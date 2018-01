Je třeba znát víc než excelové tabulky pro vědecké granty! Antropolog ukázal situace, v nichž by prý Drahoš jako prezident neobstál

To, jak se Jiří Drahoš snaží sám sebe prezentovat v tom nejlepším světle, mu podle Šimka kazí skutečnost, že projevuje příliš mnoho pasivně agresivních výrazů. „Jako člověk s psychologickým tréninkem mohu v jeho komunikaci zachytit mnoho pasivně agresivních výrazů, dokonce i humpoláckých, které si s Milošem Zemanem nezadají,“ upřesnil v komentáři na serveru Lidovky.cz svůj postřeh antropolog. Podle něj ani to, že Drahoš vyzývá Zemana, aby slezl z Hradu, zrovna nepůsobí jako slušné chování.

Současný prezident Zeman podporoval některé ruské aktivity, ale zároveň i Donalda Trumpa, podle Šimka by v takové roli Jiří Drahoš jen těžko obstál. „Bylo by opravdu zajímavé vidět pana profesora při jednání s vrcholnými představiteli ruského medvěda. Zeman s nimi jednat umí, něco také vydrží. Něco umí vypít. A to u Rusů musíte,“ vtipkoval Šimek a dodal, že něco takového by svým plochým humorem a s přístupem technokratického vědce Drahoš nezvládl.

Podle Šimka Drahoš možná žije v trochu jiném světě a neví, že svět se neřídí podle byrokratů, ale ovládají jej. „Nevím, zda pan Drahoš ví, že rozdmýchávat konflikt je někdy nejlepší cesta,“ zamyslel se. Je prý třeba vědět více než excelové tabulky pro vědecké granty. „Svět se neřídí podle Akademie věd, má vlastní zákony, které by vědec měl znát – zákony divočiny,“ řekl a dodal, že lidé nejsou bytosti rozumu, ale kotlíky emocí, což pan profesor dokazuje sám na sobě na každém kroku.

autor: nab