soudy nižších instancí často rozhodují sice"lidsky", leč, bohužel, v rozporu s platným právem, a to nikoliv v rozporu s výkladem práva, ale s jeho paragrafovým zněním... Což prostě fakt, ale fakt nejde... TOŽ - a teď mě mlaťte...

P.S. Opravdu bych ocenila, kdyby mi někdo poslal rozsudky v této věci. A to nejen toho sviňáka od Nejvyššího soudu, ale i ten prvoinstanční a odvolací... protože z tohohle se nedá vyčíst fakt takřka nic... JEŠTĚ DODATEK:

1) Považuji za naprosto nehorázné, jakým způsobem znevážil předseda Nejvyššího soudu svoje vlastní soudce a jejich nezávislost. Podle mého názoru by měl na základě tohoto svého jednání a "politického řešení" rozsudku svého (!!!) soudu na svou funkci okamžitě rezignovat. Je zvláštní (nebo jsem to alespoň nezaregistrovala), že se nikdo nyní za soudce Nejvyššího soudu nebere a neohrazuje se proti skutečně bezprecedentnímu zásahu politiků do nezávislosti soudů.

2) Je mi skutečně na nic z jedné zcela opominuté skutečnosti: tím, že si členové "Družstva Svatopluk" osobují výjimečné postavení v rámci konkurzního řízení, vlastně spoluokrádají své spolu-nešťastníky, kteří v H-Systemu rovněž uvízli nemalými částkami a svým jednáním prohlubují jejich ztrátu. Chovají se tedy uzurpátorsky, nečestně, nemorálně a v podstatě vydírají veřejnost - a to na úkor ostatních spoluvěřitelů. Z toho mi tedy je doopravdy blivno.

Tak, schůzka proběhla a vyjádření máme na stole. Nestačím se divit! To bylo proklamací před setkáním o tom, že o kauze H-Systém se nemohou bavit. S ohledem na obsah článku, který je připojen, zřejmě skutek utekl, jak říká jedno přísloví.

Nejdříve ale jedno malé připomenutí. Vypůjčil jsem si je z Wikipedie a je vedeno pod heslem "dělba moci". K tomu zmíněná internetová encyklopedie uvádí: Dělba moci je koncepce uspořádání politického systému založená na myšlenkách Charlese Montesquieua (1689–1755), Johna Locka (1632–1704) a Jamese Madisona (1723–1801), podle níž mají být tři součásti státní moci – moc zákonodárná, moc výkonná a moc soudní – mocensky odděleny a navzájem se kontrolovat systémem brzd a rovnováh. Tolik ve stručnosti.

A nyní k výsledkům schůzky. „Do této kauzy musí vstoupit stát. Žádné rozhodnutí soudů nedokáže tuto situaci jednoznačně pro všechny vyřešit. Všichni, kdo do toho vložili peníze, musí být poměrným způsobem odškodněni,“ řekl po jednání u Zemana Šámal (předseda NS ČR) a vyzval stát, aby klienty H-systému odškodnil. Hezké, moc hezké, krásně se to poslouchá, že? Má to ale háček. Z jakých peněz by toto mělo být hrazeno? Přeci státních! Tedy z peněz všech daňových poplatníků. No a aby byli uspokojeni poměrným způsobem všichni, kdo do podvodného projektu H-Systém vložili své finance, k tomu slouží přeci insolvenční řízení, dříve konkurzní řízení. Osobně nevidím jediný důvod, proč z mých daních by měl být "sanován" podvod pana Smetky a společníků. A jak k tomu přijdou poškození z jiných kauz, např. zkrachovalých bank, kampeliček, záložen, či jiných obdobných projektů ? Ještě před kauzou H-Systém jsme v mém trestním senátu soudili jiný stavební projekt. Poškozených bylo okolo 50. Ti se ze strany pachatele nedočkali vůbec žádného odškodnění. Ten totiž vybral zálohy, nic nepostavil a zkrachoval. V majetku také nic nezbylo kromě dluhů. A teď ať mi milý čtenář vysvětlí, jaký je rozdíl mezi těmito poškozenými a poškozenými z kauzy H-Systém? Podle mého chabého názoru a pohledu na věc vůbec žádný. Tak proč by měl stát vkládat nějaké prostředky zrovna do odškodnění určité skupiny osob? Osobně vůbec netuším. Nebo je důvodem volební podzim? Nebo je to úplně něco jiného mimo naší dimenzi? Takže odškodníme i tyto lidi, pane profesore?

