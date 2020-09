Jednou kapsou vám ty peníze dají, ale druhou vám je zase vyrvou. Okamura v plné formě řádil na tiskovce

reklama

Tomio Okamura na úterý svolal tiskovou konferenci hnutí SPD. Jako první věc okomentoval jednorázový příspěvek důchodcům pět tisíc korun. „Hnutí SPD dlouhodobě podporuje zvyšování invalidních a starobních důchodů, takže podpoříme ten návrh na jednorázový příspěvek invalidním, starobním důchodcům a pozůstalostním důchodcům pět tisíc korun,“ pověděl předseda strany. Prý se však jedná o nesystémový příspěvek, jelikož systémovým by pak byl návrh zákona z dílny SPD. „Je to zákon o uzákonění minimálního důstojného důchodu ve výši hranice chudoby, který vyhlašuje evropský statistický úřad Eurostat. Což je pro Českou republiku pro letošní rok necelých patnáct tisíc korun,“ pověděl Okamura a poukázal na to, že hranice chudoby kopíruje výši minimální mzdy.

Vláda si prý neuvědomuje, že jednorázovým příspěvkem nijak neřeší situaci nízkopříjmových důchodců, jelikož za důchody do 15 tisíc se prý nedá vyžít. Pověděl ještě, že vláda návrh SPD odmítla. „Od této částky 15 000 zásluhově, takže zásluhovost zůstává a zároveň je tam podmínka odpracovaných let, proto by se to v žádném případě netýkalo takzvaných nepřizpůsobivých a v případě invalidních důchodců by to bylo i pro ty, kteří prokazatelně nemohli pracovat,“ popsal návrh Okamura.

Anketa Mělo by Česko stavět další bloky jaderných elektráren? Ano 94% Ne 6% hlasovalo: 2134 lidí

Dalším bodem, kterému se SPD věnovala, bylo rozhodnutí vlády o plošných opatřeních. Své k tomu řekl předseda poslaneckého klubu Radim Fiala. „Rozhodnutí vlády zavést znovu plošně roušky a další omezení je důkazem, že plán vlády na takzvanou chytrou karanténu selhal. Naprosto nekoncepčně byl vládou opuštěn koncept koronavirové mapy, která měla umožnit cílená opatření v místě nákazy. Pokračuje tak zmatek a informační chaos. Způsobuje to paniku a strach u řady občanů. Panice přispívá i koronavirová hysterie v médiích. Dnes je nejdůležitější, aby občané nepodlehli strachu a panice,“ přečetl jmenovec předsedy ODS z papíru. Prý je třeba sledovat počty vážně nemocných a hospitalizovaných lidí. Prý zcela nehrozí důvod k obavě z nákazy při volbách do krajů a Senátu.

Dalším řečníkem byl opět Tomio Okamura. Senát totiž Parlamentu vrátil zrušení daně z nabytí nemovitosti. Prý se jedná o návrh z pera SPD a Okamura je rád, že si vláda návrh osvojila a byl poté přijat Sněmovnou. „Teď nám to Senát vrátil. Vláda původně nechtěla, aby si lidé mohli odečíst úroky z hypoték a ze stavebního spoření, takže jednou kapsou jim sice peníze chtěla dát, druhou kapsou jim je okamžitě z kapsy chtěla vyrvat. To v tom návrhu SPD nebylo. Takže jsme připravili pozměňující návrhy a já bych předal slovo našemu poslanci Janu Hrnčířovi,“ předal Okamura slovo. Hrnčíř pověděl, že pozměňovací návrhy připravili tak, aby odpočet zůstal v té výši, jak je nyní, čili 300 000 korun ročně nebo 200 000 či 100 000. Nakonec se prý dohodli na 150 000 korun. Prý se však do toho vloudily některé legislativní nedostatky a Senát návrh upravil. SPD tedy podpoří senátní verzi.

Fotogalerie: - Křest rumem

Psali jsme: Právní stát? V tom jsme nikdy nežili. Ceknete, a justice se vám pomstí. Prohnilý systém ničí životy, říká Okamura a má konkrétní návrhy

Okamura dále zmínil ústavní zákon, který je na pořadu schůze o zbraních, kdy by se měla do české ústavy zanést věta: „Právo bránit život svůj či život jiného člověka i se zbraní je zaručeno za podmínek, které stanoví zákon,“ vzkázal Okamura. SPD prý dlouhodobě chrání práva legálních držitelů zbraní, a proto návrh podpoří.

Dále okomentoval návrh na paušální daň pro živnostníky. Předseda SPD ho prý podporuje od roku 2013, ale vlády mu to měly vždy odmítat. „Tím bychom jim zlevnili činnost a zároveň bychom taky snížili byrokracii a usnadnili bychom živnostenské podnikání. Živnostníci by si zaplatili necelých šest tisíc měsíčně, měli by v tom sociální, zdravotní pojištění i daň a v podstatě by si pak mohli podnikat, jak chtějí,“ pověděl Okamura a dodal, že by se zjednodušil vstup do podnikání. Krize prý pomohla tomuto návrhu, a zatímco na jaře to prý premiér a ministryně financí odmítali, tak nyní si to vláda osvojila.

Anketa Považujete Miloše Zemana za lháře? Ano 23% Ne 77% hlasovalo: 10314 lidí

Okamura poté informoval o nové petici, kterou mají napříč Českem. Petice je proti zřizování a fungování migračních center v České republice. „Vláda přichystala, že vyčlení na nová či současná migrační centra na budování 95 000 000 korun z veřejných peněz a pro nás je úplně nepřijatelné, aby se taková centra v České republice budovala,“ poukázal Okamura a předal slovo Jaroslavu Foldynovi. Ten pověděl, že chtějí dát prostor občanům pro vyjádření nesouhlasu s výstavbou a provozem migračních center. „Považujeme to za ohrožení bezpečnosti občanů, a to jsme svědky dnes a denně v televizi. Občané mají podobný pocit, obavy z toho, že když tady budou vznikat taková migrační centra, takže tady uvidíme obrázky, které dnes a denně vidíme ve Francii, Německu, Itálii, Řecku a tak dále,“ pověděl nový poslanec SPD. Předseda hnutí ještě upřesnil, že petice se týká čtyř krajů. Prahy, Královéhradeckého kraje, Jihomoravského kraje a Ústeckého kraje.

Tomio Okamura SPD

Předseda hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD)

místopředseda PS PČR Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme: Česko, virová díra? Aj, Matovič dostal doma kouř. Ta slova nechcete číst Ivan Bednář: Hřib se ztratil Bývalý mluvčí skupiny Radovana Vítka dostal 6 let natvrdo Mynářův plat: Kancléř útočí. Proti penězům v ČT

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.