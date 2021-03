Jen 5 procent podnikatelů volí Babiše. Chtějí Bartoše s Fialou

reklama

V polovině února přišla agentura Kantar s průzkumem, ve kterém Andrej Babiš po dlouhých 5 letech ztratil dominantní postavení a se svým hnutím ANO skončil až druhý za koalicí Pirátů a STAN. Předseda Pirátů Ivan Bartoš, ale podle všeho ještě nemá tak docela vyhráno. Aktuální průzkum agentury Median totiž staví na první místo opět Babiše.

Stávající premiér Andrej Babiš by podle Medianu získal 26,5 procenta. Piráti a Starostové by obdrželi 25 procent hlasů, pokud by se teď konaly volby. Třetí by skončila pravicová koalice SPOLU, kterou tvoří ODS, lidovci a TOP 09, ta by získala hlas od 18,5 procenta voličů.

S bramborovou medailí za čtvrté místo by se musel spokojit Tomio Okamura s SPD a jako poslední by do Sněmovny pronikli komunisté s 8 procenty hlasů.

Sociálním demokratům by volby zabouchly dveře do Sněmovny těsně před nosem. ČSSD by dostala jen 4,5 procenta. O půl procenta méně, než je nezbytné pro zasednutí do parlamentních lavic.

Od Babiše se odvrací především podnikatelé. Zatímco v roce 2013 Babiš své ANO prezentoval jako pravicové, tvrdil podnikatelům, že jim jako miliardář s velkou firmou za zády rozumí a oni mu z velké většiny uvěřili, teď se zdá, že už mají Babiše plné zuby a v čele země by rádi viděli dvojkoalici Pirátů a STAN, nebo předsedu ODS Petra Fialu s dalšími pravicovými partnery.

„Koalice stran SPOLU (ODS, TOP 09 a KDU-ČSL) a koalice Pirátů a STAN mají vysokou podporu mezi podnikateli. Koalice SPOLU 36,7 %, Piráti a STAN 32,4 %, kdežto hnutí ANO jen 5 %,“ píše agentura.

Agentura Median upozorňuje, že hnutí ANO se stalo stranou seniorů.

Koalice Pirátů a STAN má největší podporu mezi mladými lidmi. Věří jí až 50 procent dotázaných.

