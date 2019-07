Jejda! „Menší“ pirátská nepříjemnost. O střet zájmů prý nejde

„Nepodnikal jsem a nepodnikám,“ tvrdil Blesku Bodeček i přesto, že od roku 2016 je rozhodoující osobou ve společnosti zabývající se nemovitostmi Gastone, s. r. o. Spoluvlastní ji se svým přítelem Milanem Zinkem. Podle svých slov však rozhodně nezískává žádné informace, které by nebyly k dispozici běžným občanům. Střet zájmů s jeho funkcí v pražské radě tak vylučuje.

Kdo je však v celé věci jiného názoru, je politolog Jan Kubáček. „Přímo promlouvá do pravidel bytové politiky na Praze 1 a to je jednoznačný střet zájmů,“ domnívá se a obává se také Bodečkovy vydíratelnosti, kdy se v jakékoli nestandardní situaci může dostat do nepříjemné pozice.

Zároveň se pozastavil nad tím, že Praze 1 to nevadí. „Zvláště, když starosta Čižinský měl otevřenosti plná ústa,“ dodal Kubáček.