„Česká justice má v některých kauzách problémy – a jsou to systémové problémy,” řekl po jednání u prezidenta Rychetský a dodal, že se obecně s prezidentem bavili o problémech v délce řízení, nikoli jen o kauze H-System. „Délkou a neefektivitou nejvíce trpí insolvenční případy – a H-System je příkladem selhání nejen české justice, ale českého státu v kritických 90. letech,” dodal Rychetský. Tak toto je vyjádření předsedy Ústavního soudu ČR. A je to ten samý pan doktor Pavel Rychetský, který od července 1998 do července 2002 byl místopředsedou vlády Miloše Zemana a zastával post předsedy Legislativní rady vlády ČR. V následující vládě Vladimíra Špidly zastával až do srpna 2003 stejné posty, navíc byl ministrem spravedlnosti. Od ustavení Senátu v roce 1996 až do jmenování ústavním soudcem (roku 2003) byl rovněž senátorem za Strakonicko. Tak se tak naivně ptám, není to zrovna v době, kde podobné kauzy mají své jádro pudla? A stejně naivně si odpovím. Ano, bylo. Ještě jedna otázka se vkrádá. Neprojevil výše uvedenými slovy pan Rychetský svůj názor na věc, o které bude rozhodovat ústavní soud jehož je předsedou? Můj chabý rozum říká, že to tak nejspíš bude.

Osobně odmítám, aby problém konkurzu v kauze H-Systém byl svalen na justici. Již v úvodu jsem uvedl, co je dělba moci. Moc zákonodárná přijímá zákony, moc výkonná je má aplikovat do života všeobecně, moc soudní pak vyřešit problémy, které tato aplikace přináší v již konkrétních věcech. Je to velmi zjednodušené, ale pro tento status dostačující vysvětlení. Takže justice se v této konkrétní kauze pohybovala pouze v rámci mantinelů, které ji nastavily moci zákonodárná a výkonná. Ty moci, jejíchž součástí byl po jistou dobu i pan Rychetský. Dovolím se otázat, co pro zlepšení tohoto systému, kde justice dle jeho slov selhala, učinil? Jak ve svých funkcích přispěl k tomu, aby justice "neselhala" a "neselhal" samotný systém? Justice neselhala, justice se jen pohybovala v mezích těch právních předpisů, které vytvořily a aplikovaly dvě výše uvedení státní moci. Nechápu, ale i odmítám, aby justice byla fackovacím panákem kdykoliv se to komukoliv zamane. Jedno přísloví jsem již uvedl. Jiné říká něco o tom zametáním před vlastním prahem. A nejčtenější kniha světa říká něco o házení kamenů ze strany těch, kdo jsou bez viny. Být ale součástí státní moci přes 20 let a pak se vyjádřit způsobem výše uvedeným považuji za přinejmenším hodně zvláštní. To jsou mi paradoxy, pane Vaněk!

Ano, toto konkurzní řízení bude mít dne 2.listopadu 2018 dvacáté výročí. Ten den před 20 lety totiž Městský soud v Praze prohlásil konkurz na majetek úpadce společnosti H-Systém a.s. Jenže je tady ještě jedna stránka věci. Chováním některých osob v této věci docházelo k další a dalším problémům, které musela justice vyřešit. Už se asi budu opakovat, ale již v rozhodnutí v trestní věci nad obž.Smetkou a spol. z 19.2.2004 je námi uvedeno, že v této kauze je tolik občanskoprávních problémů, že bude zřejmě trvat léta, než se to vše vyřeší. Bohužel, nemýlil jsem se, jak ukazují aktuální události. Škoda, že tato určitá věštecká schopnost se mě nedrží pořád. To bych se totiž mohl živit jako jasnovidec a měl od podobných problémů pokoj.

Protože v této době se skloňují slova jako plagiát a plagiátorství ve všech pádech, uvádím, že ty přímé řeči obou pánů jsem převzal z článku server www.novinky.cz s názvem "Šéf Nejvyššího soudu vyzval stát, aby odškodnil všechny klienty H-Systemu" ve verzi ze dne 31.7.2018 v 15.39 hodin. Dále uvádím, že kromě tohoto statusu se k věci dále vyjadřovat nehodlám, nemám na to už náladu ani chuť. Rovněž si dovoluji upozornit, že pokud bude někdo chtít publikovat tento můj názor na svých internetových stránkách, vyžaduji svůj souhlas. To se týká i tištěných médií.

