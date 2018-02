Je to hlavně pěkná kravina... Klaus junior se odvázal v rádiu

Poslanec ODS popřel, že by nějak výrazně lobboval v prezidentské volbě ve prospěch Miloše Zemana. „Jen jsem odpověděl na otázku novinářů. ... Já jsem liberál. Ctím svobodné prostředí, kde si každý může říkat co chce, pokud tím nepřekračuje zákon. Cítil jsem pachuť po dobu celé prezidentské kampaně, já jsme zásadním odpůrcem přímé volby,“ zdůraznil Klaus. Sám si prý vybíral mezi větším a menším zlem, protože v boji o Hrad nekandidoval jeho favorit senátor Jaroslav Kubera.

Český prezident nemá mnoho pravomocí. Podle Ústavy by měl politický systém jen doplňovat. Přímá volba však českou hlavu státu posiluje, dává jí křídla, čehož by asi využil každý politik, a Miloš Zeman toho využívá dvojnásob.

A chystá se on sám na Hrad za pět let? „Nikdy neříkej nikdy,“ odvětil Klaus s tím, že sám cítí, že se v politice zatím tolik nepřevedl. Má za to, že na post prezidenta by měli kandidovat lidé, kteří se více zasloužili o stát. Kupříkladu o něj nějak bojovali. Debaty o tom, zda bude kandidovat na prezidenta, měly prý jediný dopad. „Mělo to jediný dopad, že mi psala bývalá žena – kurnik, to jsem to podělala, mohla jsem být první dáma,“ smál se Klaus.

Došlo i na sestavování vlády. Kdyby bylo na něm, prý by zřejmě vstoupil do vlády s Andrejem Babišem a trochu by neřešil, kde a jak kdo čerpal dotace. Důležitější by se mu zdálo prosazovat program, pro který byl zvolen. Jedním dechem k tomu ovšem dodal, že s tímto názorem je v ODS poměrně osamocen. Většina ODS chce zůstat v opozici. Otázkou je, jak se bude malým živnostníkům líbit, když jim bude vládnout Andrej Babiš spolu s komunisty a s hnutím Svoboda a přímá demokracie Tomia Okamury.

Klaus má za to, že vláda Andreje Babiše toho mnoho nepředvedla. Mnozí ministři teď nevědí, jak dlouho budou ve funkci, takže podle Klause vykonávají jakousi udržovací činnost. „Je spíš takové bezvládí,“ pravil Klaus. Nijak ho neoslňuje ani skutečnost, že se ministři scházejí k jednáním už o půl sedmé ráno.

Jako expert ODS na školství odsoudil nápad zavedení povinných školek pro dvouleté děti. Není to sice největší problém českého školství, ale prý je to kravina. „Zaprvé je to pěkná kravina a když bude zrušena, tak jenom dobře. Ty dvouleté děti prostě do školek nepatří. Mezi dvouletým a tříletým dítětem je sakra rozdíl. Tříleté dítě recituje, těší se do kolektivu a tak podobně, zatímco dvouleté dítě je jen na hlídání,“ zdůraznil Klaus. Za pravdu mu prý dávají i učitelky z mateřinek. Podle většiny z nich je to prý naprostý nesmysl.

Mnohem větší problém je spíš v tom, že české školství nemá přesně stanovené cíle – není přesně stanoveno, co děti musejí umět v deváté třídě a v dalších ročnících. Učitel by měl mít u dětí autoritu a děti by měly makat – učit se. Přílišné přátelství mezi učitelem a žákem nefunguje. Důkazem podle Klause může být to, že na prvních místech žebříčků srovnávání škol najdeme asijské země, kde žáci velmi pilně studují a učitel je pro ně autoritou.

Nakonec přidal pár slov také na adresu ČSSD. Jako člověk, který ČSSD nikdy nevolil, jí nechce posílat přes média žádné rady. Ale kdyby si měl vsadit, vsadil by na to, že se novým předsedou ČSSD stane bývalý předseda Sněmovny Jan Hamáček.

A to i navzdory tomu, že stávající statutární místopředseda ČSSD Milan Chovanec stál po boku prezidenta Miloše Zemana, když spolu s ním vyčkával v Top hotelu Praha na výsledky prezidentských voleb.

autor: mp